Khánh Thi 'lẻ bóng' dự sự kiện, khoe nhan sắc ở tuổi 43

Khánh Thi gây ấn tượng bởi nhan sắc trẻ trung khi xuất hiện tại sự kiện Ảnh: BTC

Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam (VCIDA) phối hợp cùng Viện Giáo dục Nghệ thuật Việt Nam (VIA Education) và Học viện Nghệ thuật đa lĩnh vực Soul (Soul Institute of Arts - SIA) tổ chức Liên hoan Âm nhạc và Nghệ thuật Quốc tế Việt Nam 2025 (Vietnam International Music & Arts Festival - VIMAF). Sự kiện có sự góp mặt của kiện tướng dancesport Khánh Thi, nhạc sĩ Thanh Bùi, giảng viên thanh nhạc Bùi Triệu Yên...

Khánh Thi nói về việc cho con tham gia cuộc thi 'sân nhà'

Tại sự kiện, Khánh Thi cho biết cô là thành viên của VCIDA nên sẽ cùng tham gia những chương trình của hiệp hội. Kiện tướng dancesport cho rằng VIMAF là bệ phóng đầy ý nghĩa cho các nghệ sĩ trẻ. Khánh Thi tiết lộ cô sẽ đồng hành cùng sân chơi này trong vai trò ban tổ chức, cố vấn chuyên môn để giúp ban giám khảo tìm ra được những nhân tài trẻ. Bên cạnh đó, bà xã Phan Hiển cũng đăng ký cho hai con là Kubi và Anna tham dự lần lượt ở hạng mục vũ đạo và âm nhạc dành cho thiếu nhi.

Nhan sắc rạng rỡ của Khánh Thi ở tuổi 43 Ảnh: FBNV

Nhiều năm qua, nữ kiện tướng giã từ sàn thi đấu để chuyển sang công tác đào tạo, tổ chức các cuộc thi Ảnh: BTC

"Hai bé Kubi và Anna cũng có được một số giải thưởng trong nước và quốc tế, nhưng tôi vẫn muốn cho hai con tham gia một sân chơi có sự kết nối như VIMAF. Tôi chỉ tham gia trong vai trò tổ chức, cố vấn chứ không làm giám khảo. Tuy nhiên, tôi cũng khẳng định không phải cứ là ban tổ chức, "sân nhà" mà đưa con tham gia thì sẽ có giải đâu. Bởi vì các con sẽ được tham gia thi đấu với rất nhiều bạn khác trong nước và cả khu vực Đông Nam Á", cô chia sẻ.

Khánh Thi nói thêm, cô cho hai con tham gia sân chơi này với tinh thần học hỏi, trải nghiệm. Bà xã Phan Hiển bày tỏ: "Liên hoan này sẽ có đa dạng các phần thi, từ hát, chơi nhạc cụ, vũ đạo... Khi tham gia, các con sẽ được trải nghiệm, được tư vấn, rèn luyện bởi những chuyên gia giỏi và học hỏi từ các thí sinh khác. Đây là một dạng kết nối rất hay. Chứ không phải vì con biết dancesport thì bê đúng bài dancesport đó vào cuộc thi đâu. Tôi thích những sân chơi thế này".

Nhạc sĩ Thanh Bùi mong muốn tổ chức một sân chơi công tâm, minh bạch Ảnh: BTC

Trong khi đó, nhạc sĩ Thanh Bùi, nhà sáng lập Soul Institute of Arts và là thành viên hội đồng giám khảo khẳng định sẽ làm việc công tâm, chuyên nghiệp, tôn trọng giá trị nghệ thuật đích thực. Anh nói: "Đây là một sân chơi mở cho mọi người, được tổ chức như một liên hoan nên sẽ không có chuyện thắng giải nhất, giải nhì. Bởi vì khi các bạn lên sân khấu là đã thắng chính bản thân rồi. Chúng tôi sẽ chọn ra top 15 xuất sắc nhất từ những tiêu chí rất rõ từ ban giám khảo để các bạn biểu diễn trong đêm gala VIMAF 2025. Dù đây là mô hình khá mới ở Việt Nam, nhưng tôi không muốn những việc không minh bạch xảy ra. Sẽ không có chuyện người này gửi gắm cho học trò này, học trò kia... tôi muốn bỏ hết những việc đó".