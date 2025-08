Khan hiếm không gian sống biệt lập ven sông tại lõi đô thị

Nguồn cung "hàng hiếm" giữa trung tâm đô thị

Tại TP.HCM, đặc biệt là khu vực trung tâm, nguồn cung bất động sản ngày càng trở nên cạn kiệt. Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, từ năm 2015 đến 2025, thành phố đã ghi nhận hơn 560 dự án căn hộ được phát triển. Bước sang năm 2025, chỉ có khoảng 4-5 dự án mới được mở bán tại khu vực trung tâm - một con số khiêm tốn so với nhu cầu thực tế của thị trường.

Một trong những lý do khiến nguồn cung căn hộ mới tại trung tâm TP.HCM trở nên khan hiếm là bởi các yêu cầu về pháp lý, quy hoạch, môi trường ngày càng được siết chặt. Việc phát triển dự án ở khu vực lõi đô thị hiện nay, đặc biệt là các quỹ đất ven sông, đòi hỏi thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, từ việc đáp ứng quy định về mật độ xây dựng, bảo vệ đất hành lang ven sông đến các tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật - xã hội. Bên cạnh đó, chi phí đầu vào tăng cao và quỹ đất còn lại không nhiều cũng khiến các chủ đầu tư phải tính toán cẩn trọng hơn trước khi triển khai dự án mới.

Nguồn cung khan hiếm khiến nhu cầu tìm kiếm một khu compound ngay trung tâm TP.HCM trở nên ngày một khó khăn

Dòng compound ven sông: Hàng hiếm được săn đón

Chính những yêu cầu khắt khe trong việc phát triển dự án mới đã khiến các sản phẩm bất động sản trung tâm ven sông ngày càng trở nên ít ỏi. Đó cũng là lý do vì sao những dự án hội tụ các yếu tố này nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Tiêu biểu hiện nay có thể kể đến một số cái tên nổi bật cùng theo đuổi định vị compound ven sông tại khu vực trung tâm, như Grand Marina Saigon (quận 1 cũ), khu căn hộ hàng hiệu mang thương hiệu Marriott và JW Marriott do Masterise Homes phát triển; The River Thu Thiem và Metropole Thủ Thiêm - các dự án cao cấp ven sông Sài Gòn tại lõi trung tâm Thủ Thiêm; và The Privé, nằm tại Nam Rạch Chiếc - trung tâm mới phía Đông TP.HCM - dự án vừa biệt lập 3 mặt giáp sông, vừa có quy mô compound khép kín thực thụ.

The River là một trong những đại diện tiêu biểu của dòng sản phẩm cao cấp nằm dọc đại lộ Vòng Cung ven sông Sài Gòn, nơi quy tụ cộng đồng cư dân giàu có và giới chuyên gia trong khu đô thị Thủ Thiêm.

The Privé cũng nổi bật với định vị "compound biệt lập ven sông" tại Nam Rạch Chiếc - một khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ thành trung tâm tài chính - thể thao - công nghệ mới. Sở hữu ba mặt giáp sông, quy hoạch mật độ thấp chỉ 25%, cùng hệ tiện ích nội khu đồng bộ và tách biệt, The Privé được ví như một "ốc đảo sống" an toàn, trong lành, biệt lập nhưng vẫn kết nối linh hoạt với lõi Thủ Thiêm và khu trung tâm TP.HCM.

Vị thế biệt lập tự nhiên giúp cư dân The Privé tận hưởng cuộc sống riêng tư trong không gian mở, kết nối thuận tiện với cộng đồng xung quanh

The Privé - chuẩn sống biệt lập ven sông

Tọa lạc tại Nam Rạch Chiếc, The Privé sở hữu vị trí chiến lược khi nằm liền kề trung tâm tài chính Thủ Thiêm. Bộ ba ưu điểm đắt giá "compound - ven sông - trung tâm" khiến The Privé trở thành sản phẩm bất động sản hiếm có được giới tinh hoa và nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu như một tài sản mang tính dài hạn và khác biệt.

Tổng thể dự án được quy hoạch trên khu đất rộng 6,7ha, gồm 12 tòa tháp cao từ 33 - 35 tầng, với mật độ xây dựng chỉ khoảng 25%. Phần lớn diện tích còn lại được dành cho cảnh quan, mặt nước, đường dạo và chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng như hồ bơi, phòng tiệc, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, khu BBQ…

Những ưu điểm "compound - ven sông - trung tâm" khiến The Privé trở thành một dự án hiếm có

Chính sự kết hợp hiếm có giữa vị trí đắc địa, quy hoạch biệt lập và yếu tố cảnh quan ven sông đã tạo nên dấu ấn khác biệt cho The Privé trên thị trường. Số lượng giới hạn cùng định vị khác biệt khiến mỗi căn hộ tại đây trở thành lựa chọn được cân nhắc kỹ lưỡng bởi giới tinh hoa - những người không chỉ tìm kiếm nơi an cư đẳng cấp, mà còn mong muốn không gian sống thực sự phản ánh phong cách và chuẩn mực sống riêng biệt.

Đặt giữa những "tượng đài" ven sông: The Privé tạo dấu ấn riêng

Nếu xem Grand Marina đại diện cho "lõi trung tâm tài chính hiện hữu", Metropole và River là biểu tượng sống cao cấp tại Thủ Thiêm, thì The Privé có thể được xem là "chân dung tương lai" của một chuẩn sống biệt lập - nghỉ dưỡng - bền vững, giữa lòng trung tâm mới phía Đông.

Với định vị rõ ràng, thiết kế tối ưu, cộng đồng riêng biệt và khả năng sinh lời dài hạn, The Privé không chỉ là nơi ở - mà còn là tuyên ngôn sống khác biệt dành cho những chủ nhân tinh tế.

