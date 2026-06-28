Khánh thành Nhà máy Minh Phú Khánh An vốn 1.500 tỉ tạo hơn 5.000 việc làm

Nhà máy Chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An chính thức khánh thành sáng 28.6 tại Khu công nghiệp Khánh An (xã Khánh An, tỉnh Cà Mau), dự kiến tạo hơn 5.000 việc làm và nâng năng lực chế biến, xuất khẩu tôm.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy Chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An ẢNH: G.B

Được xây dựng trên diện tích 4,95 ha, trong đó khu nhà xưởng rộng 24.500 m², Nhà máy Chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An được đầu tư theo hướng hiện đại với mức độ tự động hóa cao ở nhiều công đoạn. Theo thông tin từ doanh nghiệp, các khâu phân cỡ, phân màu, lột xẻ đã được tự động hóa hoàn toàn, trong khi công đoạn ép duỗi nobashi đạt mức tự động hóa khoảng 70 - 80%.

Bà Chu Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú cho biết, nhà máy được định hướng trở thành một trong những cơ sở chế biến thủy sản hiện đại hàng đầu. Nhiều dây chuyền sản xuất được bố trí tách biệt nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm chéo, đồng thời doanh nghiệp đầu tư hệ thống robot phân cỡ, phân màu cùng các thiết bị tự động hóa để nâng cao năng suất, ổn định chất lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường nhập khẩu.

Bà Chu Thị Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, phát biểu tại lễ khánh thành nhà máy

Theo bà Bình, ngoài mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, nhà máy còn được thiết kế với không gian làm việc rộng rãi, thông thoáng nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Dự án cũng hướng đến việc tạo đầu ra ổn định cho vùng nuôi tôm trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao giá trị chuỗi cung ứng tôm Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết ngành tôm tiếp tục giữ vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh đạt hơn 2,4 tỉ USD, tiếp tục đưa Cà Mau trở thành một trong những trung tâm chế biến, xuất khẩu thủy sản hàng đầu cả nước.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết địa phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện để dự án phát huy hiệu quả và đóng góp vào sự phát triển của ngành tôm ẢNH: G.B

Theo ông Lữ Quang Ngời, Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú là doanh nghiệp có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2025, tập đoàn đạt kim ngạch xuất khẩu trên 542 triệu USD và tạo việc làm ổn định cho hơn 13.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá việc đưa Nhà máy Chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An vào hoạt động sẽ góp phần nâng cao năng lực chế biến, gia tăng giá trị xuất khẩu, ổn định đầu ra cho vùng nguyên liệu, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị ngành tôm theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Văn Quang, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (trái) trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1 tỉ đồng cho Quỹ An sinh xã hội tỉnh Cà Mau; ông Lê Thanh Triều, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đại diện tiếp nhận ẢNH: G.B

Ông cũng khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình vận hành dự án nhằm phát huy hiệu quả đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế địa phương.

Nhà máy Chế biến thủy sản Minh Phú Khánh An là 1 trong chuỗi 6 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với diện tích 24,6 ha tại Lô 7 và Lô 8 Khu công nghiệp Khánh An.