Khánh thành Nhà hát Hồ Gươm: Điểm nhấn kiến trúc, văn hóa thủ đô

Với diện tích 5.000 m2, tọa lạc tại vị trí đắc địa giàu giá trị văn hóa bậc nhất của thủ đô, cùng trang thiết bị tiên tiến, hiện đại ứng dụng công nghệ hàng đầu, Nhà hát Hồ Gươm hội đủ các điều kiện để trở thành tâm điểm của các sự kiện chính trị, văn hóa nghệ thuật, góp phần quảng bá văn hóa du lịch, phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội.

Kiến trúc đồ sộ bên trong nhà hát Hồ Gươm BTC

Giao thoa văn hóa

Vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19, dự án Nhà hát Hồ Gươm hoàn thành chỉ trong 22 tháng và gây ấn tượng bởi phong cách thiết kế tân cổ điển, có sự giao thoa văn hóa bản địa và đương đại.

Hệ thống chiếu sáng đáp ứng nhiều loại hình nghệ thuật, với các không gian biểu diễn riêng biệt như ánh sáng theo dõi diễn viên, hoặc tạo nên các khung cảnh nghệ thuật BTC

Nhà hát có 6 tầng nổi, 3 tầng hầm, gồm khán phòng chính 900 chỗ ngồi, phòng hòa nhạc 500 chỗ và các khu vực trưng bày, triển lãm nghệ thuật và các công trình phụ trợ khác. Điểm nhấn kiến trúc châu Âu là 52 cột đá nguyên khối nhập khẩu từ Tây Ban Nha, cùng các mặt kính và mái vòm bao bọc tòa nhà.

Nhà hát có trần sảnh chính lấy ý tưởng từ bầu trời đầy sao đêm với dàn đèn lộng lẫy đúng nghĩa một "thánh đường nghệ thuật" BTC

Hy vọng trở thành di sản

Tuy nhiên, từng chi tiết thiết kế của hệ mái sảnh và nội thất bên trong nhà hát lại tái hiện một phần lịch sử của dân tộc Việt Nam qua những hoa văn truyền thống biểu trưng cho văn hóa Việt như mặt trời, chim hạc, trống đồng Đông Sơn, các nhạc cụ dân tộc... cùng các họa tiết phù điêu tinh xảo và nhiều chi tiết, hình ảnh trang trí như rùa vàng trao kiếm hay hệ thống tranh sơn mài… tại các phòng khách, phòng VIP hay các khu chức năng.

Đặc biệt ấn tượng là bức phù điêu “Huyền thoại Hồ Gươm” đặt trên khối kính màu xanh lục tại sảnh thông giữa tầng hầm 1 và hầm 2, nhằm kết nối không gian bằng hình khối và ánh sáng.

Nhà hát Hồ Gươm sẽ trở thành công trình biểu tượng về văn hóa, biểu tượng của du lịch thủ đô và Việt Nam BTC

Đáng chú ý, Nhà hát Hồ Gươm có khả năng đáp ứng đa dạng yêu cầu trình diễn của nhiều loại hình nghệ thuật, từ opera, nhạc giao hưởng, nhạc kịch, cho tới biểu diễn âm nhạc hiện đại, hội thảo, show truyền hình... Các thiết bị âm thanh tại đây đều được đặt hàng riêng để tương thích với thiết kế nhà hát, tuân thủ những tiêu chuẩn cao nhất.

Nhà hát được trang bị hệ thống âm thanh Constellation, hiện tại đây là hệ thống âm thanh hiện đại nhất thế giới BTC

Tới dự lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm sáng 9.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm hình ảnh của TP.Hà Nội.

“Đây là một thiết chế văn hóa với không gian nghệ thuật hiện đại xen lẫn truyền thống có cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại, có kết nối với công trình văn hoá lịch sử, cảnh quan kiến trúc quanh Hồ Gươm tạo thành một quần thể văn hóa của thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại và hoà bình”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: đây là một trong những công trình kiến trúc văn hóa mang tính biểu tượng của lực lượng công an nhân dân và góp phần tô thắm hình ảnh của TP.Hà Nội BTC

Còn theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ Công an sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý thật tốt để Nhà hát Hồ Gươm phát huy giá trị truyền thống văn hóa nghệ thuật của dân tộc, tăng cường giao lưu văn hóa trong nước cũng như quốc tế. "Chúng tôi cũng cho rằng đây là những tình cảm của lực lượng công an nhân dân đối với nhân dân thủ đô và nhân dân cả nước”, ông Tô Lâm nói.



Một tiết mục biểu diễn tại lễ khánh thành Nhà hát Hồ Gươm sáng 9.7 BTC

Tại buổi lễ, nhà sử học Dương Trung Quốc bày tỏ: “Sau Nhà hát Lớn, chúng ta lại thấy một nhà hát vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa ghi dấu ấn lịch sử Việt Nam, lại vừa kể được câu chuyện của hiện tại. Chúng ta có quyền hy vọng rằng Nhà hát Hồ Gươm sẽ trở thành một di sản cho đời sau, giống như cách mà 'thánh đường nghệ thuật' Nhà hát Lớn đã ghi dấu ấn trong lòng Hà Nội”.