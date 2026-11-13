Khi cha mẹ ngày càng ưu tiên những lựa chọn dựa trên khoa học

Việc lựa chọn dinh dưỡng phù hợp là một trong những quyết định quan trọng nhất đối với các bậc cha mẹ. Nếu trước đây phụ huynh thường tìm kiếm lời khuyên từ người thân, cộng đồng, thì ngày nay nhiều cha mẹ còn chủ động tìm hiểu về cơ sở khoa học đằng sau mỗi lựa chọn cho con.

Sự thay đổi này phản ánh xu hướng của các phụ huynh thời nay: không chỉ tìm kiếm thông tin mà còn mong muốn đánh giá, kiểm chứng nguồn kiến thức để yên tâm về quyết định của mình.

Đưa khoa học đồng hành cùng hành trình nuôi con

Lựa chọn dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học để an tâm chăm sóc trẻ

Diễn đàn "Dinh dưỡng được chứng minh - Vững tin ba mẹ chọn" đã kết nối các chuyên gia với cộng đồng phụ huynh theo cách tiếp cận khác biệt. Thông qua các trao đổi từ chuyên gia và thảo luận đa chiều, phụ huynh đã tiếp cận những cập nhật khoa học mới nhưng chuyển tải theo cách gần gũi hơn, đồng thời hiểu rõ bằng chứng khoa học sau các công thức dinh dưỡng để chăm sóc phù hợp cho con trẻ.

Theo đại diện Abbott Việt Nam, nhu cầu ngày một lớn của người tiêu dùng trong việc tiếp cận kiến thức dinh dưỡng được kiểm chứng, đặc biệt là khi các bậc cha mẹ đứng trước ngày càng nhiều nguồn thông tin đa dạng trong thời đại số là động lực để nhãn hàng Similac cùng các hội chuyên môn tổ chức hoạt động này.

PGS-TS-BS Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y dược TP.HCM, Trưởng khoa Nội tổng quát 2, Bệnh viện Nhi đồng 1, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá giá trị khoa học đằng sau các công thức: "Khi tìm kiếm các giải pháp dinh dưỡng cho trẻ, bên cạnh bảng thành phần, điều quan trọng là những lợi ích của giải pháp đã được khoa học chứng minh. Đây là cơ sở giúp đưa ra lựa chọn phù hợp và an tâm hơn khi chăm sóc sức khỏe cho trẻ".

Phụ huynh tìm kiếm và chọn lọc thông tin dinh dưỡng cho con

Đối với nhiều phụ huynh tham dự, giá trị của chương trình không chỉ nằm ở việc tiếp nhận thêm thông tin mà còn ở cơ hội đối thoại với chuyên gia để tìm hiểu bằng chứng khoa học đằng sau các công thức dinh dưỡng.

Là mẹ của 3 trẻ, chị Thúy Hường đến từ Hà Nội chia sẻ: "Qua diễn đàn hôm nay, tôi rút ra một điều là nên tìm hiểu những thông tin đã được kiểm chứng lâm sàng hoặc là những ý kiến của chuyên gia hoặc lựa chọn những thương hiệu uy tín có từ lâu đời".

Xu hướng tìm hiểu và đánh giá thông tin dựa trên bằng chứng đang ngày càng trở nên phổ biến trong cộng đồng phụ huynh Việt. Đồng hành cùng các chuyên gia và đối tác chăm sóc sức khỏe, Abbott tiếp tục cập nhật tiến bộ của dinh dưỡng khoa học đến gần các gia đình, góp phần chuyển tải các hiểu biết khoa học thành nội dung thiết thực cho phụ huynh.