Khánh Vĩnh khai trương mô hình không gian nông sản sạch

Hải Thanh
01/06/2026 13:59 GMT+7

Ngày 1.6, tại Làng dưỡng sinh Nha Trang - Đà Lạt, Đảng ủy, UBND xã Nam Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức khai trương mô hình 'Không gian nông sản sạch', nhằm kết nối, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương đến du khách trong và ngoài nước.

Lãnh đạo địa phương tham quan các gian hàng trưng bày nông sản đặc trưng của huyện Khánh Vĩnh tại Không gian nông sản sạch

ẢNH: CÔNG THI

Không gian nông sản sạch được xây dựng theo hướng du lịch bền vững, ưu tiên giới thiệu các sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP, nông sản bản địa do người dân Khánh Vĩnh sản xuất, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Các mặt hàng tiêu biểu gồm đậu đỏ, bưởi da xanh, dừa, chuối, trái cây theo mùa, mật ong, sản phẩm thảo dược và nhiều đặc sản địa phương khác.

Điểm nhấn của mô hình là tạo điều kiện để người dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến du khách, qua đó nâng cao giá trị nông sản, phát triển sinh kế gắn với du lịch cộng đồng và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Du khách tìm hiểu sản phẩm đậu đỏ Khánh Vĩnh, một trong những nông sản đặc trưng được giới thiệu tại không gian trưng bày

ẢNH: CÔNG THI

Tọa lạc trên Quốc lộ 27C – tuyến giao thông huyết mạch kết nối Nha Trang với Đà Lạt, còn được nhiều du khách gọi là "cung đường nối hoa và biển", Làng dưỡng sinh Nha Trang – Đà Lạt (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) sở hữu lợi thế nằm giữa không gian núi rừng xanh mát. Điểm đến này đang từng bước hình thành mô hình du lịch trải nghiệm gắn với chăm sóc sức khỏe, văn hóa bản địa và nông nghiệp sạch.

Các em học sinh đồng bào Raglai có hoàn cảnh khó khăn nhận quà nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1.6

ẢNH: CÔNG THI

Ông Văn Dũng Chinh, đại diện Làng dưỡng sinh Nha Trang - Đà Lạt, cho biết mô hình được xây dựng với tinh thần đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp địa phương. Theo đó, các cá nhân, hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp có nhu cầu trưng bày, giới thiệu nông sản sạch, sản phẩm OCOP tại không gian sẽ được hỗ trợ miễn phí tham gia và quảng bá.

Không gian nông sản sạch tạo cầu nối quảng bá nông sản địa phương đến du khách và cộng đồng thông qua các nền tảng số

ẢNH: CÔNG THI

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Phạm Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết việc hình thành không gian nông sản sạch không chỉ góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương mà còn tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cầu nối để gắn kết phát triển nông nghiệp với du lịch, phát huy giá trị tài nguyên bản địa, tạo động lực để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng đồng hành xây dựng kinh tế địa phương theo hướng bền vững.

Trao yêu thương đến trẻ em vùng cao Nam Khánh Vĩnh

Nhân dịp ra mắt Không gian nông sản sạch, Làng dưỡng sinh Nha Trang – Đà Lạt cùng các doanh nghiệp đã tổ chức chương trình vui Tết Thiếu nhi 1.6 dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh.

Tại chương trình, nhiều phần quà thiết thực cùng tiền mặt đã được trao tận tay các em, góp phần động viên tinh thần và mang đến một ngày Tết Thiếu nhi ý nghĩa. Phần lớn các em được nhận quà là con em đồng bào dân tộc Raglai đang sinh sống tại địa phương.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
