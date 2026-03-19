Khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn tối đa cho công dân Việt Nam tại Trung Đông

Ngày 19.3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình người Việt Nam tại Trung Đông và công tác bảo hộ công dân của Việt Nam tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, trước bối cảnh tình hình xung đột tiếp tục có những diễn biến phức tạp, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tối đa cho công dân Việt Nam.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng ẢNH: BNG

Về tình hình công dân Việt Nam đi du lịch hoặc quá cảnh bị kẹt lại do sự cố đóng cửa không phận thời gian qua, bà Phạm Thu Hằng cho biết, cơ bản các hành khách đều đã về đến Việt Nam an toàn hoặc đã được sắp xếp lên các chuyến bay tiếp theo để rời khỏi khu vực.

Tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho nhiều công dân trong thời gian chờ đợi xuất cảnh khỏi Dubai và Abu Dhabi.

Đối với lực lượng tàu và thuyền viên Việt Nam đang hoạt động tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là các trường hợp chưa thể rời khỏi eo biển Hormuz, các cơ quan đại diện Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại, các cơ quan chức năng liên quan.

"Tình hình được theo dõi sát sao, liên tục cập nhật để sẵn sàng các biện pháp hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho cả người và tàu. Riêng đối với trường hợp tàu có thuyền viên người Việt Nam bị mắc kẹt tại cảng của Ả Rập Xê Út, Đại sứ quán đã đề nghị cơ quan quản lý cảng chủ động liên lạc với tàu và đại diện thuyền viên để nắm bắt tình hình và hỗ trợ các yêu cầu cần thiết", bà Phạm Thu Hằng thông tin.

Nhằm chủ động ứng phó với mọi kịch bản, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại các quốc gia gồm Israel, UAE, Ả Rập Xê Út, Kuwait và Qatar mở hệ thống đăng ký trực tuyến.

"Động thái này nhằm tổng hợp nguyện vọng của công dân muốn về nước hoặc di chuyển sang nước thứ ba, làm cơ sở để rà soát và phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các phương án bảo đảm an ninh phù hợp", bà Phạm Thu Hằng chia sẻ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao một lần nữa nhấn mạnh và khuyến cáo công dân Việt Nam tại Iran, Israel cũng như các quốc gia lân cận cần thường xuyên theo dõi sát các thông báo của chính quyền sở tại và tuân thủ các cảnh báo an ninh.

Trong trường hợp khẩn cấp, gặp khó khăn, công dân có thể liên hệ ngay lập tức với đường dây nóng Bảo hộ công dân hoạt động 24/7 của các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại, hoặc Tổng đài Bảo hộ công dân để được hỗ trợ kịp thời.

Cũng tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Việt Nam cung cấp viện trợ nhân đạo cho Iran đang lan truyền trên mạng xã hội vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định đây là thông tin sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin và hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo dựng về việc Việt Nam viện trợ nhân đạo cho Iran.