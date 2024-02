Khi Big Tech bị Quốc hội Mỹ 'xoay'

Ngày 31.1, Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ tổ chức phiên điều trần với sự tham gia của Tổng giám đốc (CEO) của 5 công ty mạng xã hội, công nghệ hàng đầu gồm ông Mark Zuckerberg của Meta (công ty mẹ của Facebook, Instagram và WhatsApp), bà Linda Yaccarino của X (tên cũ là Twitter), ông Shou Zi Chew của TikTok, ông Jason Citron của Discord và ông Evan Spiegel của Snap.

Phiên điều trần có chủ đề "Big Tech (công ty công nghệ khổng lồ) và cuộc khủng hoảng bóc lột tình dục trẻ em trực tuyến" kéo dài khoảng 4 giờ, trong đó các nghị sĩ liên tục chất vấn 5 vị CEO trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh, những người có con em là nạn nhân của các nội dung độc hại trên các nền tảng đó.

Năm CEO tại phiên điều trần ngày 31.1 AFP

Lời xin lỗi của tỉ phú Zuckerberg

Theo CNN, Quốc hội Mỹ đã tổ chức nhiều phiên điều trần đối với các CEO công nghệ nhưng sự xuất hiện của nhiều phụ huynh trong lần này đã đẩy kịch tính lên cao và gia tăng tính cấp bách của việc tìm ra giải pháp giữa những lo ngại về mối nguy hại trên mạng xã hội đối với người trẻ, từ nội dung tình dục, tự sát, tự hủy hoại thân thể cho đến các hoạt động buôn bán ma túy.

"Ông Zuckerberg, ông và các công ty tại đây, tôi biết các vị không có ý như vậy nhưng sự thật là tay các vị đã vấy máu. Các vị có một sản phẩm đang giết chết người", thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên cấp cao của ủy ban nói ngay đầu phiên điều trần, nhận được tràng vỗ tay từ các gia đình, những người giơ cao hình ảnh của con cái họ. Trong phiên điều trần, thượng nghị sĩ Amy Klobuchar đã tỏ ra xúc động khi kể lại các câu chuyện của những vị phụ huynh có con bị ảnh hưởng từ mạng xã hội, gồm những người trẻ đã tự sát sau khi bị kẻ xấu đe dọa trên mạng.

Ông Zuckerberg sau đó đứng dậy quay mặt về phía gia đình các nạn nhân và nói "lấy làm tiếc" vì những điều họ đã trải qua. CEO Evan Spiegel của Snap sau đó cũng chia sẻ với các gia đình có con qua đời sau khi mua và sử dụng ma túy trên ứng dụng Snapchat.

Ông Mark Zuckerberg nói với gia đình các nạn nhân tại phiên điều trần REUTERS

Quốc hội tìm giải pháp

Phiên điều trần ngày 31.1 làm nổi bật chủ đề hiếm hoi mà các nhà lập pháp của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa có cùng quan điểm, đó là thái độ chỉ trích đối với các công ty mạng xã hội. Theo luật Mỹ, các nền tảng web hầu như được bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan nội dung được chia sẻ trên trang của họ. Mặc dù lưỡng đảng đều mong muốn có hành động xử lý vi phạm của các nền tảng này nhưng Quốc hội Mỹ đến nay chưa thông qua luật đáng chú ý nào để quản lý, chủ yếu vì chia rẽ chính trị và những nỗ lực vận động hành lang của các Big Tech. "Mạng xã hội có những điểm tích cực nhưng mặt tiêu cực chưa được giải quyết. Giờ là lúc để làm điều đó", thượng nghị sĩ Graham nói.

Đáp lại, các CEO liệt kê những biện pháp nổi bật mà họ đã thực hiện nhằm giảm nhẹ tình hình. Cụ thể, Meta gần đây công bố kế hoạch ẩn nội dung bị cho là không phù hợp với trẻ em và đang thúc đẩy việc xác thực tuổi khi người dùng tải ứng dụng xuống. TikTok cho biết đang tăng cường đầu tư vào tính an toàn trong năm nay lên mức 2 tỉ USD. Trong khi đó, CEO của Snap và X ủng hộ Đạo luật An toàn trực tuyến trẻ em (KOSA), dự luật đặt ra những quy định đối với các nền tảng mạng xã hội trong việc bảo vệ người trẻ trước những tác hại trên mạng. Theo Reuters, Ủy ban Tư pháp Thượng viện năm ngoái đã giới thiệu nhiều dự luật liên quan vấn đề an toàn cho trẻ em trên mạng xã hội nhưng chưa được quốc hội thông qua nên chưa chính thức trở thành luật. "Rõ ràng là chúng ta cần luật pháp vì ngành công nghệ đã thất bại trong việc bảo vệ con em chúng ta. Họ chỉ đang bảo vệ lợi ích của họ", Chủ tịch ủy ban Dick Durbin nói.