Khi các TikToker triệu view 'rủ nhau' vào vòng lao lý vì ma túy

Viện KSND khu vực 2 TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND khu vực 2 để xét xử Nguyễn Nhật Duy (28 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi) cùng 3 bị can về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “mua bán trái phép chất ma túy”.

2 TikToker Nguyễn Nhật Duy, Nguyễn Văn Hoàng ẢNH: TƯ LIệU

Đây là 2 cái tên quen thuộc với giới trẻ trên nền tảng TikTok nhờ vẻ ngoài hào nhoáng và lối sống sang chảnh. Thế nhưng, đằng sau những clip triệu view trên thế giới ảo lại là một thực tế sa đọa đến ngỡ ngàng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Duy và Hoàng cùng nhóm bạn bắt đầu bập vào ma túy từ năm 2024. Thay vì lan tỏa những giá trị tích cực cho người theo dõi, 2 TikToker này lại dùng tầm ảnh hưởng của mình để lôi kéo, rủ rê bạn bè lập "hội bay lắc".

Trong đó, Nguyễn Nhật Duy thể hiện rõ vai trò "thủ lĩnh" khi đứng ra mua ma túy, gom tiền hùn và thanh toán các đơn hàng "chất cấm".

Địa điểm được nhóm này chọn làm "bãi đáp" là phòng ngủ tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định (phường An Khánh, TP.Thủ Đức). Nơi này được trang bị đầy đủ loa công suất lớn, đèn chớp sân khấu và đĩa sứ xào ke không khác gì một vũ trường thu nhỏ.

"Góp gạo thổi cơm chung" mua ảo giác

Kết quả điều tra cho thấy, 2 TikToker Nhật Duy và Nhật Hoàng, cùng Nguyễn Hoàng Hữu Luân, Nguyễn Tấn Đức đã 4 lần tổ chức sử dụng ma túy với phương thức "góp gạo thổi cơm chung”.

Cụ thể, tháng 10.2024, sau khi đi ăn về, Duy đứng ra rủ cả nhóm hùn mỗi người 1 triệu đồng để mua 10 viên thuốc lắc và nửa hộp 5 Ketamine từ một đối tượng tên Trang với giá 6,5 triệu đồng để sử dụng; lần 2, vào ngày 20.11.2024, Duy bỏ tiền túi ra trước để mua gói ma túy 6,5 triệu đồng, sau đó, Hoàng cùng các thành viên khác chủ động thanh toán lại cho Duy.

Lần 3, ngày 31.12.2024, Duy mua 15 viên thuốc lắc và nửa hộp 5 Ketamine của Trần Kim Thanh (Duy quen Thanh trong quán bar) trị giá 9 triệu đồng. Khi sử dụng xong, mỗi người đưa lại cho Duy 2 triệu đồng. Tối 13.2.2025, cả 3 tiếp tục mua ma túy của Trần Kim Thanh để sử dụng, đến trưa hôm sau thì bị công an đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, Thanh khai mua ma túy của một người đàn ông tên Vinh (không rõ lai lịch). Thanh quen người này khi làm nhân viên “PR” tại một quán bar. Thanh khai nhận đã hưởng lợi 5 triệu đồng từ việc bán ma túy cho người đàn ông này.

Cáo trạng nhận định hành vi của Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng là rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an địa phương, đặc biệt là tạo lối sống lệch lạc cho giới trẻ. Dù có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhưng với việc phạm tội "2 lần trở lên" và "đối với 2 người trở lên", cả Duy và Hoàng đang phải đối mặt với khung hình phạt nghiêm khắc từ 7 đến 15 năm tù theo khoản 2 điều 255 bộ luật Hình sự.

Được biết, Nguyễn Nhật Duy và Nguyễn Văn Hoàng sở hữu kênh TikTok "Nhật Duy•Nhật Hoàng" với gần 100.000 follower. Riêng Nhật Hoàng cũng sở hữu kênh TikTok cá nhân với gần 600.000 follower. Trong đó, một số video của 2 TikToker đạt trên 1 triệu lượt thích.