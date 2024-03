Khát vọng đến đâu, trưởng thành đến đó

"Thách thức còn lớn hơn nữa nếu chúng ta luôn muốn chinh phục những đỉnh núi cao hơn. Làm thế nào để có năng lực luôn tự làm khó chính mình? Làm thế nào để liên tục đặt ra những mục tiêu cao và tự tìm cách để chiến đấu cho bằng được?" - ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), đặt câu hỏi cho những cán bộ, nhân viên của mình ngay tại Lễ tôn vinh điển hình xuất sắc Viettel’s Stars 2023.

Theo vị lãnh đạo Viettel, nếu không làm việc mới, việc khó, nghĩ đến những việc chưa ai làm thì không thể có kỳ tích được.

Để làm mỗi CBNV tự tin "nhảy vào làm" là bí quyết cách khơi dậy khát vọng chiến thắng trong mỗi con người, để tự trưởng thành và "biết cách" chinh phục những thành tựu lớn. Hai câu chuyện của một tập thể, một cá nhân được vinh dự nhận danh hiệu Viettel Stars 2023 sẽ giải mã cách người Viettel lớn lên để giành lấy kỳ tích như thế nào.

Kiên trì, học từ lỗi sai

Cuối năm 2023, Viettel gây chấn động cộng đồng an ninh mạng thế giới khi vô địch cuộc thi Pwn2Own Toronto 2023. Với 30 điểm Master of Pwn (Danh hiệu trao cho đội thi có phát hiện nhiều lỗ hổng nhất cuộc thi), Team Viettel bỏ xa đội đứng thứ 2 và xác lập ngôi vị vô địch Pwn2Own - Cuộc thi được xem như WorldCup của thế giới an ninh mạng và bảo mật toàn cầu. Đó không phải may mắn, mà là hành trình được theo đuổi bền bỉ để khẳng định giá trị.

Đội thi Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) là một trong 10 tập thể đạt danh hiệu Viettel’s Stars 2023

Ông Nguyễn Sơn Hải, Giám đốc Công ty An ninh mạng Viettel (VCS), cho biết để có được lực lượng ngày hôm nay là quá trình chuẩn bị bài bản trong nhiều năm. Đội ngũ chuyên gia bảo mật của VCS phần lớn là những cá nhân xuất sắc được "nuôi" từ năm thứ 3 đại học trên toàn cầu, lựa chọn phù hợp cả về khát vọng và năng lực tư duy.

Để luyện binh, VCS đã "lấy chiến trường làm thao trường". Viettel có chính sách khuyến khích "quân ta đánh quân mình": Nhân viên của VCS được tấn công vào chính các hệ thống nội bộ của Viettel để tìm lỗ hổng bảo mật. Những lỗi sai được thông báo để đơn vị chủ quản hệ thống tìm cách khắc phục. Quá trình "chiến đấu" nội bộ giúp lực lượng an toàn thông tin đơn vị và VCS cùng phát triển qua những lỗi sai được phát hiện.

Thi đấu tại các giải quốc tế được Ban lãnh đạo VCS xác định là việc khó, việc mới chỉ giành cho lớp nhân sự đẳng cấp toàn cầu. Ngô Anh Huy, thành viên của Team Viettel, chia sẻ: "Chinh phục thử thách không chỉ để khẳng định bản thân, đạt thứ hạng mới về bảo mật, mình muốn cùng những người trẻ có cùng đam mê viết tiếp nên những trang sử mới về ngành an toàn thông tin, làm rạng danh Việt Nam ở các đấu trường quốc tế".

Đội thi Công ty An ninh mạng Viettel (VCS) đã giành ngôi vô địch tại Pwn2Own - cuộc thi tấn công mạng lớn nhất thế giới

Với mỗi thành viên Team Viettel, vô địch Pwn2Own là một dấu ấn trong sự nghiệp. Nhưng đối với VCS, chiến thắng là sự khẳng định vững chắc cho vị thế và uy tín trong lĩnh vực an ninh mạng, an toàn thông tin tại Việt Nam, hướng ra thị trường quốc tế trong tương lai.

Từ chuyên gia công nghệ thành… chuyên gia luật

Dù không "chấn động" như chiến thắng của Team an ninh, sản phẩm trợ lý ảo hỗ trợ cho thẩm phán trong hệ thống ngành tòa án nhân dân do Viettel phát triển lại đặc biệt theo câu chuyện của người tạo ra nó.

Anh Trần Mạnh Quân, Phó giám đốc Khối Nền tảng trợ lý ảo Viettel AI, nhớ lại thời điểm khảo sát để bắt tay vào dự án, anh thấy khối lượng khổng lồ tra cứu tài liệu pháp luật trong ngành Tòa án.

Anh Trần Mạnh Quân và nhóm dự án hướng tới mục tiêu phát triển trợ lý ảo pháp luật cho toàn bộ người dân Việt Nam trong tương lai

Nhưng trở ngại đầu tiên là kiến thức về luật của anh là con số 0 tròn trĩnh. Những anh em khác trong nhóm cũng vậy, đều là những kỹ sư công nghệ, không có chuyên môn về pháp luật. Để khởi động dự án, anh Quân cùng các kỹ sư công nghệ Viettel AI quyết tâm đi học luật từ đầu. Trong thời gian ngoài giờ làm hoặc cuối tuần, cả nhóm dự án cùng ngồi học bổ sung về pháp luật. Cả nhóm phải thảo luận với các chuyên gia, thẩm phán trên tòa án từ sáng đến chiều, về cơ quan xử lý công việc rồi lại tiếp tục học tập. Đến lúc ra khỏi cơ quan thường là 12 giờ đêm.

Kiến thức cập nhật qua sách vở trong 3 tuần đó dù chỉ là cơ bản nhất, nhưng cũng giúp nhóm dự án của anh Quân tự tin hoàn thành được phác thảo đề xuất ban đầu. May mắn khi Tòa án nhân dân Tối cao thành lập tổ biên tập nội dung tri thức với hơn 100 thẩm phán tâm huyết, hỗ trợ hết mình để đạt mục tiêu. Phiên bản đầu tiên được hoàn thành trong thời gian 3 tháng.

Bắt đầu ứng dụng tại hệ thống tòa án từ đầu năm 2022, Trợ lý ảo Tòa án hiện đang được toàn bộ hệ thống tòa án sử dụng, từ Tòa án nhân dân tối cao đến tòa án nhân dân các cấp trên toàn quốc. Trợ lý ảo Tòa án sở hữu hệ thống cơ sở tri thức ngành với hơn 160.000 văn bản pháp luật, 70 án lệ, và hơn 1 triệu bản án, quyết định. Đặc biệt, một số nghiệp vụ cụ thể như mã hóa thông tin bản án, trước đây 1 buổi chỉ mã hóa được 1 bản án thì nay trợ lý ảo giúp mã hóa chỉ trong 10-20 giây.

Sau hơn 1 năm thử nghiệm với 100% thẩm phán, cán bộ, công chức của Tòa án, hệ thống có hơn 3 triệu lượt sử dụng, trung bình mỗi ngày có 10.000 - 20.000 lượt hỏi đáp, tra cứu. Thời gian xử lý công việc được tối ưu 30% so với trước đây. Với những tình huống pháp luật phát sinh, những mối quan hệ pháp luật giống nhau thì trợ lý ảo sẽ cung cấp cho thẩm phán công cụ tham khảo cách giải quyết của các đồng nghiệp khác trên cả nước.

Từ kết quả khả quan với ngành tòa án, Phó Giám đốc Nền tảng trợ lý ảo Viettel AI cho biết, Viettel sẽ phát triển trợ lý ảo pháp luật cho toàn bộ người dân Việt Nam. Khi có vấn đề pháp lý, người dân có thể đưa tình huống để hệ thống AI gợi ý giải pháp, đoán định khả năng để tìm giải pháp hòa giải phù hợp, giúp giảm tải cho hệ thống Tòa án.

Ở Viettel, sáng tạo là sức sống! Những thách thức, mục tiêu cao ở Viettel sẽ giúp các bạn trẻ trưởng thành nhanh hơn, nỗ lực hết mình để chinh phục những đỉnh cao của công nghệ.

Tôn vinh điển hình xuất sắc Viettel’s Stars Viettel’s Stars là chương trình tôn vinh những điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) hằng năm. Trong số 70.000 CBNV đang làm việc tại 10 quốc gia trên thế giới, chỉ có 10 cá nhân và 10 tập thể được nhận danh hiệu này mỗi năm.