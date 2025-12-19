Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Khánh thành đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó tại Gia Lai

Nguồn: PC Gia Lai
Nguồn: PC Gia Lai
19/12/2025 16:21 GMT+7

Ngày 19.12, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức khánh thành dự án đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó, góp phần chống quá tải, nâng độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai.

Đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó là dự án lưới điện quan trọng của EVNCPC, có tổng mức đầu tư 45.58 tỉ đồng. Dự án mở rộng các ngăn xuất tuyến 110kV tại Trạm biến áp (TBA) 110kV Đồn Phó (xã Bình Khê, Gia Lai) và treo dây mạch 2 trên cột hiện có của tuyến đường dây 110kV từ Trạm cắt 220kV Phước An đến TBA 110kV Đồn Phó, với chiều dài hơn 37.3 km. Tuyến đường dây đi qua nhiều địa phương gồm xã An Nhơn Tây, xã Tây Sơn, xã Bình Phú, xã Bình Khê, P.An Nhơn Nam và xã Tuy Phước Tây (Gia Lai).

Khánh thành đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó tại Gia Lai - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành dự án đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó

Dự án khởi công ngày 24.10.2024. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi, điều kiện thi công phức tạp và yêu cầu cắt điện nhiều lần vì là dự án mở rộng, cải tạo. Tuy vậy, với sự chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Gia Lai, cùng tinh thần "vượt nắng thắng mưa" của các đơn vị thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Đường dây 110kV Phước An - Đồn Phó được chọn là công trình trọng điểm khánh thành chào mừng 50 năm thành lập EVNCPC (7.10.2025) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Khám phá thêm chủ đề

Phước An - Đồn Phó Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung EVNCPC Gia Lai PC Gia Lai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận