Khi chính phủ Mỹ đóng cửa, lịch phỏng vấn visa có ảnh hưởng?

Thông tin này khiến không ít người Việt Nam thắc mắc: liệu việc đóng cửa chính phủ Mỹ sẽ ảnh hưởng ra sao đối với dịch vụ cấp thị thực (tức visa) cho các đương đơn người Việt Nam?

Thông tin đăng tải trên trang chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong thời gian gián đoạn ngân sách, các hoạt động lãnh sự — bao gồm tiếp nhận và xử lý hồ sơ visa — vẫn tiếp tục được duy trì tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới. Theo giải thích từ Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ, điều này là do cơ chế tự chủ tài chính: các hoạt động lãnh sự và cấp visa của Bộ Ngoại giao Mỹ chủ yếu được tài trợ bằng phí đơn đăng ký chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách thường niên từ Quốc hội.

Theo các chuyên gia, điều này đồng nghĩa với việc các buổi phỏng vấn visa, lịch hẹn và quá trình xét duyệt hồ sơ tại Việt Nam hiện không bị gián đoạn.

Ông Vũ Thái An, Giám đốc Công ty Du học Glint, cho biết chưa ghi nhận bất kỳ thông tin nào từ cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam hay từ các trường trung học, đại học tại Mỹ cho thấy việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần sẽ ảnh hưởng đến quá trình xét duyệt visa.

Ông An cho biết: "Vấn đề đóng cửa một phần này sẽ hoàn toàn không có ảnh hưởng trực tiếp, hay là không ảnh hưởng bất kỳ cái gì liên quan tới tỷ lệ chấp thuận hay là liên quan tới tình trạng hồ sơ, hay là thậm chí cả quá trình xin thị thực của mình dù là thị thực định cư hay thị thực không định cư".

Các hoạt động lãnh sự — bao gồm tiếp nhận và xử lý hồ sơ visa — vẫn tiếp tục được duy trì tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ trên toàn thế giới trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo các chuyên gia, trong những đợt đóng cửa chính phủ Mỹ trước đây, các ảnh hưởng chủ yếu rơi vào hoạt động văn hóa và một số thay đổi hành chính, trong khi dịch vụ visa vẫn diễn ra bình thường.

"Trên thực tế thì các dịch vụ cốt lõi như là tiếp nhận hồ sơ thị thực định cư cũng như là không định cư hay là các dịch vụ về hỗ trợ người Mỹ tại Việt Nam như là cung cấp lại hộ chiếu hay là kết hôn - tất cả mọi thứ vẫn đang diễn ra hoạt động bình thường. Lịch hẹn vẫn đang được mở. Các fan hâm mộ bóng đá có dự định tới Hoa Kỳ để xem World Cup sắp tới thì việc đặt lịch hẹn thị thực vẫn đang diễn ra bình thường", theo ông An.

Theo ông An, có thể theo dõi thông tin từ fanpage của cơ quan ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, đặc biệt là về lịch nghỉ tết nguyên đán, là yếu tố có thể ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ sơ.

Như vậy, việc chính phủ Mỹ đóng cửa một phần không ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình dịch vụ visa cho người Việt Nam ở thời điểm hiện tại.