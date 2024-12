Khát vọng từ Trường Sa gửi đến đại hội

Trong chuyến hành trình ấy (diễn ra vào tháng 5.2024), từ Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, các đại biểu đã gửi khát vọng của thanh niên cả nước đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cống hiến sức trẻ bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc

Tất cả đại biểu khi tham gia hải trình đến với Trường Sa, được tận mắt chứng kiến biển, đảo tươi đẹp của đất nước và sự cống hiến quên mình của quân, dân nơi đầu sóng ngọn gió, thì tình yêu Tổ quốc lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Họ thêm tin, thêm yêu, thêm tự hào về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của dân tộc. Cũng từ đó, họ nhắn gửi đến đại hội bằng tất cả những nhiệt huyết, khát vọng và niềm tin.

Các đại biểu trong Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024 mang khát vọng thanh niên từ biển, đảo Trường Sa gửi đến đại hội ẢNH: NỮ VƯƠNG

Trong thư, chị Lê Thị Hồng Kết, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An, nhắn gửi đến đại hội: "Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và tình yêu biển, đảo, tôi may mắn được tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 do T.Ư Đoàn tổ chức để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029. Trực tiếp thấy được sự khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, tôi mong rằng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ lan tỏa nhiều hơn nữa, có nhiều công trình, phần việc của thanh niên cả nước cùng hướng đến Trường Sa xanh, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên biển, đảo và đất liền".

Đại úy Nguyễn Sỹ Tuân, Chính trị viên Tiểu đoàn 97, Bộ Tham mưu Quân khu 4, thì nhắn gửi: "Hy vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ mang tinh thần, nhiệt huyết, khát vọng vươn lên và sức trẻ từ Trường Sa thân yêu để lan tỏa đến toàn thể thanh niên cả nước những giá trị cao đẹp, góp phần hướng đến xây dựng hình mẫu lý tưởng của thanh niên Việt Nam, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Trào dâng cảm xúc khi viết thư gửi đại hội ở một nơi thật đặc biệt - Trường Sa, anh Nguyễn Văn Hiếu, Phó bí thư Thành đoàn Hải Phòng, đã nhắn gửi: "Là một thành viên trong Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", sau 7 ngày của hải trình, tôi cảm nhận sâu sắc được sự hy sinh, cống hiến của những chiến sĩ, người dân trên quần đảo Trường Sa - nơi khẳng định chủ quyền trên biển của Tổ quốc. Từ đó, tôi càng thêm tự hào và thêm yêu quê hương, Tổ quốc Việt Nam.

Khi trở về thành phố cảng Hải Phòng, tôi sẽ lan tỏa niềm tự hào, lòng yêu nước, sự hy sinh, cống hiến của những chiến sĩ, người dân trên đảo đến toàn thể đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân để mọi người thêm tin, thêm yêu và thêm tự hào. Và những niềm tin yêu đó sẽ trở thành hành động để góp phần dựng xây quê hương, Tổ quốc thêm giàu đẹp, phồn vinh, hạnh phúc.

Đại diện cho thanh niên thành phố Hoa phượng đỏ, xin kính chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công rực rỡ, thực sự trở thành ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam".

Niềm tin mãnh liệt vào tổ chức Hội của thanh niên

Cảm thấy vinh dự và tự hào, anh Nguyễn Quốc Toản, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị, gửi đến đại hội: "Là đại biểu tham gia Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024, đứng giữa đảo Trường Sa, xung quanh bốn bề là biển cả, tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào là người con nước Việt, một dân tộc anh hùng, kiên trung, bất khuất, một đất nước tươi đẹp vô cùng. Là thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, tiếp nối truyền thống cha anh đi trước, mong muốn gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 một niềm tin mãnh liệt, kỳ vọng vào sự tiên phong, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và phát triển; tiếp tục đưa công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam lên tầm cao mới".

Mở đầu thư gửi đến đại hội, đại úy Cao Quý, Bí thư Đoàn thanh niên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an), nhắc lại câu nói của anh hùng Lý Tự Trọng: "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng".

Trong thư, đại úy Cao Quý nhắn gửi đến đại hội: "Hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029, tôi xin chúc thanh niên toàn quốc học tập tốt, lao động tốt và tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là thế hệ tương lai của đất nước, mong rằng thanh niên dù ở cương vị nào, đang học tập trong hay ngoài nước, đều giữ cho mình một trái tim nồng cháy nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn kết gắn bó để phát triển kinh tế, khoa học, xã hội nước nhà.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ thành công tốt đẹp, tìm ra những chủ trương, định hướng đột phá, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới".

Từ Tuấn Phương, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, thì nhắn gửi: "Với tình yêu và niềm tin son sắt, tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ thực hiện tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, sáng suốt lựa chọn các nhân tố Ủy ban Hội có kỹ năng và lòng nhiệt huyết để tổ chức Hội thực sự là cầu nối quan tâm, chăm lo, gắn kết những thanh niên trên mọi miền Tổ quốc; phát huy sức trẻ, bản lĩnh, sáng tạo của thanh niên chung tay xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Trong thư nhắn gửi đến đại hội, anh Phạm Duy Quang Huy, Cán bộ T.Ư Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, bày tỏ: "Là đại diện cán bộ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, tổ chức thành viên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, xin kính chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ thành công tốt đẹp. Luôn tin tưởng Hội sẽ thực sự là tổ chức rộng rãi của thanh niên Việt Nam, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự phát triển lớn mạnh của thanh niên Việt Nam và các tổ chức thành viên".

Đại úy Trần Đăng Biên, Bí thư Đoàn thanh niên Văn phòng Bộ Công an, nhắn gửi: "Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp, tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên Việt Nam cả trong và ngoài nước để thanh niên tiếp tục ra sức thi đua, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới".