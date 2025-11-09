Khi công nghệ và tinh thần Nhật Bản bước vào Việt Nam

Không gian cửa hàng JINS Saigon Centre - flagship đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế và ngập tràn ánh sáng

Thị trường mắt kính Việt Nam đang phát triển nhanh chóng nhưng vẫn còn phân mảnh. Theo báo cáo của IMARC Group, doanh thu ngành này được dự báo đạt 498.6 triệu USD trong năm 2024, và duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 5,4% mỗi năm trong giai đoạn 2025 - 2033.

Tuy nhiên, phần lớn người tiêu dùng vẫn chọn mua kính tại các cửa hàng nhỏ lẻ, với trải nghiệm mua sắm chưa được chuẩn hóa, thiếu dịch vụ đo mắt chuyên nghiệp và đặc biệt là chưa tạo được niềm tin về chất lượng sản phẩm.

Đây chính là khoảng trống mà JINS, thương hiệu đã định hình chuẩn mực bán lẻ kính tại Nhật Bản, nhìn thấy cơ hội. Người Việt vốn có xu hướng ưu tiên hàng Nhật, tin tưởng vào độ bền, độ chính xác và sự tinh tế. Bởi vậy, sự xuất hiện của JINS tại TP.HCM được xem là "bước đi đúng thời điểm".

Với nền tảng hơn hai thập kỷ đổi mới trong công nghệ kính mắt, JINS có cơ hội rõ ràng để trở thành thương hiệu tiên phong định hình chuẩn mực mua sắm mới, khách hàng tìm thấy chất lượng Nhật Bản kết hợp cùng trải nghiệm nhanh, chuẩn và nhất quán.

"Mở rộng tầm mắt"



Thành lập tại Tokyo, JINS không đơn thuần là một thương hiệu mắt kính mà là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo và tỉ mỉ của người Nhật. Với tầm nhìn "Magnify Life", JINS khuyến khích mọi người "mở rộng tầm nhìn" không chỉ qua đôi mắt, mà còn qua cách nhìn thế giới với sự tò mò và khám phá.

Khu vực đo mắt và trưng bày sản phẩm tại JINS sử dụng tông màu sáng Triết lý này được hiện thực hóa trong trải nghiệm mua sắm toàn diện. Mọi quy trình từ đo mắt, chọn gọng, cắt tròng đến hoàn thiện đều được tối ưu hóa và chuẩn hóa. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 30 phút, phản ánh sự hiệu quả, tỉ mỉ và tận tâm kiểu Nhật.

Từ một cửa hàng nhỏ ở Nhật, JINS đã phát triển thành chuỗi hơn 800 cửa hàng toàn cầu, có mặt tại các thị trường lớn như Mỹ, Đài Loan, Hồng Kông, Philippines và gần đây nhất là Mông Cổ. Việt Nam trở thành thị trường thứ 8 trong hành trình quốc tế hóa của thương hiệu này, với mục tiêu mang đến một góc nhìn mới về trải nghiệm kính mắt - nơi công nghệ và thời trang giao thoa, giúp mỗi người thể hiện phong cách và lối sống của riêng mình. Các dòng kính Airframe siêu nhẹ là điểm nhấn công nghệ đặc trưng của thương hiệu Các dòng sản phẩm của JINS được phát triển dựa trên nghiên cứu tỉ mỉ về khuôn mặt và thói quen sử dụng, đảm bảo sự cân bằng và thoải mái trong từng chi tiết. Một trong những công nghệ nổi bật là Airframe - vật liệu siêu nhẹ, giúp người dùng gần như "không cảm nhận" việc đang đeo kính.