Khánh thành công trình mang dấu ấn hợp tác của Chính phủ Ý

Tòa nhà ODA Ý tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế xây dựng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Cộng hòa Ý và nguồn vốn đối ứng trong nước ẢNH: THU MAI

Tham gia sự kiện có ngài Marco Della Seta, Đại sứ Cộng hòa Ý tại Việt Nam; bà Margherita Lulli, Giám đốc Văn phòng Hợp tác phát triển Ý tại Hà Nội; các giáo sư, nhà khoa học đến từ Đại học Sassari, Cộng hòa Ý; đại điện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ GD-ĐT, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và lãnh đạo TP.Huế.

Theo GS-TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình hợp tác lâu dài giữa Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và các đối tác Ý dựa trên nền tảng hợp tác học thuật và khoa học bền vững kéo dài gần một phần tư thế kỷ.

Dự án ODA Ý dành cho Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế có tổng vốn đầu tư 171,9 tỉ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi từ Chính phủ Cộng hòa Ý là 5,6 triệu EUR. Công trình tòa nhà ODA Ý được xây dựng trên diện tích 1.882 m², gồm 7 tầng với tổng diện tích sàn 11.618 m². Đây là hạng mục trọng điểm nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực Phụ Sản - Nhi và các chuyên ngành kỹ thuật cao của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược.

Dự án còn đầu tư hơn 1,11 triệu EUR cho trang thiết bị hiện đại phục vụ Viện Y sinh học và Bệnh viện Trường, bao gồm hệ thống xét nghiệm, thiết bị phòng mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn và các thiết bị kỹ thuật cao khác. Đồng thời, dự án đã hỗ trợ đào tạo 4 nghiên cứu sinh, 19 học viên cao học tại Đại học Sassari, Ý; bồi dưỡng chuyên môn cho 4 cán bộ trong các lĩnh vực quản lý bệnh viện, kiểm soát nhiễm khuẩn, phẫu thuật và chăm sóc sơ sinh; tổ chức nhiều khóa trao đổi, hội thảo, đào tạo trực tuyến và các chuyến công tác trao đổi khoa học giữa hai bên.

Việc đưa tòa nhà ODA Ý vào sử dụng góp phần mở rộng năng lực cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế, bệnh viện cấp chuyên sâu; đồng thời nâng tầm năng lực đào tạo thực hành và nghiên cứu khoa học của nhà trường, phục vụ thiết thực cho người dân TP.Huế, khu vực miền Trung - Tây nguyên và cả nước.

Sau khi hoàn thành, tòa nhà sử dụng phục vụ công tác nghiên cứu, đào tạo và khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực Phụ Sản - Nhi và các chuyên ngành kỹ thuật cao của Bệnh viện Trường ẢNH: THU MAI

Dự án cũng góp phần thiết thực trong việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và theo định hướng của Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị: "Xây dựng và phát triển Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế theo mô hình Trường - Viện cấp quốc gia và hướng tới đạt chuẩn quốc tế; phát triển Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế từng bước đạt chuẩn các bệnh viện tiên tiến khu vực Đông Nam Á, tiến tới đạt chuẩn quốc tế về y tế".

