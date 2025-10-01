Khát vọng xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, vượt bậc

Đây là kỳ đại hội mang tính lịch sử, nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, an toàn, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trần Ngọc

Kinh tế - xã hội phát triển tạo nền tảng cho giai đoạn mới

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đạt và vượt 17/23 chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,51%, GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng.

Nông nghiệp có bước phát triển nhanh, thay đổi mạnh mẽ tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các ngành hàng chủ lực của tỉnh bao gồm: lúa gạo, trái cây, cá tra, hoa kiểng tăng trưởng tốt, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, mở rộng chuỗi giá trị, góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp và thu nhập người nông dân. Số lượng doanh nghiệp được thành lập tăng 1,27 lần so với nhiệm kỳ trước.

Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn ngày càng hoàn thiện. Hạ tầng giao thông phát triển khá, tạo nền tảng kết nối liên vùng. Cải cách hành chính được chú trọng, năng lực cạnh tranh của tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong cả nhiệm kỳ. Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp nâng cao. Công tác chăm lo giáo dục, y tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần và giảm nghèo được quan tâm. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trần Ngọc

Tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Kết quả bước đầu vận hành cơ bản thông suốt, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Công tác xây dựng đảng có nhiều sáng tạo. Công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu, tỉnh hiện có 106 đảng bộ trực thuộc, 1.006 tổ chức cơ sở đảng và hơn 120.700 đảng viên, tăng 16.500 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 3,55% so với dân số. Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 95% trở lên.

Chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, cùng với việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy khát vọng phát triển và ý chí tự lực, tự cường của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, Đồng Tháp trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL. Đến năm 2045 trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng; phát triển công nghiệp tiên tiến, là nơi đáng sống, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 - 2030 chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Đồng Tháp. Trần Ngọc

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 9%/năm, đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 115 - 120 triệu đồng. Đến năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều và tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong xây dựng đảng, có 95% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm.

Phát triển công nghiệp 1 trong 5 khâu đột phá chiếc lược của tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2025 - 2030 Trần Ngọc

Theo đó, Đồng Tháp sẽ triển khai 5 khâu đột phá, gồm: Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại để thu hút nhà đầu tư chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hiện đại, công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến, chuỗi giá trị và thị trường xuất khẩu; Phát triển công nghiệp nhanh, theo hướng hiện đại, bền vững, trở thành động lực tăng trưởng kinh tế chủ yếu; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ, toàn tỉnh Đồng Tháp đang đồng lòng, chung sức xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp, phồn vinh và hạnh phúc như mong muốn của người dân.