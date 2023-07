Khen thưởng chiến sĩ dân quân cứu 2 cha con đuối nước

Sáng ngày 8.7, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho anh Trần Hữu Tân, thuyền trưởng, Hải đội dân quân thường trực vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đại tá Lê Hồng Việt, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho anh Trần Hữu Tân, thuyền trưởng, Hải đội dân quân thường trực vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. THANH LỘC

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 22.4, anh Trần Thọ Tân và con trai 7 tuổi đang tắm ở bãi tắm Cửa Tùng, do sóng to nên anh Tân và con trai đã bị sóng cuốn trôi ra xa bờ, tình thế vô cùng nguy hiểm. Nghe tiếng kêu cứu và thấy hai người đang chới với giữa sóng biển, anh Trần Hữu Tân và một số người dân lập tức lao xuống biển cứu người và đưa vào bờ an toàn.

Nhằm tôn vinh gương người tốt, việc tốt, qua đó nhân rộng phong trào thi đua trong học tập, công tác, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của người quân nhân cách mạng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, trước đó, ngày 1.6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng đã tổ chức trao tặng giấy khen của đơn vị cho anh Trần Hữu Tân.

Đây là những phần thưởng cao quý để ghi nhận hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy để cứu người đuối nước của anh Trần Hữu Tân.