Khánh Vy tiết lộ cát sê 'khủng' khi tham gia 'Đu đêm' cùng Thùy Tiên

Thùy Tiên mời Khánh Vy tham gia trải nghiệm trong Đu đêm NVCC

Trong phỏng vấn mở màn, Khánh Vy hài hước tiết lộ mức cát sê “khủng” khi nhận lời xuất hiện ở Đu đêm. Nữ MC Đường lên đỉnh Olympia cho biết: “Chị Thùy Tiên hứa mua cho mình một chiếc xe ô tô làm của hồi môn khi lấy chồng nếu tham gia làm khách mời". Dù vậy, cô nói thêm: "Ngày trước mình có mời chị Tiên tham gia một tập trên kênh của mình, nên lần này dù chị Tiên mời góp mặt trong 24 tiếng hay 48 tiếng thì mình vẫn sẽ tham gia vì lần trước chị Tiên rất nhiệt tình".

Ở một góc chợ Phùng Hưng (quận 5, TP.HCM) về đêm nhộn nhịp, quán Khổ qua cà chớn của anh An sáng đèn, thu hút tấp nập khách ra vô. Đây cũng là nơi để Thùy Tiên và Khánh Vy bắt đầu công việc. Quán nằm trong khu người Hoa, mọi người giao tiếp phần nhiều bằng tiếng Quảng Đông. Đó là lý do khi Thùy Tiên và Khánh Vy vừa đặt chân tới đã có muôn vàn hoang mang. Khánh Vy hài hước cho biết: “Với tất cả sự tự tin về kiến thức mình học tiếng Trung trong 3 năm, tiếp xúc với tiếng Trung 10 năm thì mình hiểu được 0% những gì anh An và mọi người nói với nhau".

Hai người đẹp làm tất cả các công việc tại một quán ăn từ bưng bê phục vụ, nhận gọi món, đứng bếp, dọn dẹp...

NVCC

Dưới sự hỗ trợ của chủ quán, Thùy Tiên và Khánh Vy khá háo hức bắt tay học việc. Tuy nhiên, vì ở chợ khá đông đúc, tấp nập khách ra vô nên thời gian để làm quen không có nhiều. Hai người đẹp gần như phải làm liên chân liên tay trong sự túng túng, cuống quýt. Vừa đảm nhận bưng bê phục vụ, nhận gọi món, đứng bếp chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp, Thùy Tiên và Khánh Vy còn tranh thủ học thêm cả tiếng Quảng Đông từ chủ quán để giao tiếp với khách.

Cả hai rất chăm chỉ làm việc hết năng suất, tương tác tấu hài tạo không khí đầy tiếng cười. Hơn cả trải nghiệm, một trong những điều mà Thùy Tiên và Khánh Vy cảm thấy ý nghĩa trong hành trình của tập 4 đó chính là câu chuyện truyền cảm hứng của chủ quán An. Theo chia sẻ, từ năm 13 tuổi, anh An đã phụ mẹ đứng bán vì lời “dụ dỗ” của mẹ rằng sẽ mua cho mình chiếc xe đạp. Ngày trước, anh An không thích làm công việc này và mơ ước tương lai sẽ trở thành hướng dẫn viên du lịch để được đi đó đây. Xong vì kế sinh nhai, anh gác lại ước mơ và dần yêu mến nghề buôn bán này, luôn quý trọng, tâm huyết với quán của mình.

Thùy Tiên thích thú khi được học thêm tiếng Quảng Đông từ chủ quán An NVCC

Từ câu chuyện của chủ quán, Khánh Vy chia sẻ cô rút ra cho mình được hai điều: "Một là dám thử, dám làm thì mới biết cái gì phù hợp với mình. Hai là đam mê có thể xuất phát từ một thành tựu nho nhỏ nào đó trong quá trình cố gắng bền bỉ làm một việc gì đấy". Bên cạnh đó, nữ MC cho biết cô còn học được sự kiên nhẫn, bình tĩnh của anh An bởi đây là đức tính rất quan trọng trong mọi khía cạnh cuộc sống.