Khánh Hòa: Đoàn công tác của Quốc Hội khảo sát chuỗi cung ứng thực phẩm tại DTGROUP

Đoàn công tác do ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan liên quan tham gia.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến khảo sát tại Công ty cổ phần Trung tâm Thương mại Lotte Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang và Công ty cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa thuộc hệ sinh thái DTGROUP Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa, giới thiệu với Đoàn công tác của Quốc hội về quy trình chế biến rong nho ẢNH: VĂN CHIẾN

Trong đó, hoạt động khảo sát tại Công ty cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa nhận được nhiều sự quan tâm bởi đây là doanh nghiệp đang xây dựng và phát triển chuỗi sản xuất, chế biến thực phẩm gắn với vùng nguyên liệu địa phương, hướng đến các tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế. Đoàn công tác đã trực tiếp tham quan khu vực sản xuất, chế biến rong nho, tìm hiểu quy trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu cũng như việc áp dụng các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Báo cáo với đoàn khảo sát, ông Nguyễn Quang Duy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa, cho biết doanh nghiệp xác định an toàn thực phẩm không chỉ là một công đoạn trong quá trình sản xuất mà là hệ thống quản lý xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp đã đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ trong kiểm soát quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu

Hiện nay, các nhà máy thuộc hệ sinh thái DTGROUP Khánh Hòa đang áp dụng nhiều tiêu chuẩn quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm như HACCP, ISO 22000 cùng các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ xuất khẩu sang những thị trường có yêu cầu khắt khe như: Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo nguồn nhân lực. Hằng năm, đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên kỹ thuật và công nhân sản xuất đều được tập huấn định kỳ về luật An toàn thực phẩm, các quy trình HACCP, GMP, SSOP, vệ sinh nhà xưởng, vệ sinh cá nhân, truy xuất nguồn gốc và xử lý các tình huống liên quan đến an toàn thực phẩm.

"Đây không chỉ là dịp để doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là cơ hội để chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải để các cơ quan chức năng xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp hơn với thực tiễn", ông Duy chia sẻ.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm

Qua khảo sát thực tế, đoàn công tác đã ghi nhận những nỗ lực của Công ty cổ phần Rong biển DT Khánh Hòa trong việc xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, ứng dụng các tiêu chuẩn quản lý hiện đại và duy trì hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ khâu sản xuất đến tiêu thụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Trưởng đoàn khảo sát, đánh giá cao những kết quả mà doanh nghiệp đã đạt được trong thời gian qua.

Theo ông Tuấn, qua thực tế khảo sát tại doanh nghiệp, đoàn công tác ghi nhận sự nghiêm túc trong việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm cũng như các tiêu chuẩn chất lượng đối với sản phẩm đưa ra thị trường. Đây là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao uy tín sản phẩm Việt Nam, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.