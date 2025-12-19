Khánh thành đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó tại Gia Lai

Đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó là dự án lưới điện quan trọng của EVNCPC, có tổng mức đầu tư 45.58 tỉ đồng. Dự án mở rộng các ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp (TBA) 110kV Đồn Phó (xã Bình Khê, Gia Lai) và treo dây mạch 2 trên cột hiện có của tuyến đường dây 110kV từ Trạm cắt 220kV Phước An đến TBA 110kV Đồn Phó, với chiều dài hơn 37.3 km. Tuyến đường dây đi qua nhiều địa phương gồm xã An Nhơn Tây, xã Tây Sơn, xã Bình Phú, xã Bình Khê, P.An Nhơn Nam và xã Tuy Phước Tây (Gia Lai).

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành dự án đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó

Dự án khởi công ngày 24.10.2024. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, điều kiện thi công phức tạp và yêu cầu cắt điện nhiều lần vì là dự án mở rộng, cải tạo. Tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Gia Lai, cùng tinh thần "vượt nắng thắng mưa" của các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó được chọn là công trình trọng điểm khánh thành chào mừng 50 năm thành lập EVNCPC (7.10.2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.