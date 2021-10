Khánh Hòa: Thu hồi hơn 115 tỉ tiền thất thoát tại các dự án sai phạm

Ngày 7.10, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh đang nỗ lực khắc phục sai phạm theo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương (UBKT) và Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Thu hồi 115,4 tỉ đồng

Theo ông Tuân, để xử lý các sai phạm ở Khánh Hòa, UBND tỉnh đã thành lập 2 tổ công tác. Một tổ giải quyết các vướng mắc theo kết luận của UBKT và TTCP, tổ còn lại thực hiện theo kết luận của TTCP về thực hiện chính sách pháp luật đối với các dự án BT sử dụng quỹ đất Sân bay Nha Trang.

Từ khi có kết luận của UBKT và TTCP, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án và nhiều bị can liên quan đến một số dự án.

Riêng việc thu hồi số tiền thất thoát do miễn giảm thuế không đúng quy định, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi được 115,4 tỉ đồng. Ngoài ra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 9 quyết định điều chỉnh quy hoạch xây dựng và 4 quyết định điều chỉnh giao đất có nội dung “đất ở không hình thành đơn vị”.





Nhiều khó khăn khâu xử lý

UBND tỉnh Khánh Hoà đã gặp rất nhiều khó khăn và phải báo cáo, xin ý kiến của Trung ương liên tục vì vướng mắc trong việc xử lý thu bổ sung tiền tăng thêm về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Hiện nay UBND tỉnh Khánh Hoà đã xin ý kiến để xử lý, khắc phục 3 nhóm dự án.

Nhóm thứ nhất liên quan các dự án vi phạm việc giao đất, thuê đất nhưng không đấu giá quyền sử dụng đất.

Nhóm thứ hai là dự án không đấu thầu dự án, chưa phù hợp với quy hoạch nhưng điều chỉnh quy hoạch thuộc thẩm quyền UBND tỉnh.

Nhóm thứ 3 là các dự án vi phạm quy hoạch xây dựng nhưng việc điều chỉnh thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Ông Tuân lấy ví dụ như dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Mường Thanh tại số 60 Trần Phú (TP.Nha Trang), vượt 2 tầng áp mái và 2 tầng hầm. Tuy nhiên khi kết luận của TTCP có chỉ ra xử lý vi phạm về số tầng xây dựng vượt quy hoạch do Thủ tướng phê duyệt, nếu được Thủ tướng đồng ý cho phép điều chỉnh quy hoạch cục bộ TP.Nha Trang thì thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định.

Liên quan đến các dự án sai phạm, từ tháng 4 đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hoà đã khởi tố 3 vụ án và bắt tạm giam các bị can Nguyễn Chiến Thắng (66 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà), Lê Đức Vinh (55 tuổi, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà), Đào Công Thiên (59 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà) về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Ngoài các nguyên lãnh đạo tỉnh nói trên còn có các bị can Lê Văn Dẽ (cựu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà), Võ Tấn Thái và Lê Mộng Điệp (hai cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường) cũng bị khởi tố, bắt giam về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai.