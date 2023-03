Khánh Hòa tổ chức giải bóng đá giao hữu chào mừng ngày thành lập Đoàn

Đến dự, có các vị lãnh đạo Sở VH-TT; Công an Khánh Hòa; Trường ĐH Nha Trang; Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa.

Giải đấu do Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Khánh Hòa, Trường ĐH Nha Trang và CLB báo chí thường trú tại Khánh Hòa phối hợp tổ chức, trên tinh thần giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, thắt chặt mối quan hệ giữa các đơn vị.

Các VĐV và đại biểu cùng hát Quốc ca tại lễ khai mạc HL

Tham dự giải có gần 80 cầu thủ đến từ 4 đội bóng: Khối an ninh nhân dân (Công an Khánh Hòa); Trường ĐH Nha Trang; Các cơ quan báo chí thường trú tại Khánh Hòa; Thanh niên biển Nha Trang. Giải đấu diễn ra theo thể thức môn bóng đá 7 người trên mặt sân cỏ nhân tạo.



Lãnh đạo một số cơ quan tỉnh Khánh Hòa và Trường ĐH Nha Trang tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia HL

Các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra đội vô địch. Trong buổi sáng khai mạc, đã diễn ra 2 trận đấu giữa đội Trường ĐH Nha Trang - đội Các cơ quan báo chí thường trú tại Khánh Hòa; đội Khối an ninh nhân dân (Công an Khánh Hòa) - đội Thanh niên biển Nha Trang.

Giải đấu bế mạc vào chiều 26.3. Ban tổ chức sẽ trao cúp, huy chương vàng cho đội vô địch; trao huy chương bạc, huy chương đồng cho các đội có thành tích đạt giải nhì, giải ba.

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Khánh Hòa phát biểu khai mạc giải đấu HL

Phát biểu tại lễ khai mạc, thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Khánh Hòa, Phó trưởng Ban tổ chức giải, cho biết giải đấu là dịp để cổ vũ tinh thần luyện tập thể thao, cũng như thắt chặt thêm mối quan hệ, giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. "Chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ được tổ chức thường niên vào dịp tháng 3, đồng thời hướng đến việc mở rộng quy mô giải trong các năm tiếp theo", thượng tá Nguyễn Thành Hưng thông tin thêm.