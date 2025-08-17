Khánh An kể mối duyên với bolero, bật khóc nhắc về biến cố

Khánh An tích cực với các sản phẩm âm nhạc sau hành trình Solo cùng bolero Ảnh: T.A

Sau thành tích á quân Solo cùng bolero 2024, Khánh An tất bật với các dự án nghệ thuật. Mới đây, nữ ca sĩ 19 tuổi trình làng 2 phiên bản MV Tìm mẹ trong mơ. Sự kiện ra mắt tác phẩm được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ nhiều sao Việt như NSƯT Phi Điểu, nghệ sĩ Thanh Hiền, NSƯT Như Huỳnh…

Tìm mẹ trong mơ là ca khúc được sáng tác dựa trên câu chuyện có thật của Khánh An về người bà đã khuất. Đó là quãng thời gian nữ ca sĩ cùng mẹ phải đi làm xa, còn bà ở nhà chờ cửa. Nhưng rồi một ngày trở về, cô lặng người khi nhận ra bà đã đi xa mãi mãi. Biến cố này đem lại cho Khánh An cảm xúc để viết nên những câu hát chất chứa nỗi nhớ, sự yêu thương dành cho người bà của mình.

Chia sẻ về cảm xúc khi sáng tác, Khánh An nghẹn ngào: “Tìm mẹ trong mơ được viết bằng chính những gì sâu thẳm nhất trong tim tôi. Đây là câu chuyện thật của mình, nên mỗi lần hát, nước mắt tôi lại rơi. Bà cũng như một người mẹ, chính là động lực, là nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi tiếp tục con đường nghệ thuật”.

Ca sĩ Khánh An mời NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền đóng MV Ảnh: T.A

Khánh An nghẹn ngào nhắc về biến cố

Khánh An kể thêm bà ngoại là một khán giả của chương trình Solo cùng bolero. Nên khi thấy mùa thi mới, bà động viên cháu gái thử sức, với mong muốn được nhìn thấy giọng ca 10X được tỏa sáng trên sân khấu.

“Chính điều đó tiếp thêm động lực để tôi đến với cuộc thi này. Nhưng đáng tiếc là khi tôi quay hình vòng một xong thì bà không còn nữa. Cho nên bà chưa nhìn thấy tôi trên chương trình, chưa biết tôi thể hiện như thế nào. Đó là điều khiến tôi cảm thấy tiếc nuối”, á quân Solo cùng bolero 2024 bộc bạch.

Khánh An nghẹn ngào tin rằng bà luôn dõi theo hành trình hoạt động nghệ thuật của mình. Vì vậy, mỗi khi thể hiện ca khúc này, nữ ca sĩ không giấu được xúc động vì nhớ về người bà đã khuất. Là sáng tác đầu tay, Khánh An không đặt nặng sự trau chuốt bài bản, bởi với cô, chỉ cần bài hát “chạm” được vào trái tim người nghe là đã trọn vẹn. Cô hi vọng Tìm mẹ trong mơ sẽ là món quà âm nhạc để những ai từng yêu thương, từng mất mát sẽ tìm thấy mình trong ca khúc.

NSƯT Như Huỳnh đến ủng hộ sản phẩm âm nhạc mới của Khánh An Ảnh: T.A

Đáng chú ý, MV Tìm mẹ trong mơ của Khánh An có sự góp mặt của NSƯT Phi Điểu và nghệ sĩ Thanh Hiền. Tại sự kiện, hai bà mẹ vốn quen thuộc trên màn ảnh rộng có dịp hội ngộ, được mọi người chú ý. NSƯT Phi Điểu chia sẻ: "Trong MV này, cô bé 19 tuổi đã chạm đến trái tim tôi. Điều tôi tâm đắc nhất đó chính là Khánh An đã biến mất mát, đau thương trở thành động lực sáng tác".

Khánh An sinh năm 2006, quê Hà Nội, hiện đang là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong sự nghiệp, giọng ca 10X từng tham gia nhiều cuộc thi và giành các giải thưởng như á quân Giọng hát Việt nhí 2019, á quân Solo cùng bolero 2024. Nhiều sản phẩm âm nhạc của Khánh An đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube như Tìm em câu ví sông Lam (36 triệu lượt xem), Hai quê (6,5 triệu), Xin em đừng khóc vu quy (7,8 triệu)...