Khát vọng thanh niên EVNGENCO 2

Bắt đầu từ mô hình Đoàn cơ sở Công ty Nhiệt điện Cần Thơ, đến năm 2013 được Đoàn khối Doanh nghiệp TP.Cần Thơ chuẩn y thành lập Đoàn cơ sở EVNGENCO 2. Trải qua 10 năm, Đoàn viên EVNGENCO 2 được trui rèn và kế thừa tính năng động, sáng tạo từ thế hệ đi trước. Từ việc đoàn viên, thanh niên chủ yếu tham gia sản xuất, vận hành Nhà máy Nhiệt điện thì với mô hình mới, đoàn viên, thanh niên EVNGENCO 2 còn tham gia xây dựng, vận hành, quản lý các công trình thủy điện, điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo.

Hiện tại, Đoàn thanh niên EVNGENCO 2 có 138 đoàn viên. Con số tuy khiêm tốn nhưng từng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy thế mạnh, làm tròn trách nhiệm của người thanh niên xung phong. Nhiều năm liền, Đoàn cơ sở EVNGENCO 2 vinh dự nhận bằng khen của UBND TP.Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ và T.Ư Đoàn vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện

Khắc ghi lời Bác dặn "Thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên" cùng sự hỗ trợ, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn thanh niên EVNGENCO 2 không ngừng phát triển phong trào tình nguyện. Vào giai đoạn dịch bệnh Covid -19 diễn ra phức tạp, đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện phát khẩu trang miễn phí; hiến máu tình nguyện khi máu dự trữ các bệnh viện khan hiếm; lập gian hàng rau củ quả tại khuôn viên trụ sở để hỗ trợ tiêu thụ nông sản của người dân. Sau dịch, Đoàn cơ sở đã nhận bảo trợ 1 bé mồ côi mẹ do Covid-19 thuộc diện khó khăn đến năm 18 tuổi (1 triệu đồng/tháng).

Đoàn Thanh niên EVNGENCO 2 tặng quà cho các hộ khó khăn và trao tặng 4 nhà Đại đoàn kết tại H.Phong Điền (TP.Cần Thơ) Ảnh: Minh Lương

Đoàn thanh niên EVNGENCO 2 thường xuyên thực hiện các chương trình, như: Thanh niên với biên giới hải đảo, Thắp sáng đường quê, đường tuần tra biên giới; lắp đặt điện chiếu sáng nhiều tuyến đường tại Q.Bình Thủy, H.Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) và H.Đầm Dơi (Cà Mau); sửa chữa đường nông thôn tại ấp Củ Tron (xã An Sơn, H.Kiên Hải, Kiên Giang); tặng đèn năng lượng cho Đồn Biên phòng Đắc Ka, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hà Tiên, Trung đoàn Bộ binh 20; tặng nhu yếu phẩm, thuốc và lắp đặt đèn năng lượng mặt trời cho các chốt phòng chống Covid-19 khu vực biên giới tỉnh An Giang và lực lượng tham gia phòng chống dịch của công an, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang với tổng kinh phí là 1,75 tỉ đồng…

Đặc biệt, một trong những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ EVNGENCO 2 là những chuyến "Về nguồn". Ở mỗi nơi đến, trong màu áo xanh tình nguyện, các bạn đoàn viên đã góp sức trẻ thông qua nhiều hoạt động thiết thực, như: lắp đặt hệ thống lọc nước, mang đến nguồn nước sạch 50 hộ dân của 2 ấp Trà Phô và Cả Ngay (xã Phú Mỹ, H.Giang Thành, Kiên Giang); trao tặng 4 nhà Đại đoàn kết tại H.Phong Điền (TP.Cần Thơ)…