'Khát' phim dành cho thiếu nhi hè 2026

Trong khi trước đó, hè năm 2025 được cho là tín hiệu khởi sắc ở một phân khúc từng bị xem là yếu thế khi thị trường điện ảnh sôi động với nhiều dự án hoạt hình "made in Vietnam". Không ít nhà sản xuất khi ấy bày tỏ kỳ vọng xây dựng những thương hiệu phim Việt dành cho trẻ em đủ sức cạnh tranh với sản phẩm ngoại, tạo nên "món ăn tinh thần" gần gũi cho thiếu nhi VN. Một số dự án hoạt hình lấy cảm hứng từ truyện dân gian, văn hóa bản địa hay thế giới tuổi thơ dịp hè 2025 từng tạo sự chú ý, khiến nhiều người hy vọng về một thị trường mới. Tuy nhiên chỉ sau một năm, bức tranh lại trở nên ảm đạm.

Phim hoạt hình Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội có doanh thu hơn 21 tỉ đồng tại phòng vé Việt mùa hè 2025 ẢNH: ĐPCC

Điều đáng nói là sự "im tiếng" này không xuất phát từ việc khán giả thiếu nhu cầu. Trái lại, mùa hè luôn là thời điểm trẻ em được nghỉ dài ngày, phụ huynh có xu hướng tìm kiếm hoạt động giải trí mang tính gia đình nhiều hơn. Điều đó lý giải vì sao phim hoạt hình quốc tế hay phim tuổi teen ngoại nhập vẫn đều đặn áp đảo phòng vé Việt. Các bom tấn từ Hollywood, Nhật Bản hay Hàn Quốc vẫn dễ dàng kéo gia đình Việt đến rạp bằng thương hiệu quen thuộc, nhân vật biểu tượng và chiến dịch truyền thông bài bản. Đơn cử là "bom tấn" Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) vừa vượt mốc hơn 190 tỉ đồng khi chiếu tại VN mùa hè này.

Theo một số nhà sản xuất, đạo diễn thì làm phim cho thiếu nhi vốn đòi hỏi sự đầu tư dài hơi. Từ kịch bản, tạo hình nhân vật, kỹ xảo, âm nhạc cho đến yếu tố giáo dục đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Đặc biệt với hoạt hình, chi phí sản xuất cao nhưng khả năng thu hồi vốn lại không chắc chắn khiến nhiều nhà đầu tư e dè.

Bên cạnh đó là tâm lý làm phim "ăn chắc mặc bền". Nhìn vào phòng vé Việt vài năm gần đây có thể thấy rõ xu hướng các nhà sản xuất ưu tiên thể loại dễ sinh lời như kinh dị, hài hoặc giật gân. Nhiều phim kinh dị nội địa liên tiếp thắng lớn doanh thu đã vô tình tạo hiệu ứng đám đông, khiến dòng vốn đầu tư dồn mạnh vào thể loại này. Khi thị trường bị dẫn dắt bởi doanh thu ngắn hạn, những dòng phim đòi hỏi tính bền bỉ như phim dành cho thiếu nhi, tuổi mới lớn rất dễ bị bỏ lại phía sau.

Thực tế còn cho thấy điện ảnh Việt chưa thật sự xây dựng được hệ sinh thái cho phim thiếu nhi. Không ít dự án từng xuất hiện nhưng thường mang tính thời điểm, thiếu chiến lược phát triển nhân vật biểu tượng lâu dài. Trong khi trẻ em quốc tế lớn lên cùng những nhân vật hoạt hình quen thuộc, có phim điện ảnh, truyện tranh, đồ chơi và cả công viên, thì trẻ em Việt vẫn hiếm có một "thần tượng màn ảnh" nội địa đúng nghĩa. Điều này khiến phim thiếu nhi Việt khó tạo được sức bật lâu dài, ngay cả khi có dự án được đầu tư nghiêm túc.

Mùa hè 2026 vì thế không chỉ cho thấy sự "khát" phim dành cho thiếu nhi, mà còn đặt ra một câu hỏi lớn cho điện ảnh Việt: Bao giờ trẻ em mới thực sự trở thành đối tượng khán giả được đầu tư nghiêm túc? Bởi muốn xây dựng một nền điện ảnh bền vững, không thể chỉ chăm chăm phục vụ người lớn hay chạy theo cơn sốt doanh thu ngắn hạn mà bỏ ngỏ thị phần dành cho trẻ em.