Khánh Vĩnh khai trương mô hình không gian nông sản sạch

Lãnh đạo địa phương tham quan các gian hàng trưng bày nông sản đặc trưng của huyện Khánh Vĩnh tại Không gian nông sản sạch ẢNH: CÔNG THI

Không gian nông sản sạch được xây dựng theo hướng du lịch bền vững, ưu tiên giới thiệu các sản phẩm sạch, sản phẩm OCOP, nông sản bản địa do người dân Khánh Vĩnh sản xuất, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Các mặt hàng tiêu biểu gồm đậu đỏ, bưởi da xanh, dừa, chuối, trái cây theo mùa, mật ong, sản phẩm thảo dược và nhiều đặc sản địa phương khác.

Điểm nhấn của mô hình là tạo điều kiện để người dân trực tiếp giới thiệu sản phẩm đến du khách, qua đó nâng cao giá trị nông sản, phát triển sinh kế gắn với du lịch cộng đồng và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của địa phương.

Du khách tìm hiểu sản phẩm đậu đỏ Khánh Vĩnh, một trong những nông sản đặc trưng được giới thiệu tại không gian trưng bày ẢNH: CÔNG THI

Tọa lạc trên Quốc lộ 27C – tuyến giao thông huyết mạch kết nối Nha Trang với Đà Lạt, còn được nhiều du khách gọi là "cung đường nối hoa và biển", Làng dưỡng sinh Nha Trang – Đà Lạt (xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) sở hữu lợi thế nằm giữa không gian núi rừng xanh mát. Điểm đến này đang từng bước hình thành mô hình du lịch trải nghiệm gắn với chăm sóc sức khỏe, văn hóa bản địa và nông nghiệp sạch.

Ông Văn Dũng Chinh, đại diện Làng dưỡng sinh Nha Trang - Đà Lạt, cho biết mô hình được xây dựng với tinh thần đồng hành cùng nông dân và doanh nghiệp địa phương. Theo đó, các cá nhân, hộ dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp có nhu cầu trưng bày, giới thiệu nông sản sạch, sản phẩm OCOP tại không gian sẽ được hỗ trợ miễn phí tham gia và quảng bá.

Không gian nông sản sạch tạo cầu nối quảng bá nông sản địa phương đến du khách và cộng đồng thông qua các nền tảng số ẢNH: CÔNG THI

Phát biểu tại buổi khai trương, ông Phạm Quốc Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Nam Khánh Vĩnh, cho biết việc hình thành không gian nông sản sạch không chỉ góp phần mở rộng đầu ra cho nông sản địa phương mà còn tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đây cũng là cầu nối để gắn kết phát triển nông nghiệp với du lịch, phát huy giá trị tài nguyên bản địa, tạo động lực để người dân, doanh nghiệp và chính quyền cùng đồng hành xây dựng kinh tế địa phương theo hướng bền vững.