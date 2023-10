Khàn giọng nên uống gì cho mau khỏi?

Virus, vi khuẩn và dị ứng thường là nguyên nhân chính gây khàn giọng. Khi mắc bệnh, chất nhầy sẽ tích tụ nhiều trong cổ họng và làm cản trở dây thanh quản. Hệ quả là khiến giọng khàn đi và có cảm giác như mắc kẹt thứ gì đó trong cổ họng, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khàn giọng có thể là do cảm cúm, dị ứng hay trào ngược gây ra SHUTTERSTOCK

Thông thường, khàn giọng sẽ tự khỏi khi cảm cúm hay dị ứng thuyên giảm. May mắn là người bệnh hoàn toàn có thể giảm đờm trong cổ họng bằng một số loại thức uống. Đờm giảm đi thì triệu chứng khàn giọng sẽ được cải thiện.

Loại thức uống phù hợp nhất để giảm khàn họng là các loại trà thảo dược có nhiệt độ ấm. Nhiệt độ trà sẽ làm lỏng đờm và chất nhầy đặc dính trong cổ họng, nhờ đó giảm khàn giọng.

Không những vậy, nước ấm và hơi nóng từ trà sẽ làm giãn các mao mạch trong niêm mạc xoang mũi. Nhờ đó, người bị cảm cúm cũng sẽ giảm được cơn nghẹt mũi khó chịu.

Những người bị khàn giọng do viêm nhiễm như cảm cúm thì rất phù hợp với trà xanh hoặc trà đinh hương. Người bị đau họng thì nên dùng trà bạc hà vì các tinh chất trong bạc hà có thể mang lại cảm giác mát tạm thời cho cổ họng, nhờ đó giúp giảm đau.

Một loại trà khác cũng giúp giảm viêm tốt ở cổ họng là trà mâm xôi. Nếu bạn không thích các loại trà trên thì có thể dùng trà hoa cúc vì loại trà này có tác dụng giải cảm hiệu quả.

Để tăng thêm dưỡng chất và hương vị cho trà thảo mộc thì người uống có thể cho vào một ít nước chanh. Chanh không chỉ có tác dụng làm tan đờm, giảm khó chịu ở cổ họng mà còn giàu vitamin C, có tác dụng tăng cường miễn dịch.

Ngoài ra, khàn giọng không phải lúc nào cũng do viêm nhiễm hay dị ứng. Một nguyên nhân có thể gây khàn giọng khác là do chứng trào ngược họng - thanh quản. Đây là tình trạng mà thanh quản bị tổn hại do a xít dạ dày trào ngược lên cổ họng. Những người mắc tình trạng này cần tránh các loại đồ uống có thể gây kích hoạt trào ngược như cà phê, soda, thức ăn cay hoặc rượu bia.

Trong hầu hết các trường hợp, khàn giọng sẽ sớm khỏi. Tuy nhiên, nếu sau 14 ngày mà bệnh không thuyên giảm, đặc biệt là thấy cục u nhô ra từ cổ họng, thì cần phải đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt, theo Verywell Health.