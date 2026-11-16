Khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam ở cấp cao nhất

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công hết sức tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ ở cấp cao nhất và rất quan trọng đối với hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng hàng đầu của Campuchia trong giai đoạn hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp toàn thể bàn tròn về chủ đề chính của Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 ẢNH: TTXVN

"Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với hoạt động của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ, là minh chứng rõ nét đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, chủ động, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung quốc tế.

Nước chủ nhà Campuchia dành sự đón tiếp, thu xếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự coi trọng dành cho cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam", ông Trung nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với 14 nhà lãnh đạo đứng đầu Nhà nước, Chính phủ các nước thành viên Pháp ngữ và với Tổng thư ký Pháp ngữ. Các cuộc tiếp xúc cấp cao đã tăng cường hiểu biết, quan hệ chính trị cũng như đề ra những phương hướng hợp tác trên cả bình diện song phương, đa phương, mở ra những cơ hội hợp tác mới trong kinh tế, thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân.

"Có thể nói, qua sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước tại hội nghị, với nhiều đóng góp, sáng kiến được các nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao, chúng ta đã khẳng định với Cộng đồng Pháp ngữ nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thông điệp về một Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, là thành viên tích cực, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tiếp tục coi trọng và sẵn sàng đóng góp thực chất, hiệu quả vào hợp tác trong không gian Pháp ngữ cũng như thúc đẩy quan hệ với các thành viên Pháp ngữ", Bộ trưởng khẳng định.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen và có cuộc gặp của 3 người đứng đầu ba Đảng của Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực, kiểm điểm kết quả hợp tác trong thời gian qua và đề ra những định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới.

Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm

Trên cơ sở những kết quả quan trọng trong chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định cần triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, các cơ quan, tổ chức, địa phương cần phối hợp với các đối tác để tiếp tục tham gia, thúc đẩy tình đoàn kết và hữu nghị với các nước Pháp ngữ, thúc đẩy các lợi ích về an ninh, phát triển, duy trì và tăng cường vai trò, vị thế nòng cốt của Việt Nam tại Pháp ngữ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung ẢNH: BNG

"Chúng ta cần tiếp tục quan tâm, đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, hợp tác trong lĩnh vực số và đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững...", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Xây dựng những bước triển khai cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để phối hợp cùng với các nước thành viên Pháp ngữ thực hiện những cam kết cấp cao đã được thông qua tại hội nghị. Có thể thấy, không gian kinh tế Pháp ngữ có tiềm năng rất lớn và còn nhiều dư địa để Việt Nam đẩy mạnh hợp tác một cách sâu rộng, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo...

"Nhiều quốc gia thành viên có trình độ phát triển về khoa học công nghệ, kinh tế, thương mại, đầu tư…; coi trọng vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam, coi Việt Nam là một trong những thành viên nòng cốt, là trụ cột của Pháp ngữ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Điều này góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và các nước, tạo ra những cơ hội hợp tác lớn phục vụ phát triển đất nước", ông Trung cho biết.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần có những bước đi hết sức cụ thể để tiếp tục triển khai những thỏa thuận đã đạt được của giữa các nhà lãnh đạo của 3 Đảng cũng như trong các khuôn khổ song phương.

Trong quan hệ với Campuchia, cần tập trung vào các trọng tâm củng cố gắn kết về chính trị, duy trì tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, phát huy hơn nữa hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương và tăng cường tham vấn, phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó triển khai những kết quả, những thỏa thuận về hợp tác với các đối tác đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác.

"Tôi tin tưởng rằng với những kết quả hết sức tích cực đã đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác cùng sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, Việt Nam và các đối tác sẽ phát huy tối đa những thế mạnh, cơ hội hợp tác, vì sự phát triển ổn định, bền vững, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở các khu vực và trên thế giới", Bộ trưởng khẳng định.