Khảo sát hơn 5.000 người Việt cho thấy bức tranh cân bằng cuộc sống

Người trẻ Việt mong muốn phát triển nhưng thiếu nền tảng vững chắc

Trong hơn hai tháng ra mắt (từ tháng 7 - 9.2025), hơn 5.000 người đã tham gia trải nghiệm công cụ trực tuyến "Điểm tựa cân bằng", tạo nên nguồn dữ liệu thực tiễn, phản ánh mức độ cân bằng cuộc sống của người Việt hiện nay. Trong đó, gần 70% là người trẻ thuộc nhóm tuổi 22 - 40 (Gen Z và Millennials), những người đang trong giai đoạn vừa xây dựng sự nghiệp, vừa tìm kiếm sự ổn định và an tâm tài chính cho tương lai.

Dựa trên nguyên lý The Wheel of Life - "Bánh xe cuộc sống", công cụ này đánh giá sáu khía cạnh quan trọng, gồm: Sức khỏe, Tài chính, Sự nghiệp, Mối quan hệ, Trải nghiệm - Sở thích và Phát triển bản thân. Kết quả tổng hợp gần 3.500 bộ dữ liệu hợp lệ cho thấy: 66,9% người dùng đạt mức "Cân bằng cao", 29,8% ở mức "Cân bằng trung bình" và chỉ 3,2% rơi vào nhóm mất cân bằng. Dữ liệu này cho thấy phần lớn người Việt đã ý thức duy trì lối sống lành mạnh, song vẫn còn nhiều "điểm yếu" cần được củng cố để cân bằng thật sự.

Đáng chú ý, hai khía cạnh Phát triển bản thân và Mối quan hệ đạt điểm cao nhất, lần lượt ở mức 3,65 và 3,62/5, với tỷ lệ người đạt mức "cao" lên tới 61,2% và 54%. Đây là minh chứng cho một xu hướng sống mới của thế hệ trẻ: coi trọng đời sống tinh thần và không ngừng hoàn thiện bản thân. Dẫu vậy, dữ liệu cũng hé lộ một nghịch lý: dù có ý chí cầu tiến mạnh mẽ, 41% người tham gia thừa nhận thường xuyên trì hoãn việc học hỏi hoặc khám phá điều mới, chủ yếu vì thiếu thời gian hoặc áp lực công việc.

Người trẻ khao khát phát triển, nhưng lại chưa có đủ nền tảng ổn định để dành thời gian cho chính mình và các mối quan hệ ý nghĩa. "Tôi từng nghĩ làm việc chăm chỉ là đủ, nhưng giờ tôi nhận ra, đầu tư cho bản thân và các mối quan hệ chất lượng mới là thứ giúp mình sống trọn vẹn và hạnh phúc hơn", chị Minh Trang (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Áp lực tài chính và sức khỏe: Hai trụ cột dễ tổn thương nhất

Trái lại, hai trụ cột quan trọng là Tài chính và Sức khỏe, vốn là nền tảng của mọi sự cân bằng, lại cho thấy nhiều dấu hiệu đáng lo. Mức điểm trung bình khá (Tài chính 3,5 và Sức khỏe 3,52/5) không che giấu được những rủi ro tiềm ẩn: 31,9% người tham gia có điểm tài chính dưới 3, phản ánh khả năng tích lũy và lập kế hoạch còn hạn chế; 25% thừa nhận họ không thể duy trì tài chính ổn định quá 6 tháng nếu mất việc.

Về sức khỏe, 46,5% thường xuyên cảm thấy kiệt sức về thể chất hoặc tinh thần, trong khi 45,9% không duy trì được thói quen vận động đều đặn. Những con số này cho thấy nhiều người đang nỗ lực kiếm tiền để sống tốt hơn, nhưng lại chưa chuẩn bị đủ cho những rủi ro dài hạn, khiến sự cân bằng trở nên mong manh khi biến cố xảy đến.

Khía cạnh Trải nghiệm và Sở thích cũng thể hiện sự phân hóa rõ rệt trong cách người Việt trẻ tận hưởng cuộc sống. Điểm trung bình của nhóm này chỉ đạt 3,44/5, nhưng lại có 58,8% người dùng nằm trong mức đánh giá "cao", một tỷ lệ cho thấy "trải nghiệm" đang trở thành biểu tượng của tự do cá nhân. Tuy nhiên, đằng sau đó là một thực tế: 64% người tham gia thừa nhận thường xuyên phải gác lại kế hoạch cá nhân vì công việc hoặc tài chính. Trải nghiệm, vì thế, vừa là phần thưởng cho nỗ lực, vừa là phép thử cho khả năng quản lý cân bằng và tài chính của mỗi người.

Giải pháp cân bằng toàn diện từ Dai-ichi Life Việt Nam

Từ kết quả khảo sát, Dai-ichi Life Việt Nam nhận thấy nhu cầu rõ rệt về những giải pháp giúp người trẻ củng cố hai trụ cột dễ tổn thương nhất - Tài chính và Sức khỏe, để họ có thể an tâm theo đuổi quá trình phát triển bản thân dài hạn. Đó cũng chính là triết lý hình thành nên sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành Thịnh Vượng.

Lấy cảm hứng từ bốn phép tính "Cộng - Trừ - Nhân - Chia", Bảo hiểm Liên kết chung An Tâm Song Hành Thịnh Vượng mang đến triết lý cân bằng trọn vẹn: Cộng thêm lớp bảo vệ, Trừ đi gánh nặng rủi ro, Nhân cơ hội tích lũy dài hạn, và Chia sẻ sự an tâm cùng người thân yêu. Khi kết hợp cùng các sản phẩm bảo hiểm bán kèm để mở rộng phạm vi bảo vệ như Bảo hiểm Chăm Sóc Sức khỏe Toàn Cầu 24/7 và Bảo hiểm Chăm Sóc Điều Trị Bệnh Hiểm Nghèo 24/7… khách hàng sẽ có thêm "lớp phòng vệ tài chính" trước rủi ro, xây dựng nền tảng vững chắc cho tài chính tương lai và an tâm sống khỏe.

Với cách tiếp cận này, Dai-ichi Life Việt Nam mong muốn trở thành người bạn đồng hành giúp khách hàng sống trọn hôm nay, an tâm cho ngày mai - một hành trình cuộc sống cân bằng, bền vững và giàu ý nghĩa.

Để biết thêm thông tin chi tiết, độc giả liên hệ:

Website: dai-ichi-life.com.vn

Facebook: facebook.com/DaiichiLife.Vietnam