Khánh Hòa: Xe tải chở thanh thép lật trên đường dẫn cao tốc, 2 người tử vong

Ngày 1.7, Công an xã Cam Hiệp (Khánh Hòa) cho biết, khoảng 5 giờ 35 phút cùng ngày, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực đường dẫn từ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm ra hướng quốc lộ 1, xã Cam Hiệp, tỉnh Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát tỉnh Khánh Hòa, đang di chuyển trên đường dẫn thì bất ngờ gặp nạn khi vào vòng cua. Xe tải chở theo hàng trăm thanh thép hộp đã bị lật nghiêng, khiến toàn bộ hàng hóa đổ tràn xuống mặt đường, tạo thành cảnh tượng hỗn loạn gây ách tắc giao thông.

Vụ tai nạn làm biến dạng đầu xe tải, tài xế và phụ xe tử vong tại chỗ ẢNH: V.K

Tại hiện trường, đầu xe tải bị móp méo, biến dạng hoàn toàn do lực va đập mạnh. Vụ tai nạn cũng đã cướp đi sinh mạng của hai nạn nhân là tài xế L.X.L (32 tuổi) và phụ xe Đ.Y (31 tuổi). Cả hai đều là cư dân thôn Bến Khế, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cam Hiệp đã có mặt để bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp an toàn khẩn cấp. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, ngăn chặn vết dầu loang để tránh nguy cơ cháy nổ. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết ngay lập tức đã điều động xe chuyên dụng đến hiện trường để giải tỏa, đảm bảo giao thông trở lại bình thường.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này.