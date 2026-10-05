Khatoco tôn vinh, tri ân người lao động nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập

Toàn cảnh lễ tôn vinh và tri ân người lao động

Tham dự buổi lễ có ông Phạm Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt; ông Trần Minh Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt; các thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành viên cùng đông đảo cán bộ, người lao động.

Cán bộ, người lao động Khatoco tham dự lễ

Năm 2026, Tổng công ty trao tặng Huy hiệu "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng công ty Khánh Việt" cho 488 cán bộ, công nhân viên ở các niên hạn 10, 15, 20, 25, 30 và 35 năm. Tại buổi lễ, ông Phạm Hoài Trung và ông Trần Minh Quang đã trao Huy hiệu cho 157 người lao động thuộc các niên hạn 20 năm (62 người), 25 năm (39 người), 30 năm (42 người) và 35 năm (14 người).

Người lao động nhận Huy hiệu 35 năm cống hiến

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Hoài Trung bày tỏ lòng biết ơn các thế hệ người lao động Khatoco, chúc mừng những người được trao tặng Huy hiệu và gửi lời cảm ơn tới gia đình của họ. "Tấm Huy hiệu hôm nay mang tên một người, nhưng phía sau là sự sẻ chia của cả một gia đình", ông Phạm Hoài Trung chia sẻ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh: "Tri ân không chỉ nằm ở một tấm Huy hiệu hay một buổi lễ. Tri ân phải được tiếp nối trong công việc hằng ngày", thể hiện qua việc quan tâm đến điều kiện làm việc và đời sống người lao động, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ vướng mắc, ghi nhận công bằng nỗ lực, đóng góp của mỗi người. Ông mong những người nhiều năm kinh nghiệm tiếp tục dìu dắt đồng nghiệp trẻ; những người trẻ chủ động học hỏi, mạnh dạn đề xuất cách làm mới, cùng thực hiện tinh thần "Chủ động - Sáng tạo - Hiệu quả".

Ông Phạm Hoài Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tại buổi lễ

Những điều ấy được Khatoco thực hiện bằng các chính sách chăm lo thường xuyên cho người lao động. Hiện Khatoco có gần 3.800 người lao động làm việc tại 16 đơn vị thành viên, thu nhập bình quân đạt 15,2 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh việc làm và thu nhập ổn định, người lao động được chăm lo bữa ăn ca, bồi dưỡng bằng hiện vật đối với những vị trí nặng nhọc, độc hại, khám sức khỏe định kỳ với gói khám chuyên sâu, bổ sung tầm soát ung thư. Từ năm 2024, lao động chính thức tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị hạch toán phụ thuộc được hỗ trợ 7 triệu đồng/người/năm để đi tham quan, du lịch trong và ngoài nước.

Lãnh đạo Tổng công ty trao Huy hiệu Khatoco niên hạn 35 năm cho người lao động

Người lao động còn được tặng quà vào các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi; thăm hỏi khi ốm đau, tang chế; được hỗ trợ khi nghỉ hưu, nghỉ việc theo thâm niên. Những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc phải điều trị dài ngày được quan tâm, hỗ trợ thiết thực; con em người lao động có thành tích học tập xuất sắc được tặng học bổng hằng năm. Trong đợt lũ lịch sử tháng 11.2025, Tổng công ty đã hỗ trợ gần 10 tỉ đồng giúp các gia đình người lao động bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Tổng công ty trao Huy hiệu Khatoco niên hạn 30 năm cho người lao động

Xuyên suốt chặng đường 43 năm xây dựng và phát triển, Khatoco luôn đặt người lao động ở vị trí trung tâm, coi đó là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Lễ tôn vinh và tri ân người lao động được tổ chức hằng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa của Khatoco, thể hiện sự trân trọng đối với những người đã, đang và sẽ tiếp tục góp sức đưa Khatoco phát triển vững mạnh.