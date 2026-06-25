Khánh Hòa: Cho thuê đất kho xưởng lâu dài tại cụm công nghiệp Diên Thọ VCN

Vị trí chiến lược - Kết nối nhanh trung tâm Nha Trang

Tọa lạc trên trục quốc lộ 27C, tuyến giao thông huyết mạch kết nối Khánh Hòa - Lâm Đồng - Tây nguyên, dự án sở hữu lợi thế hiếm có khi:

Chỉ cách trung tâm Nha Trang khoảng 18 km (khoảng 20 phút di chuyển)

Kết nối thuận tiện đến cảng biển, sân bay và các khu vực kinh tế trọng điểm

Liền kề tuyến cao tốc Bắc - Nam, gia tăng năng lực lưu thông hàng hóa liên vùng

Đây là lợi thế lớn giúp doanh nghiệp vừa tiếp cận hạ tầng đô thị trung tâm, vừa tối ưu chi phí quỹ đất so với khu vực nội đô.

Quỹ đất kho xưởng lâu dài - Chủ động phát triển

Chủ động quy hoạch và xây dựng nhà xưởng theo nhu cầu thực tế

Phù hợp sản xuất, chế biến, kho vận, logistics, công nghiệp nhẹ

Ổn định vận hành lâu dài, tối ưu hơn so với thuê ngắn hạn

Diện tích linh hoạt đa dạng, thời gian ổn định lâu dài, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển hoạt động sản xuất.

Chính sách cam kết từ VCN

VCN đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các chính sách linh hoạt và minh bạch:

Thanh toán chỉ từ 10% đến thời điểm bàn giao

Cam kết hoàn lại tiền cọc nếu không được cấp phép đầu tư

Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định

Hỗ trợ pháp lý xuyên suốt quá trình triển khai dự án

Giúp doanh nghiệp chủ động dòng tiền, giảm áp lực tài chính và an tâm mở rộng đầu tư, sản xuất.

Thời điểm thích hợp để đón đầu cơ hội

Khi hạ tầng khu vực đang ngày càng hoàn thiện, nhu cầu dịch chuyển sản xuất gia tăng, việc sở hữu hoặc thuê đất kho xưởng tại CCN Diên Thọ VCN ngay hôm nay sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao lợi thế cạnh tranh trong trung và dài hạn.

Quý doanh nghiệp đang tìm kiếm quỹ đất sản xuất tối ưu ngân sách và đón đầu đà tăng trưởng - Liên hệ ngay VCN Land để nhận tư vấn chi tiết và cập nhật chính sách ưu đãi mới nhất!

Xem thông tin chi tiết về CCN Diên Thọ VCN: https://vcndientho.vcnland.vn/