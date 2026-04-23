Khánh thành bệnh viện 5 sao đầu tiên ở Phú Quốc sau 8 tháng 'thần tốc'

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng y tế chất lượng đẳng cấp 5 sao tại đảo ngọc, khẳng định năng lực đảm bảo an ninh y tế cho những sự kiện tầm vóc quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ APEC 2027 sắp tới.

Tập đoàn Sun Group đã chính thức khánh thành Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc - bệnh viện chất lượng đẳng cấp 5 sao, công trình đầu tiên trong chuỗi dự án phục vụ APEC 2027

Thiết lập nền tảng y tế chất lượng đẳng cấp 5 sao

Tọa lạc tại trung tâm phường An Thới, liền kề tổ hợp các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có quy mô 10.000 m², đặt trọng tâm phát triển 9 chuyên khoa chính gồm: Khoa Khám bệnh; Nội tổng hợp; Ngoại tổng hợp; Hồi sức cấp cứu và chống độc; Chẩn đoán hình ảnh và Thăm dò chức năng; Gây mê giảm đau; Khoa Nhi - Vaccine; Khoa Dược; Khoa Xét nghiệm, thiết lập tiêu chuẩn mới về y tế chất lượng đẳng cấp 5 sao ngay tại đảo.

Đây là bệnh viện thứ hai trong hệ thống chăm sóc sức khỏe Sun Healthcare của Sun Group, sau Bệnh viện Mặt trời Hà Nội. Công trình được đầu tư và thi công thần tốc chỉ trong 8 tháng.

Tọa lạc tại trung tâm phường An Thới, liền kề tổ hợp các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027, Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc có quy mô 10.000 m²

Định hình phát triển theo mô hình “bệnh viện nghỉ dưỡng”, bệnh viện sẽ vận hành gần 100 giường bệnh, gồm 63 phòng nội trú tiêu chuẩn quốc tế và hệ thống phòng VIP thiết kế như không gian nghỉ dưỡng 5 sao.

Bệnh viện được trang bị hệ thống y tế tiên tiến bậc nhất hiện nay như DSA Philips Azurion 7M20, trở thành đơn vị can thiệp tim mạch và đột quỵ đầu tiên trên đảo; máy MRI 3.0 Tesla tích hợp AI; CT phổ 512 lát cắt cho phép chụp toàn thân dưới 2 giây; cùng hệ thống nội soi hiện đại hỗ trợ tầm soát ung thư sớm. Các trung tâm mũi nhọn như Hồi sức cấp cứu 24/7, Đột quỵ - Tim mạch - Can thiệp mạch được vận hành theo chuẩn quốc tế, tối ưu “thời gian vàng” trong điều trị.

Làm nên chất lượng đẳng cấp 5 sao của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc là đội ngũ gần 150 nhân sự y tế chất lượng cao, gồm các bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hội đồng cố vấn là chuyên gia đầu ngành, có khả năng triển khai các kỹ thuật phức tạp, bảo đảm chất lượng điều trị, đồng thời hỗ trợ hội chẩn từ xa và chuyển giao kỹ thuật.

Ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, phát biểu tại buổi lễ

Ông Trần Minh Sơn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group, cho biết: “Sự ra đời của bệnh viện là bước hoàn thiện một chuẩn mực mới trong hệ sinh thái của tập đoàn tại Phú Quốc: y tế gắn liền với du lịch cao cấp, không chỉ phục vụ điều trị mà còn đảm bảo an toàn cho du khách trong mọi tình huống. Đây cũng là nền tảng để khẳng định năng lực kiến tạo những điểm đến đẳng cấp quốc tế, nơi du khách không chỉ tận hưởng mà còn an tâm khi lựa chọn”.

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đảo

Phú Quốc đang phát triển mạnh mẽ theo định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc tế, với khoảng 200.000 dân và 6 - 7 triệu lượt khách mỗi năm, trong khi hệ thống y tế hiện chỉ có gần 300 giường bệnh, tạo áp lực lớn lên hạ tầng chăm sóc sức khỏe.

Sự ra đời của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc vì vậy sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách về hạ tầng y tế giữa đảo xa và đất liền. Với khả năng tiếp nhận, cấp cứu và điều trị đa dạng nhóm bệnh lý ngay tại chỗ, bệnh viện giúp giảm phụ thuộc vào việc chuyển viện trong tình huống khẩn cấp, đem đến cho người dân Phú Quốc cơ hội khám chữa bệnh, tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng với chi phí hợp lý, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống trên đảo.

Sự ra đời của Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc được kỳ vọng sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách về hạ tầng y tế giữa đảo xa và đất liền

Dịp khai trương, nhiều chương trình ưu đãi khám chữa bệnh sẽ được triển khai. Cụ thể, dịch vụ khám bệnh được ưu đãi tới 50% đến hết năm. Các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm và phẫu thuật - thủ thuật cũng áp dụng ưu đãi 50% so với giá niêm yết. Chi phí giường nội trú ưu đãi từ 30 - 50%. Ngoài ra, bệnh viện còn có chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh đặc biệt cho người già, trẻ nhỏ, người yếu thế, khẳng định vai trò của một “điểm tựa sức khỏe” cho người dân trên đảo.

Đòn bẩy APEC 2027

Việc ra đời Bệnh viện Mặt Trời Phú Quốc còn mang ý nghĩa đặc biệt trong tổng thể công tác chuẩn bị cho APEC 2027. Đây là công trình đầu tiên hoàn thành trong chuỗi dự án phục vụ APEC tại Phú Quốc, đóng vai trò mở đường và tạo động lực thúc đẩy tiến độ các hạng mục hạ tầng trọng điểm khác. Việc một bệnh viện được đầu tư đưa vào vận hành như một phần trực tiếp của công tác chuẩn bị cho APEC cũng cho thấy sự quan tâm và chuẩn bị chu đáo của chính phủ Việt Nam và nỗ lực của Sun Group đối với sự kiện ngoại giao đặc biệt quan trọng của đất nước.

Theo đó, bệnh viện góp phần hoàn thiện năng lực tổ chức sự kiện quốc tế của Phú Quốc, đặc biệt ở khả năng đảm bảo an toàn sức khỏe cho các đoàn đại biểu cấp cao, doanh nhân và du khách. Năng lực cấp cứu, can thiệp tim mạch và đột quỵ ngay tại chỗ giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm thiểu rủi ro trong các tình huống khẩn cấp - đáp ứng các yêu cầu khắt khe của APEC.

Không chỉ phục vụ cộng đồng dân cư và APEC 2027, bệnh viện còn góp phần thiết lập một lớp “an ninh y tế” cho du khách tới đảo ngọc. Các dịch vụ y tế sẽ được kết nối ngay từ sân bay tới các khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi của Sun Group trên đảo, với đội ngũ phản ứng nhanh và năng lực cấp cứu 24/7, bảo đảm an toàn sức khỏe cho du khách trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, việc phát triển nhiều thế mạnh trong các dịch vụ chuyên khoa như nha khoa, thẩm mỹ, phục hồi chức năng, chạy thận nhân tạo… mở ra nền tảng để Phú Quốc hướng tới trở thành điểm đến “du lịch chăm sóc sức khỏe” - xu hướng đang gia tăng mạnh trên thế giới và cũng là định hướng của ngành du lịch Việt Nam thời gian tới.

Theo Bộ Y tế, quy mô thị trường du lịch y tế Việt Nam đạt khoảng 700 triệu USD vào năm 2024 và có thể tăng lên gần 4 tỉ USD vào năm 2033, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 18% mỗi năm.