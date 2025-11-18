Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
18/11/2025 19:33 GMT+7

Áo dài không chỉ là trang phục, mà là linh hồn của xứ sở, là lời thì thầm của đất mẹ gửi vào từng nếp vải. 'Dù đi 5 châu cho dù về nơi đâu...', tà áo dài vẫn mang theo niềm tự hào Việt Nam.

Tại San Jose, California (Mỹ) ngày 16.11, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng nghệ nhân hoa lụa Minnie Uyên Thái đã giới thiệu bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa trong khuôn khổ Triển lãm Áo dài & Fashion show kỷ niệm 30 năm thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu hành trình khẳng định vị thế của áo dài Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.

Bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa mang đến những thiết kế áo dài sáng tạo, thể hiện sự tinh tế và diệu kỳ của văn hóa Việt. Sự kiện không chỉ thu hút giới mộ điệu quốc tế mà còn tạo ra không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi áo dài Việt tỏa sáng vượt thời gian.

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 1.

Hoa hậu Thanh Khoa tỏa sáng trên sàn diễn trong bộ áo dài của bộ sưu tập “Tứ bình hoa lụa” làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống và sự tự tin của người phụ nữ Việt

ẢNH: NTKCC

Theo NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa lấy cảm hứng từ 30 loài hoa, tượng trưng cho 30 năm hành trình quảng bá áo dài Việt Nam ra thế giới.

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 2.

Bộ sưu tập không chỉ là trang phục mà còn là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự sáng tạo, tinh tế và diệu kỳ của văn hóa Việt

ẢNH: NTKCC

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 3.

Tứ bình hoa lụa được tạo ra từ lụa SVF cao cấp, kỹ nghệ vẽ - in - thêu hai mặt và nghệ thuật hoa lụa thủ công. Mỗi chi tiết đều được xử lý khéo léo để tạo nên hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng mà sâu sắc, mang dấu ấn riêng của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

ẢNH: NTKCC

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 4.

NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam giới thiệu bộ sưu tập "Tứ bình hoa lụa" trong sự kiện Triển lãm Áo dài & Fashion show tại San Jose, California

ẢNH: NTKCC

Với vai trò đạo diễn nghệ thuật, Đỗ Bảo Ngọc đã khéo léo tái hiện vẻ đẹp Việt Nam, khơi dậy hình ảnh người phụ nữ Việt trong trái tim những người con xa quê. Nữ đạo diễn khẳng định: "Vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam không thể thay thế; dù thế giới có thể gọi tên mọi loại váy áo, với áo dài, họ buộc phải dùng nguyên từ tiếng Việt".

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 5.

Đạo diễn Đỗ Bảo Ngọc truyền đạt những chỉ dẫn quan trọng giúp các người mẫu tự tin sải bước trên sàn catwalk, tôn vinh bộ sưu tập áo dài nghệ thuật của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam

ẢNH: NTKCC

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 6.

Sự kiện còn quy tụ các người mẫu quốc tế đến từ Mỹ, châu Âu và các quốc gia khác

ẢNH: NTKCC

Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài- Ảnh 7.

Triển lãm thu hút sự tham gia của giới mộ điệu quốc tế, chứng minh sức hút và tầm ảnh hưởng của áo dài Việt Nam trong ngành thời trang thế giới

ẢNH: NTKCC

Triển lãm Áo dài & Fashion show Tứ bình hoa lụa không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình quảng bá áo dài ra thế giới. Dự kiến, chuỗi sự kiện này sẽ kéo dài từ tháng 11.2025 - 3.2026, tiếp tục khẳng định vai trò của áo dài như một di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

