Khánh Hòa: Công an thông tin về những vụ việc khiếu nại đông người trên địa bàn

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian qua có nhiều người dân từ các tỉnh, thành phố là khách hàng mua căn hộ tại một số dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tập trung đông người để phản ánh kiến nghị. Trong đó, tại dự án số 44 - 46 Lê Thánh Tôn (Nha Trang) tập trung đông người đi đến trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước tại Khánh Hòa để phản ánh thông tin, kiến nghị giải quyết một số nội dung liên quan đến "Hợp đồng mua bán căn hộ" được ký kết giữa người dân và chủ đầu tư.



Trong đó, nội dung tranh chấp xoay quanh các vấn đề về: Tính pháp lý của dự án; đề nghị hủy, chấm dứt dịch vụ quản lý cho thuê căn hộ (được nêu cụ thể tại Phụ lục 07 đính kèm Hợp đồng mua bán căn hộ) để trả lại căn hộ cho người dân tự sử dụng và kinh doanh.

Nội dung "Hợp đồng mua bán căn hộ" giữa người dân và chủ đầu tư là hợp đồng mua bán dân sự; việc ký hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện dựa trên những thỏa thuận giữa các bên. Do đó, việc giải quyết những tranh chấp, phản ánh, kiến nghị nêu trên phải trên cơ sở tự thỏa thuận giữa người dân và chủ đầu tư; trường hợp vẫn không thỏa thuận thống nhất được thì đề nghị khởi kiện thông qua Tòa án dân sự theo đúng quy định của pháp luật.

Một vụ căng băng rôn khiếu nại về một dự án bất động sản tại Khánh Hòa CAKH

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, hiện nay, các cơ quan Đảng, Nhà nước đã tổ chức đối thoại, giải thích cụ thể về tính pháp lý của dự án đến các người dân. Trong đó, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã chủ trì buổi tiếp công dân và có thông báo số 128/TB-UBND ngày 30.3.2023 về việc kết luận giải quyết tiếp công dân. Tuy nhiên, số người dân trên vẫn không đồng thuận, tập trung đông người khiếu kiện trái pháp luật, dùng mạng xã hội gây áp lực buộc chính quyền phải đứng ra giải quyết.

Về vấn đề này, Công an tỉnh Khánh Hòa có ý kiến như sau: Công an tôn trọng quyền khiếu nại tố cáo của công dân, sẵn sàng đảm bảo an toàn việc thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của công dân. Tuy nhiên, công dân phải thực hiện quyền khiếu nại tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật, không được lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của mình để thực hiện các hoạt động tập trung đông người trái pháp luật.

Về nội dung này, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã có văn bản số 1559/CV-ANNĐ ngày 27.3.2023 hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền cấp phép, thủ tục hồ sơ xin phép hoạt động tập trung đông người theo quy định pháp luật và gửi đến người dân. Đồng thời, cũng đã vận động, tuyên truyền và đề nghị người dân thực hiện việc giải quyết "tranh chấp dân sự" theo đúng quy định pháp luật. Việc người dân tổ chức tập trung đông người đi thành đoàn trên các tuyến đường để đến các cơ quan chức năng đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự công cộng, mỹ quan đô thị - du lịch và môi trường đầu tư của tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài ra, Công an tỉnh Khánh Hòa cũng cung cấp cho công dân biết về quy định tập trung đông người, được Chính phủ ban hành Nghị định 38/2005/NĐ-CP ngày 18.3.2005 và Bộ Công an cũng đã ban hành Thông tư số 09/2005/TT-BCA ngày 5.9.2005 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 38/2005/NĐ-CP ngày 18.3.2005 của Chính phủ. Trong đó nêu rõ, quy định về việc tập trung đông người nơi công cộng, hướng dẫn thủ tục đăng ký tập trung đông người nơi công cộng, các hành vi bị nghiêm cấm…

Các hoạt động vi phạm pháp luật mà người dân thường phạm phải khi hoạt động tập trung đông người gồm: Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ (gồm đường giao thông và vỉa hè đường giao thông) gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ; Tổ chức, tham gia tập trung đông người trái pháp luật tại cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc các địa điểm, khu vực cấm; Dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức; Tổ chức thuê, xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng… Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc nhiệm vụ khác của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật; Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Thời gian tới, để không tái diễn, tạo tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến trật tự công cộng, mỹ quan đô thị và môi trường đầu tư của tỉnh, Công an tỉnh Khánh Hòa nói chung và Công an TP.Nha Trang nói riêng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có ý định lợi dụng quyền khiếu nại tố cáo để tụ tập đông người căng băng rôn, gây mất trật tự ở nơi công cộng, dùng mạng xã hội để gây sức ép buộc chính quyền giải quyết các "tranh chấp dân sự" mà đúng ra phải khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật dân sự.