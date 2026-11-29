Tại Paris (Pháp), trẻ em đến với La Maison des histoires (Ngôi nhà của những câu chuyện) không chỉ để ngồi đọc sách. Các em được chạy nhảy, vui chơi ngay trong những căn phòng dựng lại y hệt bối cảnh của các cuốn truyện thiếu nhi nổi tiếng.

Do nhà xuất bản L'École des loisirs xây dựng, bảo tàng dành cho trẻ nhỏ này vừa nhận giải thưởng quốc tế Children in Museums Award 2026. Theo thông báo của L'École des loisirs, giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp giáo dục và văn hóa của mô hình kết hợp giữa văn học thiếu nhi với hoạt động vui chơi thực tế.

Độc giả chọn sách tại hiệu sách The Ripped Bodice ở California (Mỹ). Nhiều hiệu sách đang mở rộng vai trò từ kinh doanh sách sang kết nối cộng đồng yêu văn học Ảnh: AP

Đây cũng là một trong những cách làm mới được tờ Le Figaro và hãng tin AFP nhắc đến trong các bài đăng hôm 28.11, khi giới xuất bản và giáo dục Pháp bàn chuyện kéo độc giả nhỏ tuổi đến với sách tại hội sách thiếu nhi ở Montreuil. Giữa lúc các loại hình giải trí ngày càng nhiều, việc in ra một cuốn sách hay dường như chưa đủ để bảo đảm nó sẽ có người đọc.

Cuộc cạnh tranh giành thời gian của người trẻ

Tháng 4.2026, Trung tâm Sách quốc gia Pháp (CNL) công bố kết quả khảo sát thói quen đọc sách của giới trẻ, do đơn vị nghiên cứu Ipsos bva thực hiện trên 1.500 người từ 7 - 19 tuổi. Số liệu từ CNL cho thấy trung bình mỗi ngày người trẻ Pháp chỉ dành 18 phút đọc sách giải trí, giảm 8 phút so với năm 2016. Trong khi đó, thời gian họ nhìn màn hình để giải trí lên tới 3 giờ 1 phút, chưa tính lúc đọc sách điện tử hay nghe sách nói. Riêng ở nhóm 16 - 19 tuổi, thời gian dùng màn hình vượt quá 5 giờ mỗi ngày, theo báo cáo của CNL.

Đáng chú ý, tỷ lệ người trẻ đọc sách giải trí nhìn chung vẫn giữ nguyên so với năm 2024, nhưng thời gian đọc và sự tập trung lại giảm đi. Thách thức của người làm sách lúc này không chỉ là có bao nhiêu người mua sách, mà là làm sao giữ được thói quen đọc giữa một môi trường ngập tràn nội dung mới lạ.

Một cuốn tiểu thuyết cần hàng giờ liền để theo dõi. Trong từng ấy thời gian, người trẻ có thể lướt xem hàng chục video ngắn, chơi game, nhắn tin với bạn bè hoặc đọc đủ thứ tin tức trên mạng xã hội. Tuy nhiên, sẽ không công bằng nếu chỉ coi công nghệ là thứ kéo người trẻ rời xa trang sách. Chính những ứng dụng đang cạnh tranh thời gian với sách lại có thể trở thành cầu nối đưa tác phẩm đến với độc giả mới.

Khảo sát do Hiệp hội Các nhà xuất bản Anh công bố cuối năm 2022 tiến hành trên hơn 2.000 người từ 16 - 25 tuổi chỉ ra rằng 59% người tham gia thừa nhận BookTok hoặc những người chuyên giới thiệu sách trên mạng đã giúp họ tìm thấy niềm vui đọc sách. Sự xuất hiện của cộng đồng yêu sách BookTok trên TikTok cho thấy người trẻ không quay lưng với văn chương. Chỉ là cách họ chọn sách đã đổi khác: thay vì đọc các bài phê bình kiểu cũ, họ thích nghe lời nhận xét từ những người có cùng sở thích trên mạng xã hội.

Biến hiệu sách thành điểm hẹn cộng đồng

Nếu các trang bán hàng trực tuyến mạnh về sự tiện lợi và kho sách khổng lồ, các hiệu sách truyền thống buộc phải tạo ra những giá trị khác để giữ chân khách. Tại Anh, nhiều hiệu sách độc lập đang mở rộng hoạt động sang tổ chức sự kiện văn hóa và kết nối cộng đồng.

Theo Hiệp hội Các nhà kinh doanh sách Anh (Booksellers Association), Tuần lễ Hiệu sách độc lập năm 2025 thu hút 739 cửa hàng đăng ký tham gia. Trước khi sự kiện diễn ra một tháng, đã có 100 hoạt động được lên lịch tại 60 hiệu sách. Đơn cử tại Birmingham, hiệu sách The Heath Bookshop tổ chức chiếu Orlando, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Virginia Woolf. Còn tại Sheffield, hiệu sách La Biblioteka lại kết hợp văn học với việc tìm hiểu lịch sử âm nhạc địa phương qua một chuyến đi bộ dạo phố, theo ghi nhận của Booksellers Association.

Thu hút thế hệ độc giả mới đang là một trong những thách thức lớn của ngành xuất bản Ảnh: AP

Những hoạt động này tạo thêm lý do để mọi người ghé qua hiệu sách, ngay cả khi họ chưa có ý định mua cuốn nào. Báo cáo do Hội đồng Nghệ thuật Anh đặt hàng và Hiệp hội Các nhà kinh doanh sách Anh công bố cho thấy 92% hiệu sách độc lập được khảo sát có tổ chức sự kiện phục vụ cộng đồng. Hiệu sách đang dần trở thành một không gian văn hóa thu nhỏ, nơi độc giả được gặp tác giả, trò chuyện về cuốn sách mình thích và kết bạn ngoài đời thực.

Dù vậy, việc tổ chức sự kiện cũng kéo theo nhiều chi phí về nhân sự, mặt bằng và vận hành. Khách đến đông chưa chắc đã giúp cửa hàng tăng doanh thu hay có lãi. Bài toán đặt ra cho các chủ hiệu sách là làm sao biến sức hút từ những buổi giao lưu này thành sự gắn bó lâu dài của người mua.

Song song với việc đổi mới không gian, ngành xuất bản cũng phải thích nghi với những phương thức tiếp nhận nội dung mới. Theo khảo sát do Hiệp hội Xuất bản Pháp (SNE), tổ chức Sofia và Hội Văn nhân Pháp (SGDL) công bố năm 2026, ước tính khoảng 47 triệu người Pháp đã đọc hoặc nghe ít nhất một cuốn sách trong năm 2025. Trong số này, có 14 triệu người đọc sách điện tử và 10 triệu người nghe sách nói. Theo số liệu của SNE, độ tuổi trung bình của người nghe sách nói là 31, trẻ hơn 10 tuổi so với nhóm đọc sách giấy. Sách nói giúp người bận rộn tiếp cận tác phẩm dễ dàng hơn khi đang lái xe, tập thể dục hay làm việc nhà.

Với trẻ nhỏ, việc hình thành thói quen đọc lại cần sự chung tay từ gia đình. Tại Pháp, chương trình Des livres à soi được lập ra để hỗ trợ những bậc cha mẹ gặp khó khăn trong việc tiếp cận sách và đọc truyện cùng con. Theo đơn vị tổ chức chương trình, mỗi gia đình tham gia sẽ trải qua 8 buổi hướng dẫn cách đọc sách, đi tham quan thư viện, hiệu sách và hội sách. Ngoài ra, mỗi nhà còn được tặng phiếu mua sách trị giá 80 euro (khoảng 2,2 triệu đồng) để tự dựng một tủ sách nhỏ tại gia. Thay vì chỉ hô hào trẻ em đọc nhiều hơn, cách làm này giúp người lớn biết cách đồng hành cùng con trên hành trình làm quen với mặt chữ.

Từ những tủ sách gia đình đến các buổi sinh hoạt tại hiệu sách, từ trào lưu trên mạng xã hội đến sách nói, người làm sách đang mở ra nhiều ngả đường để đưa tác phẩm đến với công chúng...