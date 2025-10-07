Khát vọng đổi mới, làm chủ vận hội, chung sức xây dựng BIDV Lớn - Mạnh - Xanh

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới của tổ chức Đoàn Thanh niên BIDV, không chỉ là dịp để nhìn lại chặng đường 2022 - 2025 với những thành quả đáng tự hào, mà còn là thời khắc khẳng định khát vọng, ý chí và tinh thần tiên phong của thanh niên BIDV trong hành trình xây dựng ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh.

Trước đó, sáng 4.10.2025, Đoàn đại biểu Thanh niên BIDV đã làm lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau lễ báo công, các đại biểu đã tham dự phiên trù bị Đại hội. Phiên họp diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, với các nội dung trọng tâm: bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế làm việc và thảo luận, góp ý đối với các đề án nhân sự trình Đại hội. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao, thống nhất về nội dung và phương thức tiến hành Đại hội, tạo tiền đề quan trọng cho phiên chính thức diễn ra thành công tốt đẹp.

Thời cơ để tuổi trẻ BIDV bứt phá

Phiên chính thức của Đại hội diễn ra với nhiều nội dung quan trọng: Thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thanh niên BIDV nhiệm kỳ 2022 - 2025; Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào Thanh niên nhiệm kỳ 2025 - 2030; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2025; bầu Ban chấp hành Đoàn Thanh niên BIDV khóa XV nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Ông Phan Đức Tú - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Đức Tú - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT BIDV, bày tỏ cảm ơn tới các vị đại biểu khách quý đã dành thời gian tham dự Đại hội và cho biết: Bối cảnh hiện nay mang đến cho tuổi trẻ BIDV thời cơ, vận hội lớn chưa từng có. Đó là sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ toàn cầu, kỷ nguyên phát triển mới, vận hội mới của đất nước, chiến lược bứt phá của ngành ngân hàng và tầm nhìn của BIDV trở thành ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2030. Về nội lực, Đoàn Thanh niên BIDV có lực lượng hùng hậu và đang ở giai đoạn vàng của tuổi trẻ, có trình độ học vấn cao, có khả tiếp cận công nghệ thông tin, ứng dụng khoa học kỹ thuật, giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến. Lực lượng Thanh niên BIDV cũng là nguồn lực quý giá nhất, là động lực tăng trưởng mạnh nhất, mới nhất của BIDV trong giai đoạn tới với hơn 10.000 cán bộ trong độ tuổi đoàn trong số gần 30.000 cán bộ trên toàn hệ thống. Ông Phan Đức Tú cũng đặt ra các nhiệm vụ cho tổ chức đoàn và công tác thanh niên, nhằm phát huy thành quả và tận dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo sự gắn kết, đồng hành và đóng góp thiết thực cho việc hoàn thành mục tiêu chiến lược của hệ thống đến năm 2030.

Ông Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu ghi nhận những nỗ lực của Đoàn Thanh niên BIDV, ông Bùi Hoàng Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ - đánh giá: Đoàn Thanh niên BIDV đã thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo triển khai các phong trào đoàn thanh niên, đặc biệt khi hợp nhất tổ chức Đoàn toàn hệ thống và tạo thành một khối sức mạnh hợp nhất của hơn 2.500 trái tim nhiệt huyết.... Ông Bùi Hoàng Tùng cũng đưa ra những nội dung trọng tâm, trọng điểm cho nhiệm kỳ tới để Đại hội nghiên cứu, tập trung chỉ đạo và cụ thể hóa một cách phù hợp, đồng thời bày tỏ tin tưởng Đoàn Thanh niên BIDV khóa XV sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công, khẳng định vai trò của thanh niên trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội.

Chung sức xây dựng BIDV Lớn - Mạnh - Xanh

Kỷ nguyên phát triển mới của đất nước và ngành ngân hàng là thời cơ để tuổi trẻ BIDV khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, làm chủ các quy trình quản trị rủi ro, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của hệ thống. Đại hội xác định rõ mục tiêu của nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn Thanh niên BIDV vững mạnh toàn diện; đảm bảo vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng bộ, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc xây dựng BIDV trở thành ngân hàng Lớn - Mạnh - Xanh hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo BIDV trao tặng bức trướng kỷ niệm cho Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: (i) Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn; (ii) Kiên định lập trường chính trị, tiên phong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (iii) Xây dựng thế hệ thanh niên BIDV có bản lĩnh chính trị vững vàng, có khát vọng cống hiến, làm chủ công nghệ, chủ động hội nhập, thượng tôn pháp luật và tiên phong trong việc thực thi chiến lược kinh doanh của BIDV, góp phần đắc lực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong kỷ nguyên mới; (iv) Tiếp tục đẩy mạnh phong trào văn hóa học hỏi - sáng tạo góp phần duy trì và phát triển bản sắc văn hóa doanh nghiệp BIDV, đồng thời tăng cường đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đồng bộ và toàn diện trong mọi mặt hoạt động; (v) Thể hiện vai trò tiên phong trong việc thực hiện các phong trào cách mạng, vì cộng đồng thể hiện trách nhiệm xã hội của BIDV, giúp bồi đắp lòng nhân ái, tinh thần tương thân tương ái cho mỗi đoàn viên.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 người. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên BIDV nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu ra Ban Thường vụ gồm 7 người. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.