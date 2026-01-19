Khi công an, bác sĩ, nhà báo cùng lo cho học sinh trước hiểm họa pháo nổ

Khi chuyện 'vui ngày tết' trở thành hiểm họa

Chiều nay 19.1, tại Trường THCS Tây Sơn (P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng), Chi đoàn Công an P.Hòa Cường phối hợp Chi đoàn Báo Thanh Niên Văn phòng Duyên hải miền Trung, Chi đoàn Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng và nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; đồng thời cảnh báo y tế về những tai nạn nghiêm trọng do tự chế pháo nổ trong lứa tuổi học sinh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đại úy Hoàng Nguyễn Ngọc Linh giao lưu, làm nóng bầu không khí trước khi bước vào chương trình ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Hoạt động này nằm trong chương trình công tác năm 2026 của Công an P. Hòa Cường và hưởng ứng đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ các sự kiện chính trị lớn của đất nước, Tết Nguyên đán.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền với sự tham gia của gần 2.000 học sinh, đại úy Hoàng Nguyễn Ngọc Linh, cán bộ Công an P.Hòa Cường, cho biết sau sơ kết học kỳ 1 và trước Tết Nguyên đán là giai đoạn học sinh dễ sa vào các trò chơi nguy hiểm do có nhiều thời gian rảnh, tâm lý tò mò, thích trải nghiệm và mong muốn "có không khí tết".

Chương trình diễn ra dưới sân Trường THCS Tây Sơn, với hàng ngàn học sinh tham gia ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Từ việc tò mò trên mạng, chỉ một cú nhấp chuột là các em có thể đặt mua nguyên vật liệu trôi nổi để tự chế pháo. Nhưng các em quên mất rằng đây là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn", đại úy Linh nhấn mạnh.

Theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP, chỉ pháo hoa không gây tiếng nổ do doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng sản xuất mới được phép sử dụng và người sử dụng phải đủ 18 tuổi trở lên. Các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ đều bị nghiêm cấm.

Các bạn học sinh hào hứng trả lời câu hỏi của báo cáo viên ẢNH: HUY ĐẠT

Đáng chú ý, Nghị định 282/2025/NĐ-CP đã tăng gấp đôi mức xử phạt so với trước đây. Trong đó, hành vi sử dụng pháo trái phép có thể bị phạt từ 2 - 5 triệu đồng; sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo nổ dưới 6 kg có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.

Với học sinh chưa đủ 16 tuổi, các biện pháp quản lý, giáo dục tại địa phương sẽ được áp dụng; trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng có thể bị đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Những ca cấp cứu ám ảnh từ pháo nổ tự chế

Cũng tại buổi tuyên truyền, ThS - BS Võ Tá Học, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, đã mang đến những cảnh báo y tế đầy ám ảnh từ thực tế điều trị.

ThS - BS Võ Tá Học trả lời câu hỏi của học sinh ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo bác sĩ Học, mỗi dịp giáp tết, các bệnh viện thường tiếp nhận nhiều ca cấp cứu do đốt pháo và tự chế pháo nổ, trong đó không ít bệnh nhân là học sinh, thanh thiếu niên. Các chấn thương phổ biến gồm bỏng sâu độ 2, độ 3 ở bàn tay, cánh tay, mặt; dập nát mô mềm; gãy xương, thậm chí cụt ngón tay, bàn tay do sức nổ lớn.

"Có những em nhập viện trong tình trạng bỏng nặng, da thịt hoại tử, phải phẫu thuật nhiều lần, ghép da kéo dài. Những tổn thương này không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn di chứng suốt đời, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, học tập và tâm lý", bác sĩ Học chia sẻ.

Đáng lo ngại hơn, theo bác sĩ, các loại thuốc pháo mua trên mạng có thành phần, nồng độ không kiểm soát, chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình trộn hoặc kích nổ là có thể gây tai nạn nghiêm trọng, thậm chí tử vong.

"Không có cách nào "thử cho biết" mà an toàn với pháo nổ tự chế. Đã có nhiều em học sinh đang khỏe mạnh, sau khi gặp tai nạn do pháo nổ may mắn giữ được mạng sống nhưng cuộc đời thật sự đã rẽ qua một hướng rất bi kịch", bác sĩ Học cảnh báo.

Các câu hỏi gần gũi kèm những phần quà từ ban tổ chức khiến không khí trở nên sôi động ẢNH: HUY ĐẠT

Tại buổi tuyên truyền, ngoài việc phổ biến quy định pháp luật, các báo cáo viên còn tương tác, hỏi - đáp để tạo không gian để học sinh bày tỏ suy nghĩ, nhận thức của mình.

Em Trần Lý Minh Châu (lớp 8/15) cho biết qua buổi tuyên truyền, em hiểu rõ hơn vì sao không nên chơi pháo nổ. "Nếu thấy bạn bè hay người thân sử dụng, tàng trữ pháo nổ trái phép, em sẽ nhắc nhở và báo cho thầy cô hoặc người lớn. Không có pháo nổ thì sẽ không có tai nạn, Tết mới thật sự vui", Minh Châu nói.

Anh Lê Hoàng Sơn, Bí thư Chi đoàn Văn phòng Duyên hải miền Trung (Báo Thanh Niên), tặng quà cho học sinh trả lời đúng câu hỏi ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong khi đó, em Bá Nguyên (lớp 8/14) chia sẻ, nhiều bạn trẻ rất tò mò, dễ làm theo những gì trên mạng mà không lường hết hậu quả.

"Con nghĩ tốt nhất là tránh xa ngay từ đầu, vì nó vừa nguy hiểm cho sức khỏe mà vừa ảnh hưởng đến gia đình và tương lai của chính mình", Bá Nguyên nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình trong thời điểm học sinh chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo thầy Út, nội dung tuyên truyền được truyền tải sinh động, gần gũi, phù hợp với lứa tuổi học sinh, giúp các em không chỉ nghe mà còn hiểu rõ các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo cũng như nhận diện đầy đủ những nguy cơ, hậu quả nghiêm trọng khi tự chế, sử dụng pháo nổ trái phép.

Thầy Trần Ngọc Út, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình ẢNH: HUY ĐẠT

"Những kiến thức mà các em tiếp nhận hôm nay sẽ trở thành nhận thức lâu dài, giúp các em biết tự bảo vệ bản thân, đồng thời biết nhắc nhở bạn bè, người thân cùng chấp hành pháp luật", thầy Út nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn cũng yêu cầu học sinh toàn trường nghiêm túc ghi nhớ các nội dung đã được tuyên truyền; tuyệt đối không tò mò, không thử nghiệm, không tham gia bất kỳ hành vi nào liên quan đến pháo nổ. Đồng thời, coi đây là một phần trách nhiệm của học sinh trong việc xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Đại diện Chi đoàn Báo Thanh Niên Văn phòng Duyên hải miền Trung tặng quà cho đại biểu và các báo cáo viên

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Thầy Trần Ngọc Út cảm ơn các đơn vị đã phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền bổ ích, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục pháp luật, kỹ năng sống cho học sinh nhà trường; mong muốn các hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng trong thời gian tới.

Theo kế hoạch đã được xây dựng, sau khi tổ chức buổi tuyên truyền tại Trường THCS Tây Sơn với sự tham gia của khoảng 2.000 học sinh, các đơn vị phối hợp sẽ tiếp tục triển khai chương trình tại Trường THCS Lý Thường Kiệt vào ngày 26.1. Dự kiến, buổi tuyên truyền tiếp theo sẽ thu hút hơn 3.000 học sinh tham gia, góp phần mở rộng hiệu quả công tác phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong học đường dịp cận Tết Nguyên đán.



