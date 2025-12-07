Khánh Vân sau 6 năm đăng quang hoa hậu: Lên chức CEO, hôn nhân viên mãn

Kỷ niệm 6 năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Nguyễn Trần Khánh Vân thực hiện bộ ảnh mới dành tặng khán giả. Đây là lần hiếm hoi người đẹp sinh năm 1995 chụp cùng chiếc vương miện Brave Heart. Người thực hiện bộ ảnh là nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, cũng là người bạn đời của Hoa hậu Khánh Vân.

Khánh Vân chia sẻ vẫn luôn trân trọng vương miện vì đây là thanh xuân của mình. Trong quá trình chụp ảnh, người đẹp 9X không khỏi xúc động khi nhớ về chặng đường đã qua. “6 năm không dài cũng không ngắn, chiếc vương miện đã thật sự thay đổi cuộc đời, giúp tôi chạm đến những ước mơ và có những ký ức khó quên trong đời”, Khánh Vân tâm sự Ảnh: Nguyễn Long

Khánh Vân thể hiện hình ảnh phụ nữ độc lập mạnh mẽ với sắc đỏ rực rỡ, cũng chính là định hướng của cô trong những năm qua. “Khánh Vân năm 30 tuổi sẽ khác với Khánh Vân mười chín đôi mươi. Tôi đã có gia đình nên ít nhiều những suy nghĩ, quan niệm của mình cũng sâu sắc và bao quát hơn”, cô tâm sự Ảnh: Nguyễn Long

Khánh Vân bộc bạch cô biết ơn vì trên hành trình 6 năm đó luôn có sự yêu thương, đồng hành của chồng, của gia đình, của những cộng sự và khán giả. “Tôi trân trọng mọi thứ và xem là động lực để bản thân phát triển từng ngày”, người đẹp 9X bày tỏ Ảnh: Nguyễn Long

Khánh Vân sau 6 năm đăng quang

Ngày 7.12.2019, Nguyễn Trần Khánh Vân được xướng tên cho danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Với chiều cao nổi bật 1,76 m cùng kỹ năng trình diễn tốt, Khánh Vân sau đó góp mặt trong nhiều sự kiện giải trí, đảm nhận vai trò quan trọng trong các show diễn thời trang.

Tháng 3.2020, Khánh Vân chính thức đồng hành cùng ngôi nhà One Body Village (OBV) – hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em gái bị xâm hại tình dục hoặc có nguy cơ bị khai thác tình dục. Từng là nạn nhân bất thành của xâm hại tình dục, hơn ai hết người đẹp hiểu được những tâm tư suy nghĩ của các em gái, vì vậy cô tâm huyết cùng ngôi nhà OBV, thực hiện những chuyến giải cứu các em gái bị xâm hại tình dục. Năm 2021, Hoa hậu Khánh Vân tranh tài ở Miss Universe, ghi tên mình vào top 21 chung cuộc.

Khép lại 2 năm đương nhiệm, Hoa hậu Khánh Vân vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ với các dấu ấn quan trọng khi trở thành CEO của Khánh Vân Entertainment và mở học viện đào tạo người mẫu, hoa hậu. Cô liên tục nhận được lời mời cộng tác với các thương hiệu, nhãn hàng, chứng minh “nhiệm kỳ có thời hạn nhưng sứ mệnh của một hoa hậu là mãi mãi” Ảnh: Nguyễn Long

Tình cảm của khán giả dành cho Khánh Vân được thể hiện qua loạt con số tương tác cao trên mạng xã hội. Tính đến tháng 12.2025, người đẹp sở hữu hơn 3,1 triệu lượt theo dõi trên fanpage, 965.000 lượt theo dõi trên Instagram và 2,3 triệu lượt theo dõi trên TikTok Ảnh: Nguyễn Long

Tháng 12.2024, Khánh Vân lên xe hoa cùng nhiếp ảnh gia Nguyễn Long trong sự chúc phúc của bạn bè, người hâm mộ. Đồng hành cùng nhau nhiều năm trong công việc và là chỗ dựa tinh thần vững chắc, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 được chồng ủng hộ tiếp tục với các hoạt động giải trí và khuyến khích cô thỏa sức thực hiện những đam mê của mình Ảnh: Nguyễn Long

Chia sẻ với chúng tôi, Hoa hậu Khánh Vân cho biết cô đang tất bật với lịch trình công việc cuối năm. Người đẹp có những kế hoạch cho 2026, sẽ sớm bật mí với khán giả trong thời gian tới. Về dự định có con, nàng hậu tâm sự cô và chồng không áp lực mà để mọi thứ tự nhiên. “Tôi nghĩ đó là món quà quý giá của cuộc sống và vợ chồng tôi luôn sẵn sàng đón nhận”, cô nói