Khảo sát mức độ hài lòng của phụ huynh VAS 2026: Khi niềm tin được đáp lại bằng giá trị vượt kỳ vọng

Với gần 8.000 học sinh đang theo học tại 6 cơ sở, VAS duy trì khảo sát định kỳ 2 lần/năm trong nhiều năm qua nhằm đo lường sự hài lòng và ghi nhận phản hồi của phụ huynh một cách chính xác, toàn diện và kịp thời. Trên cơ sở đó, nhà trường thực hiện cải tiến liên tục nhằm mang lại trải nghiệm giáo dục ngày càng cao cho học sinh và gia đình.

Phụ huynh VAS chia sẻ niềm tự hào về sự phát triển của con khi học tại VAS

5 chỉ số chính được VAS đo lường qua các năm, gồm: Hạnh phúc và sức khỏe tinh thần của học sinh; Mức độ hài lòng và đánh giá của phụ huynh; Mức độ đáp ứng kỳ vọng của trường và chỉ số NPS (Net Promoter Score) - Mức độ phụ huynh sẵn sàng giới thiệu VAS đến người khác. Trong đó, NPS là chỉ số quốc tế thường được thực hiện bởi các thương hiệu toàn cầu để đo lường độ gắn kết và niềm tin của khách hàng.

Khảo sát được VAS triển khai theo quy trình nghiêm ngặt, ứng dụng phương pháp nghiên cứu khoa học cùng hệ thống quản trị dữ liệu hiện đại, bảo mật cao. Mọi thông tin của phụ huynh tham gia đều được bảo mật tuyệt đối, qua đó bảo đảm kết quả phản ánh khách quan, chính xác chất lượng giáo dục và dịch vụ của VAS trên toàn hệ thống.

Chỉ số của niềm tin và chất lượng được kiểm chứng

Kết quả khảo sát kỳ tháng 5/2026 cho thấy, 96% phụ huynh VAS hài lòng với chất lượng của trường, tỷ lệ này đồng đều ở tất cả các bậc học. Trong đó, 41% phụ huynh đánh giá VAS mang lại giá trị "vượt kỳ vọng" hoặc "vượt xa kỳ vọng" so với mong đợi ban đầu.

Đáng chú ý, tỷ lệ này đã tăng gần gấp đôi từ năm 2024 đến 2026 (từ 23% lên 41%), cho thấy phụ huynh ghi nhận giá trị ngày càng lớn mà VAS mang đến cho học sinh và gia đình.

Chỉ số hạnh phúc của học sinh VAS cũng duy trì ổn định ở mức 90%. Đặc biệt, nhóm phụ huynh có con theo học tại VAS từ 1 - 4 năm và trên 4 năm ghi nhận mức độ hài lòng cao hơn so với nhóm đồng hành dưới 1 năm, là minh chứng rõ ràng điều này.

Niềm vui của phụ huynh VAS khi chứng kiến con phát triển toàn diện và hạnh phúc mỗi ngày tại trường

Bên cạnh đó, chỉ số NPS của VAS đạt 51,41 điểm, với gần 60% phụ huynh sẵn sàng giới thiệu VAS cho bạn bè và người thân.

Theo nhiều khung tham chiếu quốc tế, NPS trên 50 được xem là mức xuất sắc. Con số này cũng cao hơn NPS trung bình của ngành giáo dục và tất cả các ngành năm 2025 là 42 điểm, theo báo cáo NPS Benchmark 2025 của Survicate.

Điều này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh giáo dục là lĩnh vực có kỳ vọng cao và chu kỳ trải nghiệm dài hạn. Một phụ huynh sẵn sàng giới thiệu trường không chỉ vì sự hài lòng ngắn hạn, mà thường dựa trên quá trình trải nghiệm và kiểm chứng giá trị đủ dài để hình thành niềm tin bền vững.

Do đó, con số 60% phụ huynh sẵn sàng giới thiệu không chỉ phản ánh mức độ hài lòng của phụ huynh, mà còn là minh chứng thuyết phục cho chất lượng giáo dục và giá trị vượt kỳ vọng mà VAS mang lại.

Gia đình đạo diễn Võ Thanh Hòa - Mai Bảo Ngọc chia sẻ niềm vui khi con đạt thành tích cao và từng bước phát triển trong 3 năm học tại VAS

Tiên phong quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu và trải nghiệm thực tế

Trong 22 năm qua, điều đội ngũ VAS theo đuổi là tạo ra những giá trị vượt trên kỳ vọng cho tất cả các gia đình đã và đang đặt niềm tin vào nhà trường.

Việc VAS duy trì đo lường mức độ hài lòng của phụ huynh, chỉ số hạnh phúc của học sinh và NPS trong nhiều năm là minh chứng cho triết lý giáo dục không ngừng cải tiến, tiên phong quản trị giáo dục dựa trên dữ liệu và trải nghiệm thực tế của trường.

Đây chính là nền tảng giúp VAS duy trì mức độ hài lòng cao và sự tăng trưởng liên tục của các chỉ số qua các năm.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ lý cho con theo học tại VAS

Bên cạnh chất lượng giáo dục được khẳng định, VAS tự hào là lựa chọn lâu dài của hơn 5.000 gia đình, trong đó có hơn 2.000 gia đình có từ 2 đến 6 con đang theo học tại trường.

Đặc biệt, ngày càng nhiều cựu học sinh quay trở lại gửi gắm con mình tại VAS, hình thành những gia đình hai thế hệ đầu tiên của trường.

Đó không chỉ là minh chứng cho chất lượng giáo dục được kiểm chứng theo thời gian, mà còn là biểu tượng của niềm tin và sự gắn kết bền vững qua nhiều thế hệ – một dấu ấn mà rất ít trường quốc tế tại Việt Nam có được.

Cựu học sinh Huỳnh Mai Mỹ - phụ huynh của ba con đang học tại VAS, cùng hai con trong vai trò “host” chương trình podcast “Mơ hỏi Mở” của VAS - nơi “khoảng cách thế hệ” trong gia đình được xóa mờ