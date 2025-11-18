Khẳng định vẻ đẹp Việt trên sân khấu quốc tế qua chiếc áo dài

Tại San Jose, California (Mỹ) ngày 16.11, NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam cùng nghệ nhân hoa lụa Minnie Uyên Thái đã giới thiệu bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa trong khuôn khổ Triển lãm Áo dài & Fashion show kỷ niệm 30 năm thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu hành trình khẳng định vị thế của áo dài Việt Nam trên bản đồ thời trang thế giới.
Bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa mang đến những thiết kế áo dài sáng tạo, thể hiện sự tinh tế và diệu kỳ của văn hóa Việt. Sự kiện không chỉ thu hút giới mộ điệu quốc tế mà còn tạo ra không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi áo dài Việt tỏa sáng vượt thời gian.
Theo NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam, bộ sưu tập Tứ bình hoa lụa lấy cảm hứng từ 30 loài hoa, tượng trưng cho 30 năm hành trình quảng bá áo dài Việt Nam ra thế giới.
Với vai trò đạo diễn nghệ thuật, Đỗ Bảo Ngọc đã khéo léo tái hiện vẻ đẹp Việt Nam, khơi dậy hình ảnh người phụ nữ Việt trong trái tim những người con xa quê. Nữ đạo diễn khẳng định: "Vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam không thể thay thế; dù thế giới có thể gọi tên mọi loại váy áo, với áo dài, họ buộc phải dùng nguyên từ tiếng Việt".
Triển lãm Áo dài & Fashion show Tứ bình hoa lụa không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thương hiệu Đỗ Trịnh Hoài Nam mà còn là bước ngoặt quan trọng trong hành trình quảng bá áo dài ra thế giới. Dự kiến, chuỗi sự kiện này sẽ kéo dài từ tháng 11.2025 - 3.2026, tiếp tục khẳng định vai trò của áo dài như một di sản văn hóa đặc sắc của Việt Nam.
Bình luận (0)