Khi chuẩn sống sang được đo bằng chỉ số hạnh phúc và sức khỏe

Sống xanh, sống khỏe - chuẩn mực của cư dân đô thị hiện đại

Giữa đô thị ngày càng đặc nén, cư dân đô thị không chỉ đối mặt với tiếng ồn, khói bụi hay mật độ xây dựng cao, mà còn chịu áp lực vô hình từ nhịp sống gấp gáp, guồng quay công việc và sự thiếu hụt những khoảng cân bằng đúng nghĩa cho thân - tâm - trí.

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) khẳng định không gian xanh đô thị có liên hệ tích cực với sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm giác hạnh phúc, đồng thời có thể giúp giảm stress, hỗ trợ sức khỏe tâm thần và cải thiện chất lượng sống. Cũng theo nghiên cứu từ Đại học Exeter (Anh), không gian xanh không chỉ là cảnh quan, mà còn là liệu pháp tinh thần giúp gia tăng cảm nhận hạnh phúc, giảm thiểu áp lực tâm lý và nâng cao mức độ thụ hưởng cuộc sống.

Nếu trước đây, một bất động sản được xem là đáng giá khi hội tụ vị trí, pháp lý và mức giá phù hợp, thì nay người mua nhà hiện đại, đặc biệt là nhóm khách hàng thành đạt, còn tìm kiếm nhiều hơn ở giá trị sống khỏe, sống cân bằng và tận hưởng mỗi ngày. Có thể khẳng định, không gian xanh cùng hệ tiện ích chú trọng thư giãn và phục hồi năng lượng không còn là "giá trị cộng thêm", mà đang trở thành yếu tố cốt lõi - "thước đo" mới của chuẩn sống sang, hiện đại.

Trong bối cảnh nhu cầu sống xanh và sống khỏe ngày càng rõ nét, các dự án theo mô hình compound khép kín, mật độ xây dựng thấp, giàu mảng xanh và tiện ích đang trở thành ưu tiên của người mua nhà hiện đại. Đây không chỉ là những yếu tố gia tăng giá trị trải nghiệm, mà còn đóng vai trò như nền tảng giúp cư dân thư giãn, phục hồi năng lượng và duy trì sức khỏe bền vững giữa nhịp sống bận rộn.

Nằm tại mặt tiền Lê Văn Lương, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Khải Hoàn Prime như một "vịnh xanh" biệt lập giữa lòng Nam Sài Gòn. Được phát triển theo mô hình resort compound ven sông, dự án sở hữu mật độ xây dựng chỉ 21%, gần 80% diện tích còn lại dành cho mảng xanh, mặt nước và hệ tiện ích nội khu. Đây được xem là yếu tố hiếm gặp trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế.

Mang "miền xanh" thuần khiết vào không gian sống, Khải Hoàn Prime để thiên nhiên len lỏi vào từng nhịp sống hằng ngày. Mỗi căn hộ được quy hoạch tối ưu để khai thác trọn vẹn lợi thế ven sông, đón gió và ánh sáng tự nhiên, mang đến tầm nhìn rộng mở hướng sông, công viên và cảnh quan xanh mát.

Hồ bơi muối khoáng giúp thư giãn cơ thể, hỗ trợ tuần hoàn và tái tạo năng lượng mỗi ngày

Không chỉ sở hữu vị trí ven sông đắt giá, dự án còn định hình chuẩn sống khỏe bằng hệ sinh thái tiện ích all-in-one với hơn 25 tiện ích chuẩn resort 5 sao, hướng đến hành trình chăm sóc thể chất, tinh thần và kết nối gia đình - từ hồ bơi muối khoáng, spa, gym, yoga, sân thể thao đa năng ngoài trời đến đường dạo bộ ven sông, khu vui chơi trẻ em, Sky Garden hay thư viện nội khu.

Chuẩn sống cao cấp tại dự án không chỉ đến từ quy hoạch và tiện ích, mà còn được thể hiện rõ trong từng căn hộ qua hệ nội thất bàn giao từ các thương hiệu uy tín như Hafele, An Cường... đáp ứng đồng thời yêu cầu về thẩm mỹ và công năng. Cùng với đó, hệ thống an ninh 6 lớp vận hành nghiêm ngặt giúp bảo toàn sự riêng tư và an toàn, kiến tạo nên một không gian sống khép kín, an nhiên giữa lòng đô thị.

Không chỉ gây ấn tượng bằng định vị sống khác biệt, Khải Hoàn Prime còn cho thấy năng lực thực thi rõ nét khi đã thi công đến sàn tầng 20. Trong bối cảnh người mua ngày càng thận trọng và đề cao yếu tố pháp lý - tiến độ, việc dự án có pháp lý minh bạch giúp củng cố niềm tin cho khách hàng, đồng thời hướng tới cột mốc bàn giao dự kiến vào quý 1/2027.

Khi xu hướng sống xanh, sống khỏe và sống tận hưởng ngày càng lên ngôi, Khải Hoàn Prime được xem là lời đáp cho nhu cầu tìm kiếm một chuẩn sống mới giữa đô thị. Từ lợi thế ven sông đắt giá đến mô hình resort compound giàu trải nghiệm, dự án đang từng bước định hình một không gian sống vừa tiện nghi, vừa nuôi dưỡng chất lượng sống bền vững, mang đến sức khỏe, hạnh phúc viên mãn cho cộng đồng cư dân hiện đại.