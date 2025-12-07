Khánh Vân sau 6 năm đăng quang hoa hậu: Lên chức CEO, hôn nhân viên mãn

Kỷ niệm 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nguyễn Trần Khánh Vân thực hiện bộ ảnh mới dành tặng khán giả. Đây là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 1995 chụp cùng chiếc vương miện Brave Heart. Người thực hiện bộ ảnh là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, cũng là người bạn đời của Hoa hậu Khánh Vân.
Khánh Vân thể hiện hình ảnh phụ nữ độc lập mạnh mẽ với sắc đỏ rực rỡ, cũng chính là định hướng của cô trong những năm qua. “Khánh Vân năm 30 tuổi sẽ khác với Khánh Vân mười chín đôi mươi. Tôi đã có gia đình nên ít nhiều những suy nghĩ, quan niệm của mình cũng sâu sắc và bao quát hơn”, cô tâm sự
Ảnh: Nguyễn Long
Khánh Vân sau 6 năm đăng quang
Ngày 7.12.2019, Nguyễn Trần Khánh Vân được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với chiều cao nổi bật 1,76 m cùng kỹ năng trình diễn tốt, Khánh Vân sau đó góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí, đảm nhận vai trò quan trọng trong các show diễn thời trang.
Tháng 3.2020, Khánh Vân chính thức đồng hành cùng ngôi nhà One Body Village (OBV) – hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Từng là nạn nhân bất thành của xâm hại tình dục, hơn ai hết người đẹp hiểu được những tâm tư suy nghĩ của các em gái, vì vậy cô tâm huyết cùng ngôi nhà OBV, thực hiện những chuyến giải cứu các em gái bị xâm hại tình dục. Năm 2021, Hoa hậu Khánh Vân tranh tài ở Miss Universe, ghi tên mình vào top 21 chung cuộc.
Tình cảm của khán giả dành cho Khánh Vân được thể hiện qua loạt con số tương tác cao trên mạng xã hội. Tính đến tháng 12.2025, người đẹp sở hữu hơn 3,1 triệu lượt theo dõi trên fanpage, 965.000 lượt theo dõi trên Instagram và 2,3 triệu lượt theo dõi trên TikTok
Ảnh: Nguyễn Long
Chia sẻ với chúng tôi, Hoa hậu Khánh Vân cho biết cô đang tất bật với lịch trình công việc cuối năm. Người đẹp có những kế hoạch cho 2026, sẽ sớm bật mí với khán giả trong thời gian tới. Về dự định có con, nàng hậu tâm sự cô và chồng không áp lực mà để mọi thứ tự nhiên. “Tôi nghĩ đó là món quà quý giá của cuộc sống và vợ chồng tôi luôn sẵn sàng đón nhận”, cô nói
