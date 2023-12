Khẩn trương hoàn thành các cuộc kiểm tra liên quan đến AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát

Ngày 27.12, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.



Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại hội trường T.Ư Đảng kết nối trực tuyến tới các điểm cầu cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Các đại biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 GIA HÂN

Tự soi, tự sửa vẫn còn hạn chế, khó khăn

Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành T.Ư ban hành các văn bản mới về quy định, quy trình trong công tác kiểm tra, giám sát, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư và ủy ban kiểm tra các cấp cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao trong điều kiện có nhiều khó khăn cả về khách quan và chủ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thành khối lượng công việc lớn, có những công việc khó, phức tạp để tiếp tục thực hiện chủ trương "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể là ai".

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai GIA HÂN

Vẫn theo bà Trương Thị Mai, dù đã được quán triệt nhiều nhưng vấn đề tự soi, tự sửa vẫn còn hạn chế. Nếu các sai phạm của đảng viên không được phát hiện sớm từ tổ chức cơ sở đảng, từ cấp ủy đảng, từ chính bản thân cán bộ đó, mà chỉ được phát hiện từ cơ quan chức năng thì vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Vì vậy, thời gian tới, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp cơ sở.

Đồng thời, tiếp tục kiến nghị, tham mưu cho Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế, quy trình, chính sách, pháp luật để tăng cường công tác phòng ngừa, giảm thiểu cán bộ vi phạm, nhất là vi phạm không phải do cố ý của đảng viên, tổ chức đảng mà do quy định chưa rõ, do chính sách pháp luật chưa hoàn thiện.

Kiên quyết xử lý tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú cho hay, năm 2023, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, phát sinh từ lâu được kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm, những vụ việc mới phát sinh có chuyên môn sâu, chuyên biệt, khép kín cũng đã được phát hiện, xử lý kịp thời.

Năm 2024 với rất nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức; tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, nhất là những vi phạm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú GIA HÂN

Do vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành vừa qua. Ví dụ như quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; quy định của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành kiểm tra Đảng…

Cùng đó là kịp thời phát hiện, kiểm tra và kiên quyết xử lý đối với tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư cũng đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thành, báo cáo kết quả các cuộc kiểm tra liên quan đến Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây đều là các cuộc kiểm tra do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu.