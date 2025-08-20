Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Quảng Trị

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
20/08/2025 15:14 GMT+7

Sáng 20.8, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chị Trần Thị Giang tại thôn Hòa Bình (xã Quảng Trạch, Quảng Trị).

Chị Giang sinh (32 tuổi), là người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình phải nuôi con nhỏ trong khi chồng sức khỏe yếu, cuộc sống mưu sinh chủ yếu bằng lao động làm thuê. Nhiều năm qua, cả nhà phải sống trong căn nhà tạm bợ, dột nát.

Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Từ tháng 5.2025, với sự hỗ trợ của PC Quảng Trị triển khai và sự kết nối của Hội chữ thập đỏ, chị Giang đã có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố hơn. Sau hơn 3 tháng, căn nhà mới đã được hoàn thiện có diện tích sử dụng khoảng 60 m², mái lợp tôn, tổng kinh phí gần 170 triệu đồng. Trong đó, PC Quảng Trị-Tổng công ty Điện lực miền Trung hỗ trợ 70 triệu đồng, phần còn lại do người thân, chòm xóm chung tay bằng vật liệu và ngày công. (ảnh)

Khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình khó khăn ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Ông Hoàng Hiếu Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Quảng Trị nhấn mạnh: "Việc hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa là hoạt động thường xuyên của ngành điện, thể hiện trách nhiệm xã hội của đơn vị đối với cộng đồng, chung tay thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước".

