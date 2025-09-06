Khánh Vân bất ngờ ra MV, tiết lộ phản ứng của chồng nhiếp ảnh gia

Dịp Vu Lan, Hoa hậu Khánh Vân quyết định thực hiện một MV đặc biệt dành cho mẹ. Ca khúc Con không lớn nữa, mẹ đừng già đi được sáng tác bởi Nguyễn Thiện Đức, thể hiện tiếng lòng của người làm con với mong muốn níu giữ khoảnh khắc yên bình bên đấng sinh thành.

Khánh Vân xúc động khi hát về mẹ Ảnh: NVCC

Với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ gần gũi, ngay từ lúc thu âm bài hát, Khánh Vân không khỏi xúc động. Chính vì vậy, sau phiên bản song ca cùng Cao Trung Hiếu phát hành hồi cuối tháng 8, người đẹp sinh năm 1995 quyết định thực hiện một phiên bản riêng. Cô chia sẻ: “Vân không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Vân hy vọng rằng khán giả khi xem MV sẽ tìm thấy đâu đó lời tâm sự của bản thân về mẹ và lắng nghe ca khúc bằng cảm xúc của trái tim”.

Khánh Vân chia sẻ đây là sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa đặc biệt với mình. Trước đây, nàng hậu từng cover các ca khúc, nhưng với mục đích hát vui tại sự kiện hay khi gặp gỡ bạn bè. Với sáng tác của Nguyễn Thiện Đức, người đẹp 9X cảm nhận được sự đồng điệu nên quyết định thực hiện MV. Cô bộc bạch: “Đây chính là những lời thủ thỉ, những ước mong của con gửi gắm đến đấng sinh thành: Con không muốn lớn nữa để mẹ không già đi”.

Với Khánh Vân, mẹ chính là hình mẫu để cô phấn đấu Ảnh: NVCC

Nhắc đến mẹ, Khánh Vân không giấu được sự xúc động. Cô nói bản thân luôn trân trọng, tự hào về gia đình của mình. Bởi với nàng hậu, mỗi thành viên đều là những ký ức, kỷ niệm đẹp. “Mẹ là người bên cạnh, truyền đạt cho Vân những kinh nghiệm quý giá trong cuộc sống. Vân từng chia sẻ mình thừa hưởng cá tính mạnh mẽ của mẹ. Chính mẹ là hình mẫu để Vân luôn cố gắng phấn đấu trong cuộc sống. Mẹ cũng là người luôn lạc quan tươi cười, luôn mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh”.

Khi được hỏi về việc MV lần này là cột mốc đánh dấu sự chuyển hướng sang lĩnh vực ca hát, Khánh Vân chia sẻ tương lai là điều không nói trước được. Thay vào đó, cô muốn tập trung thực hiện nghiêm túc các dự án, công việc của mình ở hiện tại.

“Trong đó, âm nhạc cũng là một niềm đam mê của Vân. Nếu có duyên, biết đâu sau này Vân sẽ có thêm nhiều ca khúc gửi đến khán giả yêu thương mình. Vân hy vọng rằng lúc ấy mọi người vẫn sẽ yêu thương và ủng hộ một người yêu âm nhạc dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp”, cô bộc bạch.

Khánh Vân được chồng hỗ trợ thực hiện MV

Khánh Vân hiện tại có tổ ấm viên mãn bên chồng là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long Ảnh: NVCC

Đặc biệt, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long - chồng Khánh Vân chính là người hỗ trợ cô thực hiện MV này. Không chỉ là quản lý và đồng hành trong cuộc sống, anh luôn tạo điều kiện để vợ theo đuổi những đam mê, sở thích. Từ sau khi kết hôn, vợ chồng Khánh Vân thường xuyên có những hình ảnh, video về cuộc sống thường ngày nhận nhiều sự yêu thương của khán giả. Bên cạnh đó, nàng hậu tham gia diễn show thời trang, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2025.

Trước ý kiến cho rằng Khánh Vân hoạt động ít năng nổ hơn sau khi kết hôn, người đẹp 9X chia sẻ: “Vân nghĩ điều này cũng bình thường. Sau nhiều năm hoạt động và làm việc, Vân cũng muốn dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống vợ chồng cũng có nhiều điều phải làm quen và thay đổi so với khi mình chưa lấy chồng. Với lại Vân cũng đã 30 tuổi, Vân nghĩ mình đang ở giai đoạn không quá ồn ào, sôi nổi mà sẽ có những hoạt động thật chất lượng và đầu tư chỉn chu hơn. Ở thời điểm hiện tại, Vân cảm thấy mình hạnh phúc và đủ với những gì mình đang có”.