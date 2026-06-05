Khi chuẩn mực chất lượng lên tiếng

Trong xu thế phát triển bền vững, không gian nội thất không còn là hạng mục phụ trợ hoàn thiện sau cùng, mà đã trở thành yếu tố quyết định công năng sử dụng, thẩm mỹ lâu dài và tuổi thọ tổng thể của cả công trình.

Chính vì vậy, các chủ đầu tư ngày càng khắt khe hơn khi chọn lựa đối tác cung ứng trang thiết bị. Xu hướng chọn nhà thầu bằng tư duy quản trị dài hạn, nơi năng lực và chất lượng thực chứng lên tiếng. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội vàng để những doanh nghiệp nội địa có nội lực vươn lên khẳng định vị thế trước các chuẩn mực khắt khe của thời đại.

Khoảng cách giữa cam kết trên giấy và năng lực vận hành thực tế tại các dự án lớn

Trong các gói thầu mua sắm công hoặc dự án xây dựng trọng điểm, cụm từ "hoặc tương đương" thường được dùng để đảm bảo tính cạnh tranh lành mạnh. Tuy nhiên, giữa cam kết lý thuyết trên giấy và năng lực vận hành thực địa tại công trình lớn luôn tồn tại khoảng cách không nhỏ nếu nhà thầu không sở hữu nền tảng sản xuất công nghiệp thực sự. Đặc thù của dự án, văn phòng hay trường học quy mô lớn là tần suất sử dụng với mật độ cực cao, đòi hỏi cấu kiện nội thất từ chất liệu gỗ, khung thép đến lớp sơn bề mặt phải duy trì kết cấu vững chắc, không biến dạng trước các tác động thời tiết và ngoại lực.

Đặc biệt, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt hiện nay, nhiều nhà thầu sẵn sàng bỏ giá cực thấp, tuy nhiên việc hạ giá sâu đôi khi không đảm bảo đúng quy cách, chất liệu, tính an toàn và chất lượng sản phẩm. Khi cuốn vào cuộc đua hạ giá kịch sàn, chi phí cấu thành sản phẩm tất yếu bị bóp nghẹt. Để bù đắp lợi nhuận, nhà sản xuất buộc phải cắt bớt công đoạn xử lý kỹ thuật tiêu chuẩn, làm mỏng kết cấu chịu lực hoặc giảm chất lượng nguyên vật liệu đầu vào. Điều này không chỉ làm giảm thẩm mỹ kiến trúc mà còn gây gián đoạn hoạt động của đơn vị vận hành khi trang thiết bị nhanh chóng xuống cấp. Thay vì chấp nhận rủi ro này, việc thiết lập tiêu chí sàng lọc nhà thầu dựa trên giá trị kỹ thuật cốt lõi là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ chất lượng thực tế và giá trị vận hành lâu dài của công trình.

Bốn thước đo vàng định hình chân dung nhà cung cấp nội thất công trình uy tín

Để giúp chủ đầu tư và ban quản lý có cơ sở vững chắc khi chọn mặt gửi vàng cho hạng mục lớn, chân dung một nhà thầu nội thất uy tín cần được định hình rõ nét qua bốn thước đo cốt lõi.

Thước đo đầu tiên và cũng là nền móng vững chắc chính là năng lực thực hiện dự án, gồm quy mô sản xuất và năng lực tài chính. Nhà thầu đủ tầm vóc phải sở hữu nhà máy quy mô công nghiệp lớn, dòng sản phẩm chuyên biệt hóa cùng nguồn vốn mạnh mẽ, đảm bảo bàn giao sản phẩm liên tục, không đứt gãy tiến độ khi thực hiện các công trình quốc gia có khối lượng khổng lồ.

Thước đo thứ hai đi sâu vào cam kết kỹ thuật qua hệ thống chứng chỉ pháp lý như ISO 9001 về quản lý chất lượng, ISO 14001 về quản lý môi trường, quy chuẩn TCVN cùng các chứng nhận khắt khe về tính an toàn của vật liệu đầu vào. Hàng rào kỹ thuật này giúp kiểm soát lượng hóa chất tồn dư, nguyên liệu, tạo ra sản phẩm bền bỉ và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe người sử dụng trong các không gian kín như văn phòng hay trường học.

Thước đo thứ ba mang tính biểu tượng cao là sự bảo chứng từ các giải thưởng cấp quốc gia do các tổ chức độc lập và cơ quan Nhà nước trao tặng. Những danh hiệu như: Thương hiệu quốc gia, Giải thưởng Chất lượng quốc gia hay chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn là tấm thẻ căn cước uy tín nhất, minh chứng cho một doanh nghiệp hoạt động thượng tôn pháp luật và sở hữu chất lượng sản phẩm vượt trội được thừa nhận.

Thước đo thứ tư là yếu tố thương hiệu và sự kiểm chứng từ người tiêu dùng qua thời gian. Một thương hiệu có bề dày lịch sử hàng chục năm, từng đồng hành và hiện diện trong hàng triệu không gian làm việc, sinh hoạt của người Việt là câu trả lời đanh thép nhất cho năng lực hậu mãi, sự bền vững của sản phẩm và lòng tin kiên định mà không một chiến dịch quảng cáo ngắn hạn nào có thể tự tạo ra được.

Cơ hội cho những "cánh chim đầu đàn"

Nhìn vào những tiêu chuẩn khắt khe kể trên, thực tế tại thị trường Việt Nam hiện có một số rất ít doanh nghiệp đáp ứng trọn vẹn. Trong đó, Nội thất The One (tiền thân là Nội thất Hòa Phát) nổi bật với dải sản phẩm đa dạng. Đây cũng là doanh nghiệp ngành gỗ tại Việt Nam đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026. Việc giữ vững danh hiệu Thương hiệu quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc gia khẳng định vị thế dẫn đầu của The One trong phân khúc nội thất văn phòng và dự án công trình.

Sự cộng hưởng nội lực và uy tín từ những doanh nghiệp lớn này chính là chìa khóa tháo gỡ nút thắt về chất lượng vận hành dài hạn cho các dự án quy mô. Khi các chủ đầu tư kiên định đặt niềm tin vào các chuẩn mực kỹ thuật thực chứng thay vì thỏa hiệp với các phương án tạm thời, các công trình quốc gia mới thực sự sở hữu một bệ đỡ chất lượng vững vàng nhất, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của xã hội.