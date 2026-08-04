Khép lại Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup: Kết nối và quảng bá điểm đến

Những bước chân khám phá cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử

Ở Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup, các vận động viên đã trải qua hành trình đầy thử thách từ bãi biển lên đường chạy. Đây không chỉ là cuộc đua của thể lực mà còn là phép thử về ý chí, bản lĩnh và khả năng vượt qua giới hạn của bản thân. Những khoảnh khắc cán đích trong niềm vui vỡ òa, những cái ôm chúc mừng giữa các vận động viên hay sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả đã tạo nên một bầu không khí rất đặc biệt.

Tiếp nối, Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup đưa hàng nghìn bước chân khám phá những cung đường mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và thiên nhiên của Quảng Trị. Từ bình minh trên những tuyến đường ven biển đến những cung đường rợp bóng cây, qua các địa danh giàu giá trị lịch sử, mỗi kilomet không chỉ là thử thách thể lực mà còn là hành trình cảm nhận vẻ đẹp của một vùng đất đang chuyển mình mạnh mẽ.

Từ câu chuyện lịch sử

Nhà máy sản xuất đầu tiên của bia Camel được đặt tại Quảng Trị, và nhiều người có thắc mắc rằng liệu vị lãnh đạo của thương hiệu bia này có phải là một người ở Quảng Trị. Đem câu hỏi này trao đổi cùng ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel, ông vui vẻ trả lời: "Đúng là như vậy, nhưng tôi là người quê gốc Hà Nội. Câu chuyện chúng tôi đầu tư, đặt nhà máy đầu tiên ở Quảng Trị".

"Khi đi qua mảnh đất này, lúc đó thương đau và nghèo đói lắm, nhưng tôi thấy con người nơi mảnh đất này đầy bất khuất, anh hùng, nhưng thân tình, gần gũi. Tôi cảm thấy trân quý mảnh đất Quảng Trị từ ngày còn tuổi trẻ ấy, muốn làm điều gì đó ở nơi đây, cho con người nơi đây, nhưng chưa có điều kiện làm được. Về sau, khi khởi nghiệp kinh doanh, chúng tôi đã quyết định đặt nhà máy đầu tiên ở Quảng Trị, những lon bia đầu tiên rời nhà máy đến với khách hàng, là ở nơi đây. Hiện tại, bia Camel – loại bia thuần Việt đã được đón nhận khắp cả nước, xuất khẩu đi 70 nước khác nhau trên thế giới. Giờ đây, tôi đứng đây, giữa không khí sôi động của 1 ngày hội thể thao, ngày hội tôn vinh ý chí và sự quyết tâm, tinh thần vươn lên mạnh mẽ được giữa mảnh đất anh hùng. Rất vui, rất tuyệt vời, và đó cũng là lý do mà Camel cam kết đồng hành cùng với giải đấu".

Ông Lê Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Camel - chia sẻ cảm xúc khi tham dự giải

Để có được thành công của chuỗi sự kiện là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban tổ chức, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, lực lượng chức năng, đội ngũ tình nguyện viên, các nhà tài trợ cùng sự đồng hành của người dân địa phương. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn, y tế, giao thông và hậu cần được triển khai đồng bộ, giúp các vận động viên yên tâm thi đấu và có những trải nghiệm trọn vẹn. Hai giải đấu lớn trong 2 ngày liên tiếp, công tác tổ chức giải tiếp tục nhận được sự hài lòng từ phía các vận động viên.

Thành công của chuỗi giải không chỉ dừng lại ở quy mô tổ chức hay số lượng người tham gia. Quan trọng hơn, chuỗi giải đã góp phần khẳng định Quảng Trị là điểm đến có đủ tiềm năng để phát triển du lịch thể thao, từng bước xây dựng thương hiệu trên bản đồ các sự kiện thể thao ngoài trời của Việt Nam.

Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của các đối tác:

Nhà tài trợ chính: Tập đoàn Camel

Cùng các đối tác đồng hành: Đối tác đồng hồ thể thao chính thức - Amazfit, Ta Lư Coffee, Moshifoods, Red Tiger, Nhà tài trợ trang phục - SIV – SportswearInVietnam, Khang An Sports, Revive, Bảo hiểm PVI, TTH Hospital, Hưng Long Transport, OATSIDE Việt Nam, Ligpro, Regal Group, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam-VNPT, Bao bì giấy Kleur.