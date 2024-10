Khánh thành trường học ở Hưng Yên do BSR tài trợ 5 tỉ đồng

Ngôi trường vừa được khánh thành với kinh phí 5 tỉ đồng do BSR tài trợ ẢNH: BSR

Ngày 29.10, Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, vừa khánh thành công trình nhà lớp học 2 tầng ở Trường mầm non thôn Yến Đô (xã Tân Việt, (H.Yên Mỹ, Hưng Yên) do BSR tài trợ.

Công trình được đầu tư xây mới 2 tầng, 4 phòng học cùng trang thiết bị như hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cửa sổ, cửa ra vào kiên cố, hệ thống chống sét, trang thiết bị PCCC.

Sau 7 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đạt yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và đã đưa vào sử dụng nhân dịp năm học mới, với tổng mức đầu tư 5 tỉ đồng do BSR tài trợ.

Theo ông Phạm Minh Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc BSR, đơn vị đóng góp khoảng 35% tổng nhu cầu xăng dầu trên cả nước, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hằng năm BSR dành một phần ngân sách để thực hiện công tác an sinh xã hội trên cả nước.

Đến nay, BSR đã tài trợ hơn 870 tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, chủ yếu là giáo dục và y tế. Với Hưng Yên, BSR đã tài trợ trên 41 tỉ đồng cho y tế, giáo dục, nhà đại đoàn kết, tặng quà cho người dân...

Theo ông Phạm Minh Nghĩa, tại Hội nghị tổng kết công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (2013 - 2023), BSR được Bộ GD-ĐT vinh danh là đơn vị thực hiện xuất sắc nhiệm vụ kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.