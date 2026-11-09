Khánh Hòa: Tổng kiểm tra 12 doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan thành lập đoàn kiểm tra chuyên ngành tại 12 doanh nghiệp có tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH kéo dài trên địa bàn.

BHXH tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các sở, ngành lập đoàn kiểm tra doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội ẢNH: T.N

Tình trạng nhiều doanh nghiệp "ôm" tiền BHXH, BHYT của người lao động rồi chây ì, nợ đọng kéo dài đang trở thành vấn đề bức xúc của người lao động, gây thất thoát nguồn quỹ an sinh; đẩy hàng nghìn lao động khó tiếp cận các chế độ ốm đau, thai sản hay trợ cấp thất nghiệp.

Siết chặt kỷ cương, xem xét xử lý hình sự

Theo BHXH tỉnh Khánh Hòa, đợt kiểm tra lần này được triển khai theo văn bản số 11676/UBND-KGVX ngày 21.9.2026 và báo cáo số 10638/BC-CAT-ANKT ngày 10.9.2026 về xử lý, thu hồi các khoản nợ bảo hiểm trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong đợt ra quân liên ngành lần này không dừng lại ở việc đôn đốc thu hồi nợ hay xử phạt hành chính, cơ quan chức năng sẽ trực tiếp hướng dẫn và áp dụng các điều khoản nghiêm khắc của Bộ luật Hình sự. Theo đó, các hành vi gian lận, trốn đóng BHXH, BHYT có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng sẽ được xem xét xử lý theo Điều 214, Điều 215 và Điều 216 Bộ luật Hình sự. Đây là bước chuyển biến mạnh mẽ nhằm răn đe các đơn vị cố tình chây ì nghĩa vụ an sinh xã hội.

Điểm mặt các đơn vị nợ lớn

Báo cáo BHXH Khánh Hòa gửi UBND tỉnh cho thấy bức tranh nợ đọng bảo hiểm trên địa bàn vẫn còn tồn động rất lớn. Danh sách các đơn vị dây dưa số tiền lớn kéo dài ghi nhận nhiều tên tuổi, như: Công ty TNHH MTV đóng tàu Nha Trang, Công ty CP khách sạn bến du thuyền, Công ty TNHH xây dựng Trường An, Công ty CP thủy sản Thông Thuận Cam Ranh…

Nợ đọng hay trốn đóng BHXH không đơn thuần là sự sụt giảm chỉ tiêu thu của cơ quan quản lý, mà trực tiếp đẩy hàng ngàn người lao động vào thế yếu. Nhiều công nhân đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa được chốt sổ, người lao động nữ thai sản hoặc ốm đau không được giải quyết chế độ kịp thời. Chị N.T.H (công nhân làm việc tại một doanh nghiệp thủy sản ở Cam Ranh) cho biết, hằng tháng công ty vẫn trừ tiền BHXH vào lương, nhưng khi đi khám bệnh hay giải quyết chế độ ốm đau thì mới biết công ty đã nợ tiền bảo hiểm nhiều tháng liền. Chúng tôi làm lao động chân tay, chỉ mong có tấm thẻ BHYT và chế độ bảo hiểm để dưỡng già, nhưng doanh nghiệp cứ nợ dai dẳng khiến chúng tôi rất hoang mang.

Kết quả khả quan từ công tác thanh kiểm tra

Dù áp lực nợ đọng còn lớn, công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm 2026 tại Khánh Hòa đã ghi nhận những kết quả tích cực. BHXH tỉnh đã hoàn thành 100,3% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao, thực hiện kiểm tra trực tiếp tại 129 đơn vị và kiểm tra từ xa 70 đơn vị.

Thông qua công tác thanh kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 4,456 tỉ đồng tiền chậm đóng (đạt tỷ lệ 76%), đồng thời yêu cầu các đơn vị lập thủ tục truy đóng cho 1.144 lao động bị đóng thiếu hoặc bỏ sót với số tiền hơn 3,740 tỉ đồng. Ngoài ra, cơ quan thẩm quyền đã ban hành 93 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 195,5 triệu đồng.

Sự quyết liệt của BHXH tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan chức năng trong những tháng cuối năm 2026 không chỉ nhằm thu hồi nợ đọng cho quỹ an sinh, mà còn khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật, trả lại quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Các đơn vị sử dụng lao động cần kiểm tra rà soát số lượng người lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, số tiền còn phải nộp BHXH, BHYT khẩn trương nghiêm túc thực hiện đăng ký tham gia và trích nộp BHXH, BHYT đúng với các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi an sinh cho người lao động.