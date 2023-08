Sáng 25.8, tại TP.Wernigerode (bang Sachsen Anhalt, Cộng hòa Liên bang Đức) diễn ra lễ khánh thành Khu vườn Hội An và đặt biển tên cầu Hội An.



Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ lễ hội Đèn lồng Hội An tại Wernigerode lần thứ 3, diễn ra từ ngày 25 - 27.8, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa TP.Hội An và TP.Wernigerode (2013 - 2023).

Khu vườn Hội An trưng bày các tác phẩm được tái chế từ củi lụt L.N.T

Theo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, 1 năm qua đơn vị được UBND TP.Hội An giao phụ trách kết nối và phối hợp thực hiện Khu vườn Hội An tại Công viên nhân dân TP.Wenigerode. Điểm nhấn của khu vườn là việc chuyển tải câu chuyện văn hóa, lịch sử Hội An thông qua các tác phẩm làm từ củi lụt của các nghệ nhân ở Hội An.

Phát biểu tại lễ khánh thành Khu vườn Hội An, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An cảm ơn TP.Wernigerode đã tạo điều kiện để TP.Hội An thiết lập khu vườn này tại Công viên nhân dân Wernigerode.

Khu vườn được kỳ vọng mang đến những khám phá, trải nghiệm chân thực, đặc sắc về đô thị di sản Hội An, qua đó góp phần quảng bá thêm hình ảnh, thương hiệu du lịch Hội An.

Một góc Khu vườn Hội An tại Đức L.N.T

Ông Sơn cho biết ngày 26.7.2013, TP.Hội An và TP.Wernigerode đã ký kết kết nghĩa trong buổi lễ diễn ra trọng thể tại Tòa thị chính TP.Wernigerode, mở ra bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Từ đó đến nay, cả TP.Hội An và TP.Wernigerode đã nỗ lực không ngừng trong hợp tác và trao đổi về kinh tế, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học và môi trường.

Cũng theo ông Sơn, lễ hội Đèn lồng Hội An tại Wernigerode, lễ hội Bia Đức tại Hội An, việc hỗ trợ người lao động Hội An sang học tập và làm việc tại Wernigerode, dự án năng lượng mặt trời tại quảng trường Sông Hoài hoàn thành năm 2018 từ nguồn tài trợ của TP.Wernigerode và Chính phủ Đức… là những hoạt động đầy ý nghĩa trong quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa 2 thành phố.

Lãnh đạo TP.Wernigerode và TP.Hội An cắt băng khánh thành Khu vườn Hội An tại Đức L.N.T

Đặc biệt, việc thiết lập Khu vườn Hội An tại Công viên nhân dân Wernigerode là minh chứng sinh động và sâu sắc về mối quan hệ kết nghĩa giữa 2 thành phố bằng những tác phẩm nghệ thuật chế tác từ củi lụt thân thiện với môi trường…

"Khu vườn Hội An sẽ mang đến những khám phá, trải nghiệm về mảnh đất Hội An hiền hòa, nhân tình thuần hậu và di sản văn hóa đa dạng, độc đáo với đông đảo nhân dân Wernigerode và du khách. TP.Hội An cảm kích và ghi nhận sâu sắc sự hỗ trợ, giúp đỡ thân tình của chính quyền, nhân dân TP.Wernigerode", ông Sơn bày tỏ.