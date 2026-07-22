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Giới trẻ Sống - Yêu - Ăn - Chơi

Khi chung kết World Cup trở thành đại tiệc cảm xúc

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Hàng nghìn fan Việt đã quây quần cùng nhau tại Công viên Bờ sông Sài Gòn rạng sáng 20.7 để xem trận chung kết World Cup 2026.

Kết nối cộng đồng yêu bóng đá

Hòa cùng không khí sôi động của FIFA World Cup 2026™, Coca-Cola tổ chức lễ hội "24H trọn vẹn cảm xúc cùng Coca-Cola" như một điểm hẹn dành cho cộng đồng yêu bóng đá. Chương trình diễn ra xuyên suốt ngày 19 tới rạng sáng 20 tháng 7 năm 2026 với nhiều hoạt động giải trí, tương tác cộng đồng.

Khi chung kết World Cup trở thành đại tiệc cảm xúc- Ảnh 1.

Màn pháo hoa rực rỡ trong Sự kiện Văn hóa - Thể thao 24H trọn vẹn cảm xúc cùng Coca-Cola


Không gian trải nghiệm trọn vẹn cảm xúc

Sự kiện quy tụ nhiều khu vực trải nghiệm đa dạng như khu vận động thể chất, không gian giao lưu cộng đồng, khu thưởng thức ẩm thực quốc tế đa dạng. Bên cạnh đó là khu cắm trại lấy cảm hứng từ các hoạt động ngoài trời kết hợp trình diễn âm nhạc được giới trẻ yêu thích. Tại đây, người tham dự có thể thưởng thức các tiết mục âm nhạc sôi động từ các nghệ sĩ trẻ hàng đầu và hòa mình vào bầu không khí lễ hội cùng bạn bè.

Điểm nhấn của hành trình 24 giờ là khoảnh khắc người hâm mộ cùng hướng về trận chung kết FIFA World Cup 2026™, được trình chiếu trực tiếp trên màn hình LED cỡ lớn 1000m² tại khuôn viên sự kiện. Trải nghiệm này mang đến không gian kết nối để mọi người hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của mùa giải và tận hưởng trận cầu chung kết đỉnh cao.


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