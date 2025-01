Khép lại năm 2024 nhiều thành tích, chào đón năm 2025

Địa chỉ: Khu phố 8 - P.5 - TP.Đông Hà - Quảng Trị

Điện thoại: 0233. 3511.168 * Fax: 0233. 3575.468

Website: thuydienquangtri.vn

Giám đốc: Nguyễn Thanh Hùng





Công ty quản lý vận hành Nhà máy thủy điện Quảng Trị (xã Tân Hợp, H.Hướng Hóa, Quảng Trị). Năm 2024, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ cấp nước cho hạ du với gần 196 triệu m³ nước so với 176,6 triệu m³ ký kết với địa phương (vượt gần 11% kế hoạch địa phương). Sản lượng tính đến hết tháng 12.2024 khoảng hơn 266 triệu kWh, đạt 107,6% điện lượng thiết kết trung bình nhiều năm (247,1 triệu kWh). Doanh thu đạt 282,7 tỉ đồng, lợi nhuận ước đạt 108 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị

Ngoài ra, năm 2024, Công ty Thủy điện Quảng Trị còn tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội như: Bàn giao 4 nhà tình nghĩa cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; hỗ trợ chương trình "Nối vòng tay nhân ái", "Tết cho người nghèo, nạn nhân da cam" nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024; hỗ trợ các hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hướng Lập (H.Hướng Hóa) thông qua chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" Giáp Thìn năm 2024 của Đồn biên phòng Hướng Lập; hỗ trợ kinh phí tặng quà tại Hội báo xuân Giáp Thìn 2024 cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại H.Vĩnh Linh; hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; hỗ trợ 30 suất học bổng cho các em học sinh nghèo, mồ côi vượt khó năm học 2024 - 2025 thông qua chương trình "Gieo mầm yêu thương" do Hội Chữ thập đỏ H.Gio Linh tổ chức; ủng hộ nhân dân các tỉnh phía bắc khắc phục hậu quả thiên tai bão số 3 (Yagi); hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Hoàng Thị Nhiệm (khối phố 11, P.5, TP.Đông Hà)… Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội của Công ty Thủy điện Quảng Trị năm 2024 lên đến gần 1 tỉ đồng.

Năm 2024, Công ty Thủy điện Quảng Trị đã có nhiều thành tích và đang hướng đến năm 2025 rực rỡ hơn

Chúc mừng năm mới Ất Tỵ 2025