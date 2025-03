Khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ

Ngăn chặn những hành vi lợi dụng AI để vi phạm pháp luật

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, vai trò của thanh niên VN trong việc tiên phong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên như một làn sóng mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại những thay đổi to lớn cho cuộc sống.

Là một thanh niên trong lực lượng công an nhân dân, tôi nhận thức sâu sắc về tiềm năng to lớn của AI trong việc nâng cao hiệu quả công tác, đặc biệt là trong các lĩnh vực như phân tích dữ liệu, phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít thách thức, khó khăn cũng như những nguy hiểm tiềm tàng.

Để đảm bảo những điều trên, chúng ta cần tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức về AI cho thanh niên. Chẳng hạn, cần có những chương trình, hoạt động thiết thực nhằm trang bị cho các bạn trẻ kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm chủ công nghệ AI, đồng thời hiểu rõ về những rủi ro và thách thức mà công nghệ này mang lại. Bên cạnh đó, cũng cần có những quy định pháp luật liên quan đến AI, ngăn chặn những hành vi lợi dụng AI để vi phạm pháp luật. Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng. Cuối cùng là tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo ra những sân chơi bổ ích, lý thú để thanh niên giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về AI, đồng thời nâng cao ý thức về bảo vệ an toàn thông tin, bí mật cá nhân và văn hóa trên không gian mạng.

Tôi tin rằng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành của các cấp, các ngành và nỗ lực của mỗi thanh niên, chúng ta sẽ xây dựng được một thế hệ thanh niên VN bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, làm chủ công nghệ AI, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, góp phần đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu.

Đại úy Nguyễn Minh Tiến

(Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy)

Động lực để doanh nhân trẻ chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới

Doanh nhân trẻ VN tự hào là lực lượng tiên phong trong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng kinh tế số và nâng cao vị thế đất nước, với khát vọng đưa VN trở thành quốc gia mạnh về công nghệ.

ẢNH: NVCC

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đội ngũ doanh nhân trẻ VN đề xuất Chính phủ có nhiều chính sách, cơ chế cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực kinh tế tư nhân, như: kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi với thủ tục hành chính tinh gọn, pháp lý ổn định, tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển. Ban hành các chính sách tài chính hỗ trợ khởi nghiệp, như thành lập các quỹ đầu tư mạo hiểm, ưu đãi thuế cho doanh nghiệp công nghệ, khuyến khích đầu tư tư nhân vào nghiên cứu phát triển. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối doanh nhân trẻ với các trung tâm nghiên cứu và doanh nghiệp lớn, tạo bệ phóng cho các ý tưởng đột phá.

Đặc biệt, chúng tôi mong muốn Chính phủ có chính sách hỗ trợ riêng cho các doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao có tính đột phá nhưng rủi ro lớn. Những dự án như AI, công nghệ mới… cần được hưởng cơ chế ưu đãi đặc biệt về vốn, thuế và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm. Chuyển đổi số đóng vai trò then chốt trong việc tạo ra cơ hội mới cho khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của thanh niên, sự đồng hành của Nhà nước sẽ tiếp thêm động lực để thanh niên, trong đó có doanh nhân trẻ, chinh phục những đỉnh cao công nghệ mới và đóng góp hết mình vào sự thịnh vượng của đất nước.

Phạm Duy Quang Huy

(Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ VN)

Xây dựng Thư viện âm nhạc số quốc gia

Là một chiến sĩ, nghệ sĩ trẻ, tôi đã được đến nhiều nơi dọc miền Tổ quốc để biểu diễn phục vụ bộ đội, nhân dân. Trong quá trình đó, tôi có cơ hội được tiếp xúc với văn hóa của nhiều dân tộc, vùng, miền khác nhau.

Nền văn hóa VN là một bức tranh lớn có nhiều màu sắc đa dạng. Trong đó, tôi đặc biệt chú ý đến đời sống văn hóa tinh thần - âm nhạc của các dân tộc/các vùng đó. Hiện nay, chỉ có một số âm nhạc dân tộc tiêu biểu được giữ gìn và quảng bá tốt đã đạt được hiệu quả, nhưng vẫn còn rất nhiều điều hay trong lĩnh vực này chưa được tiếp cận gần hơn với thế hệ trẻ.

ẢNH: NVCC

Với vốn hiểu biết của mình, tôi xin hiến kế cách giúp lan tỏa và bảo tồn các nét âm nhạc - văn hóa tinh thần đặc trưng đó như sau: "Thực hiện chuyển đổi số trong bảo tồn âm nhạc dân tộc giúp kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa các dân tộc VN".

Có thể xây dựng một "Thư viện âm nhạc số quốc gia" gồm nhiều bước. Đầu tiên, số hóa bằng cách sử dụng công nghệ AI, blockchain để lưu trữ bền vững các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc độc đáo. Với các dữ liệu đến từ kết quả tổng hợp của các tỉnh thành và sau đó triển khai quay phim, thu âm, tóm tắt lịch sử của làn điệu đó bằng hình ảnh hoặc hiện vật như một phần thuyết minh. Có thể tạo một ứng dụng riêng, nhưng hiệu quả hơn có lẽ nên gắn với các chương trình giáo dục trực tuyến, hoặc trên ứng dụng bản đồ, ứng dụng du lịch. Đơn giản hơn nữa là phát hành trên các sound tiếng của mạng xã hội, khi tìm tên địa phương nào sẽ hiện ra các bài nhạc liên quan đến địa phương đó.

Tiếp đến là "Vun gốc - xây ngọn" khi đã số hóa được, ta tìm cách phát huy thật tốt hiệu quả của nó trong nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực đầu tiên là bảo tồn, có thể mở các lớp về những làn điệu dân gian của địa phương do tổ chức Đoàn, Đội và nhà trường các cấp phối hợp triển khai. Mỗi học sinh đều được biết về văn hóa tinh thần của địa phương mình, biết cách sử dụng "Thư viện âm nhạc số quốc gia" để giới thiệu về địa phương. Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa - đại sứ du lịch.

Sau đó, phát huy giá trị văn hóa ấy bằng cách xây dựng các chương trình nhỏ trong các tour du lịch để du khách trong nước và quốc tế đều được xem biểu diễn, trải nghiệm bằng nhiều hình thức thú vị, ấn tượng, có sức hút. Ví dụ "Thư viện âm nhạc số quốc gia" sẽ có những game, hình thức trải nghiệm trực tuyến độc đáo, mỗi du khách có thể thực hành trên máy tính, điện thoại thông minh và nhận được phần quà là ấn phẩm như logo, miếng dán in hình địa phương có nét âm nhạc đặc trưng mà du khách vừa tham gia trải nghiệm.

Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Tuấn Ngọc

(Bí thư Đoàn cơ sở Nhà hát Ca múa nhạc quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân VN)

Cần chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng công nghệ vào sản xuất

Thông qua chương trình đối thoại với chủ đề "Thanh niên VN tiên phong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", tôi có một thông điệp là có thể quy tụ các bạn trẻ tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh nông sản ở nhiều lĩnh vực cùng giúp nông dân tạo các liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản VN, cả trong việc xây dựng thương hiệu và chế biến, bảo quản sau thu hoạch.

ẢNH: NVCC

Sau chương trình đối thoại, tôi kỳ vọng Chính phủ có chính sách hỗ trợ nông dân, đặc biệt nông dân trẻ áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp, nhất là áp dụng chung một nền tảng nhật ký điện tử quốc gia để truy xuất nguồn gốc. Về vĩ mô, việc phổ cập sử dụng nhật ký điện tử đối với nông dân, giúp Chính phủ, người dân hệ thống hóa số liệu, qua đó người dân có thể chủ động kết nối cung - cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới; xây dựng chuỗi kết nối giữa các nông dân với kênh thu mua cuối cùng, giảm bớt khâu trung gian, chắc chắn sẽ mang lại tính ổn định cho các sản phẩm của quốc gia.

Đặng Dương Minh Hoàng

(Giám đốc Nông trại Thiên nông Bình Phước)

Tập trung vào chuyển đổi số ngành y tế

Là một bác sĩ trẻ, tôi luôn trăn trở về những thách thức và cơ hội trong việc phát triển ngành y tế VN trong thời đại công nghiệp 4.0. Với tâm huyết và mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tôi xin trình bày 3 đề xuất cụ thể, tập trung vào chuyển đổi số ngành y tế, đó là:

Xây dựng và triển khai ứng dụng y tế công toàn diện. Hiện nay, việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa. Các cơ sở y tế chưa có sự kết nối và chia sẻ thông tin hiệu quả, gây khó khăn cho việc theo dõi và điều trị bệnh nhân. Theo tôi, cần xây dựng một ứng dụng y tế công toàn diện hoặc khuyến khích mỗi bệnh viện phát triển một ứng dụng thông minh riêng, tích hợp các chức năng khám bệnh từ xa, khám bệnh tại nhà; liên hệ trực tuyến với phòng công tác xã hội hoặc bác sĩ trực; cung cấp các công cụ hỗ trợ y tế (bảng điểm đánh giá nguy cơ, lời dặn dò về chế độ ăn uống, sinh hoạt); lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử và đặt lịch khám bệnh trực tuyến. Tất cả các điều trên đem lại lợi ích nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân; tăng cường sự kết nối và phối hợp giữa các cơ sở y tế; cải thiện hiệu quả quản lý và điều trị bệnh nhân, giảm thời gian chờ đợi và chi phí khám chữa bệnh.

ẢNH: NVCC

Phát triển cơ sở dữ liệu AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh. Việc chẩn đoán hình ảnh y tế (X-quang, CT, MRI) đòi hỏi chuyên môn cao và mất nhiều thời gian. Tôi đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, có khả năng phân tích và phát hiện các bất thường trong hình ảnh y tế một cách nhanh chóng và chính xác. Điều này mang lại lợi ích nâng cao độ chính xác và tốc độ chẩn đoán hình ảnh, hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị kịp thời, hiệu quả và giảm thiểu sai sót trong chẩn đoán.

Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin bệnh nhân. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong y tế đặt ra thách thức lớn về bảo mật thông tin bệnh nhân. Cần có các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu y tế, tránh rò rỉ hoặc lạm dụng thông tin. Theo tôi, xây dựng các lớp bảo mật thông tin nghiêm ngặt, bao gồm nhiều lớp mật khẩu và quyền truy cập, sử dụng AI để tự động quản lý quyền truy cập. Chỉ cho phép bác sĩ xem thông tin bệnh nhân khi cần thiết và dưới sự cho phép của khoa, phòng hoặc chính bệnh nhân.

Bác sĩ Dương Quốc Nghi

(Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nội, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng)